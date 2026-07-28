Les acusacions ajusten a 13 anys la petició de presó per a Begoña Gómez
Hazte Oír manté la necessitat d’interrogar el president del Govern davant del jurat
Cristina Gallardo
Les acusacions populars personades contra Begoña Gómez han reduït de 24 a 13 anys de presó la petició de condemna en el judici que l’asseurà davant un jurat popular per delictes de tràfic d’influències i malversació de cabals públics relacionats amb la creació de la seva càtedra a la Universitat Complutense de Madrid i la tasca del seu assistent a la Moncloa.Les acusacions populars personades contra Begoña Gómez han reduït dels 24 als 13 anys de presó la seva petició de condemna per a la dona de Pedro Sánchez en el judici que l’asseurà davant un jurat popular per delictes de tràfic d’influències i malversació de cabals públics relacionats amb la creació de la seva càtedra a la Universitat Complutense de Madrid i la tasca de la seva assistent a la Moncloa. El jutge Peinado es va veure obligat a demanar aquest ajustament en els escrits d’acusació provisional després que l’Audiència Provincial anul·lés els d’apropiació indeguda i corrupció en els negocis. Subsidiàriament, si el tribunal aprecia concurs medial entre el tràfic d’influències i la malversació, la pena única sol·licitada seria de 10 anys de presó.L’instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, es va veure obligat a demanar aquest ajust en els seus escrits d’acusació provisional després que l’audiència provincial anul·lés els d’apropiació indeguda i corrupció en els negocis. Subsidiàriament, si el tribunal aprecia concurs medial entre el tràfic d’influències i la malversació, la pena única sol·licitada seria de 10 anys de presó.
Així s’assenyala en l’escrit que va presentar ahir l’acusació que lidera Hazte Oír, que també rebaixa la petició per a Cristina Álvarez a sis anys de presó. En el seu cas, la inhabilitació absoluta hauria de ser de 15 anys, com a cooperadora necessària en la desviació del programari creat per al desenvolupament de la càtedra. L’escrit elimina qualsevol petició per a l’empresari Juan Carlos Barrabés, presumptament afavorit en contractes públics. L’escrit elimina qualsevol petició per a l’empresari Juan Carlos Barrabés – presumptament afavorit en contractes públics – per a qui inicialment es demanaven 6 anys de presó, ja que l’Audiència Provincial de Madrid el va treure del procediment davant el jurat a l’eliminar-se els delictes citats i la causa contra ell prosseguirà pel procediment ordinari.
La càtedra
Per a Begoña Gómez demanen dos anys per prevaler-se de la seva condició de dona del president del Govern perquè la universitat madrilenya creés la càtedra a la seva mida. Hi afegeix una multa pel duple del benefici obtingut i prohibició contra les acusacions per 10 anys.Concretament, per a Gómez sol·liciten dos anys per prevaler-se de la seva condició de dona del president del Govern perquè presumptament la universitat madrilenya creés a la seva mesura la càtedra de Transformació Social Competitiva. S’hi ha de sumar, segons aquesta part, una multa pel dupla del benefici obtingut i prohibició de contra les acusacionsctor públic 10 anys. Quant al delicte de malversació, Hazte Oír troba que se n’han d’imputar dos de diferents. El primer, una malversació continuada que ha de ser penada amb tres anys per haver destinat presumptament a finalitats privades la seva assistent, retribuïda amb fons públics, més quatre anys de suspensió de càrrec públic.Quant al delicte de malversació, Hazte Oír – que exerceix la direcció lletrada de les acusacions de les quals també forma part Vox, Iustitia Europa i Manos Limpias, entre d’altres – troba que se li han d’imputar dos de diferents. El primer una malversació continuada que ha de ser penada amb tres anys de presó per destinar presumptament a finalitats privades al seu assistent, que retribuïda amb fons públics – calculen aquesta despesa en més de 364.000 euros en nòmines dels Pressupostos de l’Estat– més la suspensió de càrrec públic 4 anys. La segona, vuit anys de presó si és culpable d’apropiar-se del programari.La segona malversació, de caràcter agreujat, suposaria la pena més alta a petició de les acusacions per a Gómez, un total de 8 anys de presó si se la troba culpable d’apropiar-se del ‘software’ desenvolupat amb fons públics per al curs universitari a través de diferents marques. Es mantenen, però, altres peticions, com ara la necessitat d’interrogar Pedro Sánchez com a testimoni davant el jurat popular per ser preguntat sobre l’ús de la Moncloa com a "àmbit relacional del projecte".
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