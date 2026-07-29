Conflicte a l’Orient Mitjà
L’Aràbia Saudita i els EUA ataquen milícies proiranianes de l’Iraq i eleven l’amenaça d’una guerra regional
En els últims dies d’aturada de bombardejos, les Unitats de Mobilització Popular iraquianes, aliades de Teheran, havien llançat diverses salves de petits drons contra refineries saudites i Jordània
Adrià Rocha Cutiller
Després de cinc dies d’aturada en els atacs i bombardejos a l’Orient Mitjà –amb el president nord-americà, Donald Trump, assegurant donar un temps a l’Iran per tornar a les negociacions– els EUA i l’Aràbia Saudita han atacat aquest dimecres de matinada diverses posicions de les Unitats de Mobilització Popular (UMP), les milícies de l’Iraq controlades i finançades per l’Iran.
Aquests grups, dilluns, van atacar amb diverses salves de petits drons tant refineries saudites com bases nord-americanes a Jordània, mentre Trump deia que estava tenint «molt bones converses amb Teheran». A causa dels atacs, segons han confirmat les UMP, han mort almenys 20 milicians.
Aquests grups, que van guanyar poder i influència durant la campanya militar contra Estat Islàmic fa una dècada, han construït un estat iraquià a l’ombra, basant-se en l’extorsió armada i una enorme corrupció. Des de fa un parell d’anys les UMP formen part de l’Exèrcit regular iraquià, però actuen pel seu propi compte.
«No estem buscant escalar el conflicte, sinó que la nostra intenció és respondre a qualsevol agressió que rebem», ha declarat aquest dimecres el Ministeri de Defensa saudita, que ha confirmat haver participat en l’atac conjunt amb els EUA, l’objectiu del qual han sigut diverses oficines regionals de les UMP. «Aquests atacs són un enorme error de càlcul», ha declarat després un oficial anònim iranià a la televisió estatal persa, IRIB.
En resposta a l’atac saudita i nord-americà, l’Iran ha disparat contra tres vaixells de càrrega que intentaven creuar l’estret d’Ormuz, i ha llançat un atac amb míssils balístics contra Jordània, on els EUA mantenen una de les seves bases regionals. Amman ha confirmat haver fet caure tots els cinc míssils entrants dins del seu espai aeri.
«Mentre es mantinguin les amenaces contra la República Islàmica de l’Iran, i els EUA prossegueixin amb les seves accions il·legals i malèfiques en contra dels nostres interessos, la nostra resistència seguirà», ha dit aquest dimecres la Guàrdia Revolucionària iraniana, el cos d’elit politicomilitar del país persa, en un comunicat.
El dia de la marmota
Des que els EUA i l’Iran van firmar fa quatre setmanes el seu preacord inicial –que havia d’obrir el camí per començar unes negociacions reals, fins a l’agost, per arribar a un acord de pau definitiu– els dos països han estat constantment guerrejant-se, amb escaramusses, bombardejos i atacs cada dia més violents.
El preacord estipulava un termini màxim de 60 dies per firmar l’acord final, i les negociacions no només no han passat, sinó que en les úniques dues ocasions en què representants iranians i nord-americanes s’han reunit, les xerrades amb prou feines han versat sobre matisos, frecs i desacords sobre el preacord ja firmat.
Aquests desacords inclouen el futur d’Ormuz, la continuada ofensiva israeliana contra el Líban i les sancions internacionals contra l’Iran. Tan sols quan aquests punts estiguin tancats –no està clar que hagi de passar aviat, d’acord amb les enormes tensions regionals– els EUA i la República Islàmica començaran a parlar del programa nuclear persa.
Ara mateix, no obstant, les negociacions estan en punt mort. Trump ha catalogat el lideratge iranià d’«escòria sagnant i escombraries», i va assegurar el cap de setmana que les xerrades havien «de concloure ràpid», o Washington optaria per la via militar.
«Quan dic que hem tingut una reunió excel·lent no ho dic de manera superficial. Hem parlat en completa harmonia, amb suport mutu, i des de l’entesa del nostre objectiu comú, que és el d’assegurar-nos que l’Iran no té armes nuclears», ha declarat durant la nit de dimarts a dimecres el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, després d’una reunió a Washington amb Trump.
Netanyahu és el màxim proponent de tornar a la guerra activa contra Teheran, i el seu servei d’intel·ligència va ser el que va aconseguir convèncer la Casa Blanca de llançar el conflicte al febrer. Aquest conflicte va buscar un canvi de règim a Teheran que va fracassar estrepitosament.
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