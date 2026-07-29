El cas Kitchen sobre l’espionatge a Bárcenas, vist per a sentència
Cristina Gallardo
El judici per la denominada operació Kitchen va quedar ahir vist per a sentència a l’Audiència Nacional. Alguns dels acusats van prendre la paraula breument per demanar al tribunal justícia i negar una vegada més haver participat en cap acció parapolicial, entre ells l’excomissari José Manuel Villarejo.Gairebé quatre mesos després de la seva primera sessió el 6 d’abril passat, el judici per la denominada operació Kitchen ha quedat vist per a sentència a l’Audiència Nacional. Alguns dels acusats han pres la paraula breument per demanar al tribunal justícia i negar una vegada més haver participat en cap acció parapolicial, entre ells l’excomissari José Manuel Villarejo: "Em pregunto com se’m va acudir trepitjar tripes tan importants per acabar com he acabat", va manifestar.
El fiscal anticorrupció César de Rivas va argumentar durant el seu al·legat final del 30 de juny que "ha quedat acreditada la finalitat bastarda i delictiva" de l’operatiu parapolicial organitzat el 2013 per espiar i robar informació a l’extresorer del PP Luis Bárcenas. "No tenia res a veure amb el fet d’investigar el cas Gürtel, sinó amb el d’obtenir documentació per boicotejar el cas Gürtel", va manifestar, per justificar l’elevació a definitiva de la petició de 15 anys de presó per a l’exministre Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta, Francisco Martínez.
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