L’autor de l’atac islamista de Berlín estava fitxat per "perillós"
Abdul Ballout va ser condemnat al Líban per intentar ingressar a Estat Islàmic i Alemanya li va commutar una pena de presó
Gemma Casadevall
A l’atemptat comès dissabte contra el Dia de l’Orgull LGTBIQ+ de Berlín ha seguit la pregunta de per què a un presumpte islamista, condemnat al Líban després de fracassar en el seu intent d’ingressar a Estat Islàmic (EI), se li havia commutat una pena de presó per la de llibertat condicional. És el cas del presumpte autor de l’atac, Abdul Ballout, nascut a Berlín el 2005 i abatut diumenge per un comando especial de la policia. La víctima mortal va ser una dona polonesa de 65 anys que acompanyava la seva filla a la festa. Vint-i-nou persones més van resultar ferides.
A mesura que han sortit més detalls sobre aquest home, s’han disparat les crítiques per un suposat descontrol sobre els 450 individus fitxats a Alemanya com a "perillosos" pels seus vincles amb el radicalisme islàmicA mesura que han sortit a col·lació més detalls entorn d’aquest home s’han disparat les crítiques per un suposat descontrol sobre els 450 individus que estan fitxats a Alemanya per les forces de seguretat com a "perillosos" pels seus vincles amb el radicalisme islàmic.. L’historial delictiu de Ballout inclou delictes de lesions, robatori i extorsió, així com baralles amb altres joves. Però el que més salta a la vista és la condemna recent de tres mesos de presó al Líban, on va ser interceptat després d’intentar arribar a Síria per enrolar-se en les files del gihadisme.L’historial delictiu de Ballout inclou delictes de lesions, robatori o extorsió, així com baralles amb altres joves per qüestions menors. Però el que més salta a la vista és la condemna recent de tres mesos de presó al Líban, on va ser interceptat després d’intentar arribar a Síria per enrolar-se a les files del gihadisme.
Se’l va detenir de tornada a Alemanya el novembre del 2025 a l’aeroport de Berlín. Va passar diversos mesos en presó preventiva fins que un tribunal el va condemnar el maig passat a 22 mesos segons el Codi Penal Juvenil per un delicte greu contra la seguretat de l’Estat. La pena li va ser commutada per llibertat condicional, malgrat donar-se per provada la seva voluntat d’ingressar a EI.Se’l va detenir de tornada a Alemanya el novembre del 2025 al mateix aeroport de Berlín. Va passar diversos mesos en presó preventiva fins que un tribunal el va condemnar el maig passat a 22 mesos d’acord al Codi Penal Juvenil per un delicte greu contra la seguretat de l’Estat. La pena li va ser commutada per llibertat condicional, malgrat donar-se per provada la seva voluntat d’ingressar a EI.
Diversos són els estaments judicials, socials i de seguretat necessitats d’explicar per què a algú fitxat com a "perillós" se li aplica el Codi Penal Juvenil. Teòricament, Ballout s’havia mostrat cooperatiu, no presentava problemes d’integració i estava disposat a seguir un curs de "desradicalització". Tenia cita per iniciar-lo ahir, dos dies després de l’atemptat que va cometre amb una furgoneta blanca llogada.Alguns són els estaments judicials, socials i de seguretat necessitats d’explicar per què a algú fitxat com a "perillós" se li aplica el Codi Penal Juvenil. Teòricament, Ballout s’havia mostrat cooperatiu, no presentava problemes d’integració, ja que era alemany, i estava disposat a seguir un curs de "desradicalització". Tenia cita per iniciar-lo just aquest dilluns, dos dies després de l’atemptat que comès amb una furgoneta blanca llogada.
