L’opositor Borís Nadejdin, nova víctima de la repressió
Un dels últims dissidents que encara segueix a Rússia acaba de ser declarat agent estranger pel Kremlin
M. M.
L’espai públic està tancat i barrat per a la dissidència. I no es permetrà cap candidatura que critiqui la guerra d’Ucraïna en les eleccions legislatives que se celebraran el setembre vinent a Rússia. Després de ser declarat agent estranger, Borís Nadejdin, potser l’últim gran líder opositor que queda encara dins de Rússia, va ser arrestat fa uns dies a Moscou, sentenciat per extremisme i condemnat a pagar una multa per publicar a les xarxes socials un enllaç amb una imatge de l’assassinat i més cèlebre dissident rus, el difunt Aleksei Navalni.L’espai públic està tancat i barrat per a la dissidència. I no es permetrà cap candidatura que critiqui la guerra d’Ucraïna en les eleccions legislatives que se celebraran el setembre vinent a Rússia. Després de ser declarat agent estranger, Borís Nadezhdin, potser l’últim gran líder opositor que queda encara dins de Rússia, va ser arrestat fa uns dies a Moscou, sentenciat per extremisme i condemnat a pagar una multa per publicar a les xarxes socials un enllaç amb una imatge de l’assassinat i més cèlebre dissident rus, el difunt Aleksei Navalni.
Com a opositor, Nadejdin havia aconseguit èxits inusitats malgrat l’aclaparadora atmosfera repressiva que s’ha implantat a Rússia des de l’inici de la invasió d’Ucraïna el 2022. En els comicis presidencials del 2024, va aconseguir aglutinar centenars de milers de firmes per poder presentar la seva candidatura i enfrontar-se a Vladímir Putin, extrem que no va poder complir-se finalment. La Comissió Electoral Central (CEC) en una sessió extraordinària va estipular que moltes de les rúbriques, en concret un 15%, eren falses.
Manifest contra la guerra
La majoria d’analistes consideraven que la veritable raó del veto era el manifest contra la guerra que havia difós per donar suport a la seva campanya. "Em donen suport dotzenes de milions de persones" que volen "apartar Rússia del camí de l’autoritarisme i militarisme", va declarar a la BBCCom a opositor, Nadezhdin havia aconseguit èxits inusitats malgrat l’aclaparadora atmosfera repressiva que s’ha implantat a Rússia des de l’inici de la invasió d’Ucraïna el 2022. En els comicis presidencials que es van celebrar el 2024, va aconseguir aglutinar centenars de milers de firmes per poder presentar la seva candidatura i enfrontar-se a Vladímir Putin, extrem que no va poder complir-se finalment: després de superar les primeres etapes de la seva candidatura, la Comissió Electoral Central (CEC) en una sessió extraordinària, va estipular que moltes de les rúbriques, en concret un 15%, eren falses. La majoria dels analistes consideraven que la veritable raó del veto es trobava en el manifest contra la guerra que havia difós per recolzar la seva campanya. "Em recolzen dotzenes de milions de persones" que volen "apartar Rússia del camí de l’autoritarisme i militarisme", va declarar llavors a la BBC..
Malgrat les dificultats, Nadejdin sembla que no afluixarà la corda. No perd ocasió per criticar el Kremlin, tot i que sempre ho fa de manera respectuosa i no agressiva. En els seus discursos, vincula els problemes que enfronten els ciutadans dia rere dia amb la decisió de Putin d’anar a la guerra fa quatre anys i mig. La gent està "començant a comprendre que hi ha una connexió directa entre els seus problemes quotidians –com l’atenció sanitària, els preus dels aliments i els problemes amb internet– i la política de Putin".Malgrat les dificultats, Nadezhdin no sembla que afluixarà el braç a tòrcer. No perd ocasió per criticar el Kremlin, tot i que sempre ho fa d’una forma respectuosa i no agressiva. En els seus discursos, intenta vincular els problemes amb què s’enfronten els ciutadans dia rere dia amb la decisió del president Vladímir Putin d’anar a la guerra fa quatre anys i mig. La gent està "començant a comprendre que hi ha una connexió directa entre els seus problemes quotidians –com l’atenció sanitària, els preus dels aliments i els problemes amb internet– i la política de Putin".
Nadejdin va ser diputat a la Duma Estatal, en la tercera legislatura, entre 1999 i 2003. Va intentar donar suport a l’expatró de Yukos, Mikhaïl Khodorkovski, per accedir a la Duma en una elecció parcial, tot i que el cas contra el magnat va frenar les seves aspiracions polítiques. Es va presentar sense èxit a diputat regional a la Duma de Moscou per Unió de Forces de Dreta, en una elecció amb denúncies de frau.Nadezhdin ha sigut diputat a la Duma Estatal, concretament en la tercera legislatura, entre 1999 i 2003. Va intentar recolzar l’expatró de la petroliera Yukos, Mikhaïl Khodorkovski, a accedir a la Duma Estatal com a diputat en una elecció parcial, tot i que l’arrencada del cas contra el magnat va frenar llavors les aspiracions polítiques del magnat. S’ha presentat també com a candidat, sense èxit, a un lloc de diputat regional a la Duma de Moscou pel partit Unió de Forces de Dreta, una cita electoral en què hi va haver denúncies de frau.
Nadejdin coneix personalment Putin i va ser assistent de Serguei Kirienko, actual vicecap de l’Administració Presidencial. És doctor en Ciències Físiques i Matemàtiques i llicenciat en Dret. El 1999 va fundar el departament de Dret de l’Institut de Física i Tecnologia de Moscou.A diferència de noms més coneguts de l’oposició russa, com Ilià Iaixin o Vladímir Kara-Murzà, Nadezhdin coneix personalment Vladímir Putin i ha sigut assistent de Serguei Kirienko, actual vicecap de l’Administració Presidencial. És doctor en Ciències Físiques i Matemàtiques i llicenciat en dret. El 1999, va fundar el departament de Dret de l’Institut de Física i Tecnologia de Moscou, dirigint-lo fins al 2016.
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