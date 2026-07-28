Balanç anual
Sánchez es pronuncia sobre la sentència del TJUE davant l’amnistia: «Actuem d'acord amb la llei per afavorir la reconciliació»
El president del Govern ha assenyalat que només el 2% dels catalans consideren problemàtica la relació amb l'Estat: «Això no és casualitat»
Miguel Ángel Rodríguez
Pedro Sánchez no s’havia pronunciat encara sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d’amnistia. Ha sigut aquest dimarts, en el seu balanç del curs polític, quan el president del Govern ha assegurat, més de deu dies després, que la sentència confirma que l’Executiu va actuar «d'acord amb la llei per afavorir la reconciliació». Dos anys després que s’aprovés la polèmica norma, encara no aplicada en la seva totalitat a dirigents del procés, com Carles Puigdemont, Sánchez ha recalcat que va ser una «decisió valenta».
El cap de l’Executiu ha aprofitat la intervenció, a l’hora d’abordar la relació amb les comunitats autonòmiques, per «recordar» que la Justícia europea ha avalat la llei d’amnistia i els objectius del Govern: «Com hem dit sempre des del Govern d'Espanya, actuem d'acord amb el dret per afavorir la reconciliació, tal com ha assenyalat el TJUE en la seva sentència». «Va ser una decisió valenta, però crec que ha sigut una decisió necessària que ens permet tornar a mirar junts al futur», ha asseverat Sánchez.
Per reafirmar les seves paraules, el president ha exposat que quan va arribar al Govern el 2018, «el 40% dels catalans i catalanes assenyalaven la relació entre Catalunya i l’Administració General de l’Estat com un dels seus principals problemes». «Avui són només el 2%. I això no és casualitat», ha sentenciat.
En concret, el TJUE va resoldre fa dues setmanes que l'amnistia, pel que fa als delictes de malversació, no afecta els interessos financers de la Unió Europea i que la seva aplicació és compatible amb el dret comunitari. També va detallar que la norma és compatible amb el dret comunitari pel que fa als delictes del terrorisme i, per tant, es podrà aplicar als CDR acusats de terrorisme.
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