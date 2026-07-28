Reforma de l’Administració
El Govern aprova una llei perquè els directius públics s’elegeixin per meritocràcia i no per afinitat política
La nova norma platea crear un òrgan independent que porti a terme la selecció dels llocs clau de l’administració
El Govern impulsa una llei perquè els directius públics siguin elegits per meritocràcia i no per adscripció política
El Govern es planteja captar talent del sector privat i limitar a 10 anys els mandats dels alts càrrecs
Illa llança la seva reforma de l’administració pública de la Generalitat amb 50 propostes d’experts
Quim Bertomeu
El Govern ha aprovat aquest dimarts l’avantprojecte de llei de la direcció pública professional, una norma que busca despolititzar els principals directius de la Generalitat de Catalunya i de les seves empreses públiques. Des de sempre, la majoria d’aquests alts càrrecs té el carnet del partit que governa o la seva afinitat política és determinant per a la seva elecció. Del que es tracta, doncs, és que en el futur aquests directius s’escullin per criteris de meritocràcia i no per adscripció a un partit o un altre. La llei comença ara el seu tràmit al Parlament i haurà de trobar prou vots per ser una realitat.
Cada canvi de govern a Catalunya comporta la renovació d'entre 400 i 900 alts càrrecs de l'Administració, un procés que s'allarga durant mesos i que deixa la Generalitat en una situació de certa paràlisi. La nova norma busca acabar amb aquest relleu massiu després de cada canvi d’executiu i que, a partir d’ara, la designació d’aquests càrrecs se sotmeti a «principis de mèrit, capacitat, publicitat i idoneïtat». La idea és crear un «òrgan independent de qualificació» –amb representació paritària i format per persones de «reconegut prestigi»– que sigui l’encarregat de seleccionar el personal idoni.
La llei impulsada per la Conselleria de Presidència d’ Albert Dalmau planteja altres novetats destacades. Estableix que els mandats d’aquests directius siguin de set anys que es podran prorrogar en funció dels «resultats obtinguts». Per posar en perspectiva la mesura, això significa que un directiu que acabés ara el seu mandat hauria vist passar tres presidents de la Generalitat de diferent color polític: Quim Torra, Pere Aragonès i Salvador Illa. Aquesta longevitat és poc habitual amb el sistema actual.
Canvis en el sou
Hi ha altres canvis importants a tenir en compte. També es planteja, per exemple, que un 15% per cent del sou d’aquests directius pugui ser variable, és a dir, que es cobri en funció que compleixin «els objectius fixats». Ara mateix, aquests sous oscil·len dels 50.000 als 130.000 euros. A més, la llei elimina la possibilitat de cessar lliurement aquests càrrecs i només es podrà canviar a un directiu del sector públic quan se li acabi el mandat o si rep una «avaluació desfavorable». Una avaluació que, de nou, haurà de realitzar aquest òrgan independent de nova creació.
La nova normativa afectarà el personal directiu de l’Administració de Catalunya, és a dir, als directors generals i de serveis de les conselleries i els sotsdirectors generals; també als organismes autònoms i entitats de dret públic; a les societats mercantils participades majoritàriament per la Generalitat; els consorcis adscrits a l’Administració i les fundacions de la Generalitat. Queden exclosos de la llei els consellers i els secretaris generals dels departaments, que continuaran sent elegits per designació política.
Fonts del Govern calculen que la llei afectarà un total d’entre 700 i 800 persones. D’aquest total, el govern de torn podrà mantenir la prerrogativa de designar políticament alguns d’aquests llocs – com fins ara –, però mai podrà superar el 20% del total.
L’última actualització del llistat del personal directiu de la Generalitat evidencia la politització actual d’aquests càrrecs. Per exemple, el president de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) és l’exalcalde de Viladecans, Carles Ruiz (PSC); el president d’Infraestructures de la Generalitat és Isaías Táboas, expresident de Renfe i exmà dreta de l’expresident José Montilla, i al capdavant de l’Agència Catalana de Turisme hi ha Arantxa Calvera, excap de gabinet de l’alcalde Jaume Collboni i exdirigent de les joventuts socialistes. També hi ha exemples d’altres partits heretats de governs anteriors. L’exdiputada d’ERC Irene Fornós dirigeix el 112. La nova llei suposarà que tots aquests càrrecs hagin d’elegir-se per un procés meritocràtic i no per lliure designació.
Captar talent del sector privat
Amb aquesta norma el Govern busca un model de gestió pública orientat a «la rendició de comptes, la transparència i l’avaluació objectiva del rendiment». I, tot i que no es pugui reflectir en la norma explícitament, també persegueix captar talent del sector privat. És a dir, persones especialitzades en certs àmbits sense cap contacte amb la política que vulguin fer el salt a la Generalitat o a les seves empreses públiques. L ’actual Govern de Salvador Illa considera que així s’aconseguiran millors «resultats».
La nova normativa planteja un canvi radical en la distribució dels principals càrrecs de l’administració, per la qual cosa no seria estrany que compti amb una resistència interna. És per això que, abans d’impulsar-la, la Generalitat ha buscat el recolzament de diverses entitats socials i acadèmiques. Així, recolzen aquestes mesures actors com la Cambra de Comerç de Barcelona; la patronal Cecot; el Col·legi de Professionals de la Ciència Política; el Col·legi d’Economistes de Catalunya i la Taula del Tercer Sector Social, entre d’altres.
A més, aquesta és una de les mesures que es van incloure en les propostes que un grup d’experts va formular a finals del 2025 al Govern per portar a terme una reforma profunda de l’Administració. Algunes d’aquestes idees ja s’han portat a terme, com la reducció de diversos tràmits burocràtics; la llei que prescindeix de la cita prèvia i la reforma integral de la web de la Generalitat.
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