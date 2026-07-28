El Suprem aplica l’amnistia a l’exconsellera Serret
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el periódico
Barcelona
El Tribunal Suprem ha aplicat la llei d’amnistia a Meritxell Serret (ERC), que es converteix així en la primera consellera del Govern que va promoure el referèndum unilateral de l’1 d’octubre del 2017 a beneficiar-se’n. Serret, exconsellera d’Agricultura, va ser condemnada a un any d’inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència greu. Després, va interposar un recurs de cassació contra la sentència.
En una resolució que ha pogut consultar Efe, la Sala Penal del Tribunal Suprem considera "amnistiats els actes" pels quals va ser acusada i, en conseqüència, declara extingida la responsabilitat penal que pot haver contret.
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