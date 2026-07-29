Blindatge a les sancions per discursos d’odi al Parlament
Carlota Camps
Després de mesos de negociacions, els grups del PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP han arribat a un acord per reformar el reglament del Parlament i blindar les sancions contra els discursos d’odi. El text, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, serà registrat avui davant la Cambra catalana amb la intenció que es pugui debatre i aprovar a la tardor, quan es reprengui el curs polític.Fumata blanca. Després de mesos de negociacions, els grups del PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP han arribat a un acord per reformar el reglament del Parlament i blindar les sancions contra els discursos d’odi. El text, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, serà registrat aquest dimecres davant la Cambra catalana amb la intenció que es pugui debatre i aprovar a la tardor, quan es reprengui el curs polític.
Fins ara, aquest tipus de discursos podien ser castigats a través del codi de conducta, però quedava pendent incloure’l en la normativa parlamentària per donar-li rang de llei. Això permetrà blindar les sancions imposades de posteriors recursos davant la justíciaFins ara aquest tipus de discursos ja podien ser castigats a través del codi de conducta, però quedava pendent que s’inclogués en la normativa parlamentària per donar-li rang de llei. Això permetrà blindar les sancions imposades de posteriors recursos dels amonestats davant la justícia.. El text acordat veta el "llenguatge ofensiu" i "difamatori", entès com el que "fomenta l’odi". També estableix una graduació de sancions segons la gravetat dels fets. L’actual codi de conducta permetia a l’òrgan rector posar sancions des de l’amonestació pública fins a multes de 12.000 euros.
La voluntat dels signants ha sigut obtenir com més suports millor per fer la normativa més robusta. Només n’han quedat fora el PP, Vox i Aliança Catalana.Per canviar el reglament del Parlament només es necessita una majoria absoluta dels diputats, això és 68 escons. No obstant, la voluntat de tots els signants ha sigut obtenir com més recolzaments millor per fer la normativa més robusta. Només han quedat fora d’ella el PP i els dos grups d’extrema dreta, Vox i Aliança Catalana, davant els 107 diputats que sumen la resta de grups.
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- Un mes després, què sabem de la desaparició d'un veí de Còrdova a Callús?
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Visitant de la riera de Merlès: 'Abans de la pandèmia, la riera s'omplia de cotxes
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya: 'Si es prova l’intrusisme en el cas Andic, es podria denunciar per via penal
- La victòria d’Espanya al Mundial de futbol ha accentuat la fuga de votants de Junts a Aliança?
- Per què la Torre Lluvià només obre un dia al mes?
- Ronquera, dificultat per a empassar o un embalum en el coll: quan poden ser un senyal d'alarma de càncer