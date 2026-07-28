La meitat dels ciutadans rebutgen la construcció d’edificis més alts
La limitació de la compra d’habitatge a només aquells que es destinin a residència habitual també genera divisió entre la població catalana
Sabina Feijóo Macedo
Dijous passat hauria d’haver sigut la data en què el Govern i els Comuns haguessin aprovat la reforma de llei per limitar la compra especulativa d’habitatge, però la petició d’un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries per part de Junts i el PP ha paralitzat la tramitació, i ha consolidat el debat, especialment intens per la seva proposta de limitar la compra d’habitatges aquells destinats a ús residencial. Una altra de les vies que estudia el Govern per afrontar la crisi habitacional explora fórmules per augmentar la densitat residencial, com aixecar edificis més alts o augmentar la verticalitat en aquells ja construïts.
Són aquestes dues mesures les que centren l’Enquesta Política de Catalunya del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a EL PERIÓDICO, que reflecteix una societat dividida. Cap de les propostes aconsegueix un suport clar, tot i que les diferències canvien en funció de la mesura analitzada.
En el conjunt de la població, el sondeig retrata un empat gairebé perfecte en relació amb la restricció de la compra: el 47,7% dels catalans es mostren a favor que només es puguin adquirir vivendes destinades a residència habitual, davant el 48,2% que s’hi oposa. Però aquest empat global desapareix a l’analitzar el vot, cosa que provoca que el suport es dispari entre els votants de l’esquerra més allunyada de l’espai socialista, amb el 81% dels que van votar els Comuns o la CUP (77,7% i 87,7%, respectivament) recolzant la mesura. A l’extrem oposat, set de cada deu votants de Vox (69,4%) s’hi declaren en contra, junt amb un 62,1% dels del PP. Entre els partits amb més múscul electoral –ERC, PSC i Junts–, la fotografia torna a assemblar-se a la mitjana general.
També existeix una diferència generacional. Entre els joves, gairebé sis de cada deu enquestats de 18 a 29 anys (59,8%) recolzen la restricció, davant un 37,9% que s’hi oposa. Aquesta proporció es va invertint amb els anys i entre els més grans de 60 el resultat torna a quedar pràcticament empatat (49,4% en contra, 47% a favor).
La divisió canvia quan la pregunta es trasllada a l’augment de l’altura dels edificis per incrementar l’oferta d’habitatge. En aquest cas, el rebuig és majoritari, amb el 52,1% en desacord, davant el 39,5% que recolza aquesta possibilitat. I, per partits, s’hi mostren més partidaris els votants del PP (53,7%) i Vox (56,5%), mentre que els electors dels Comuns figuren entre els més crítics, amb el 57,8% en contra.
La dada que més matisa aquesta pregunta és l’edat i, sobretot, el sexe. Entre els més grans de 69 anys, el rebuig arriba al 58%, mentre que entre els joves de 18 a 29 anys la balança s’inverteix, amb un 50% que s’hi mostra d’acord i un 45% en desacord. Sis de cada deu dones rebutgen construir edificis més alts per augmentar l’oferta residencial, davant el 43,7% dels homes. És la bretxa més gran de tota l’enquesta.
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