"Rentat de cervell"
La Fiscalia General ha assumit la investigació, com passa davant sospites de terrorisme. Per al ministre de l’Interior, Alexander Dobrindt, no hi ha dubte que es tracta d’un atemptat islàmic. El pare de Ballout va explicar al setmanari Der Spiegel que al seu fill se li havia fet un "rentat el cervell" fins a radicalitzar-lo. La mare va adoptar la nacionalitat alemanya fa uns anys i la seva és una llar de gent "religiosa", però no fonamentalistaLa Fiscalia General ha assumit la investigació, com ocorre davant sospites de terrorisme. Per al ministre de l’Interior, Alexander Dobrindt, no hi ha dubte que es tracta d’un atemptat islàmic. El pare del Ballout, el libanès Tawfik B., ha explicat al setmanari Der Spiegel que al seu fill se li havia fet un "rentat el cervell" fins a radicalitzar-lo. La mare havia adoptat la nacionalitat alemanya fa uns anys i el seu és una llar de gent "religiosa", però no fonamentalista, afirma..
En Abdul Ballout conflueixen característiques que per a molts alemanys remeten a altres atemptats comesos per ordre d’EI o per simpatitzants anhelants d’entrar en el gihadisme. El més traumàtic va ser el del tunisià Anis Amri el 2016, quan va irrompre amb un camió articulat robat a punta de pistola en un mercat ambulant nadalenc de Berlín. Van morir 13 persones. Hi va haver un altre atropellament similar també contra un mercat de Nadal el 2024, amb sis morts i obra d’un metge saudita a Magdeburg (est). Entre els comesos per ordre d’EI hi ha l’atac a ganivetades en una festa d’estiu de Solingen (oest), el 2025, amb tres morts.A Abdul Ballout conflueixen característiques que per a molts alemanys remeten a altres atemptats comesos per ordre d’EI o per simpatitzants anhelants d’entrar en el gihadisme. El més traumàtic va ser el del tunisià Anis Amri el 2016, quan va irrompre amb un camió articulat robat a punta de pistola contra un mercat ambulant nadalenc de Berlín. Van morir 13 persones. Hi va haver un altre atropellament similar també contra un mercat de Nadal el 2024, amb sis morts i obra d’un metge saudita a Magdeburg (est). Entre les comeses per ordre d’EI hi ha l’atac a ganivetades en una festa d’estiu de Solingen (oest), el 2025, amb tres morts.
En campanyes electorals
Molts d’aquests atacs comesos per estrangers, alguns amb antecedents relacionats amb el gihadisme o en espera d’expulsió, han crispat els ànims en campanyes electorals. Un d’aquests atemptats, en què un turista espanyol va ser ferit de gravetat a ganivetades davant el Monument a les Víctimes de l’Holocaust de Berlín, va passar la vigília de les eleccions generals del 2025.
El comès contra el col·lectiu LGTBIQ+ es produeix quan la política nacional d’Alemanya està concentrada en els comicis regionals del setembre a l’est del país. A la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD) se li pronostica més del 40% dels vots. A Berlín se celebren, també, regionals al setembre, i AfD i L’Esquerra es disputen el primer lloc en els sondejos.Alguns d’aquests o altres atacs comesos per estrangers, alguns amb antecedents relacionats amb el gihadisme o en espera d’expulsió, han crispat els ànims en campanyes electorals. Un d’ells, en què un turista espanyol va ser ferit de gravetat a ganivetades davant el Monument a les Víctimes de l’Holocaust de Berlín, va passar la vigília de les eleccions generals del 2025. La comesa contra el col·lectiu LGTBI es produeix quan la política nacional d’Alemanya està concentrada en els comicis regionals del setembre a l’est del país. A la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD) se li pronostica més del 40%. A Berlín se celebren així mateix regionals al setembre, amb AfD i L’Esquerra disputant-se el primer lloc en els sondejos.
El canceller Friedrich Merz, després de condemnar "el verí de l’extremisme islàmic", va demanar cautela en espera de conclusions de la Fiscalia General. Abdul Ballaut va ser abatut diumenge per agents de la policia després d’obrir foc des del seu amagatall en una colònia d’horts urbans de Spandau, un districte de l’extraradi de Berlín.
Mentrestant, al cor de la capital alemanya se succeïen ahir les nombroses mostres de commoció i solidaritat amb el col·lectiu LGTBQ+ i els homenatges al lloc de l’atemptat.
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