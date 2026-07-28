Trump prova de reprendre el diàleg amb l’Iran després d’aturar els bombardejos
El Pentàgon s’hauria quedat sense objectius clars per atacar, per la qual cosa va demanar a la Casa Blanca una pausa mentre revisa la seva estratègia
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran i els Estats Units van frenar els atacs i bombardejos mutus el cap de setmana davant la previsió d’una possible reobertura de les negociacions entre els dos països, cosa que de moment no ha passat. Durant el cap de setmana passat, el Pakistan va assegurar haver estat treballant per reobrir els canals de comunicació entre Washington i Teheran, trencats fa dues setmanes davant les constants escaramusses a l’estret d’Ormuz, amb l’Iran disparant contra vaixells de càrrega que intentaven creuar la via sense autorització de la República Islàmica.
Des de mitjans de juliol, els atacs van ser diaris però el cap de setmana les armes van callar, en un primer possible pas cap a la tornada a la taula de negociacions. "[El president nord-americà, Donald] Trump vol donar una mica d’espai a les negociacions; donar-los una possibilitat", va declarar diumenge l’ambaixador dels EUA davant les Nacions Unides, Mike Waltz. A principis de mes, durant la cimera de l’OTAN a Turquia, Trump va arribar a declarar que era "inútil" parlar amb els iranians, que va catalogar de "mentiders, escòria i deixalles sagnants".
L’Aràbia Saudita, l’Iraq i Jordània van assegurar haver repel·lit diversos atacs amb petits drons. L’Iran no va confirmar l’autoria, però els objectius eren clars: instal·lacions petrolíferes regionals, un objectiu clau de Teheran durant tota aquesta guerra.I de fet, l’Aràbia Saudita, l’Iraq i Jordània han assegurat haver repel·lit diversos atacs amb petits drons. L’Iran no ha confirmat l’autoria de les esmentades accions, però els objectius eren clars: instal·lacions petrolíferes regionals, un objectiu de Teheran durant tota la guerra.
"Els nord-americans estan patint en aquesta situació actual, que és culpa seva. Han fet tots aquests atacs, i ara estan encallats. No deixarem mai que els EUA determinin com serà la pau o la guerra, però el que veiem clar és que ells busquen tornar a les converses cada vegada que els preus de l’energia pugen", va declarar ahir el portaveu del Ministeri d’Exteriors iranià, Esmaeil Baghaeí."Els nord-americans estan patint en aquesta situació actual, que és culpa seva. Han fet tots aquests atacs, i ara estan encallats. Mai deixarem que els EUA determini com serà la pau o la guerra, però el que veiem clar és que ells busquen tornar a les xerrades cada vegada que els preus de l’energia pugen", ha declarat aquest dilluns al matí el portaveu del Ministeri d’Exteriors iranià, Esmaeil Baghaeí.
Baixada del cru
Durant la jornada d’ahir, davant la pausa confirmada dels atacs a la regió, el preu internacional del cru va baixar a menys de 90 dòlars el barril en els mercats asiàtics.Durant la jornada d’aquest dilluns, no obstant, —davant l’aturada confirmada dels atacs a la regió— el preu internacional del cru ha baixat a menys de 90 dòlars el barril als mercats asiàtics. Filtracions anònimes nord-americanes a la premsa durant els últims dies apunten que el Pentàgon s’ha quedat sense objectius clars per atacar, per la qual cosa ha demanat a la Casa Blanca parar amb uns bombardejos "ja inútils". Segons aquestes filtracions, Washington està en un dilema: o dona una oportunitat a la diplomàcia o es llança una guerra total contra la República dels aiatol·làs, de resultat incert.
"Estem en converses molt profundes amb l’Iran, i estem preparats per a una acció militar molt forta. No hi ha gaire temps per a les negociacions. O avancen molt ràpid o deixarem de parlar", va dir ahir Trump al mitjà Axios."Estem en xerrades molt profundes amb l’Iran, i estem preparats per a una acció militar molt forta. No hi ha gaire temps per a les negociacions. O avancen molt ràpid o deixarem de parlar", ha dit aquest dilluns Trump al mitjà Axios.
La visita de Netanyahu
Sens dubte, el gran defensor d’un conflicte a gran escala contra la República Islàmica no és cap altre que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que va viatjar ahir a Washington per reunir-se amb Trump. Israel, amb la seva invasió del sud del Líban, va ser el primer focus de tensió que va deixar el preacord firmat entre l’Iran i els EUA a principis de juny en paper mullat.Sens dubte, el gran proponent d’un conflicte a gran escala contra la República Islàmica no és cap altre que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que viatja aquest dilluns a Washington per reunir-se amb Trump. Israel, amb la seva invasió ininterrompuda del sud del Líban, va ser el primer focus de tensió que va deixar el preacord firmat entre l’Iran i els EUA a principis de juny en paper mullat.
Però els desacords han sigut múltiples: des de l’estatus d ’Ormuz –que Teheran assegura que controlarà en el futur– fins a l’aixecament de sancions i entrega d’actius iranians congelats a l’estranger. A penes res del que es va firmar a Suïssa a principis del mes passat s’ha complert. La tornada a la guerra oberta a la regió és una opció real.Però els desacords han sigut múltiples: des de l’estatus d’Ormuz – que Teheran assegura que controlarà en el futur – fins a l’aixecament de sancions i entrega d’actius iranians congelats a l’estranger. Tot just res del firmat a Suïssa a principis del mes passat s’ha complert. La tornada a la guerra oberta a la regió és una opció més que real.
"Tenim molt més escepticisme que optimisme pel que fa a l’aturada dels atacs dels Estats Units. La nostra visió és que la pausa és més tàctica que genuïna. L’Iran ha acumulat una gran experiència, amarga, respecte als enganys nord-americans", va declarar ahir una font anònima iraniana a l’agència de notícies Reuters."Tenim molt més escepticisme que optimisme pel que fa a l’aturada dels atacs dels EUA. La nostra visió és que la pausa és més tàctica que genuïna. L’Iran ha acumulat una gran experiència, amarga, respecte als enganys nord-americans", ha declarat aquest dilluns una font anònima iraniana a l’agència de notícies Reuters.
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