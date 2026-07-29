Viatge oficial
Illa i el primer ministre de Singapur aposten per cooperar en IA i comparteixen fórmules per frenar l’especulació en habitatge
Illa explora amb Vietnam Airlines la creació del primer vol directe entre Barcelona i Hanoi
Illa obre al Vietnam noves vies de cooperació econòmica i futbolística
Illa impulsa les exportacions al Vietnam en favor d’una economia «oberta i internacionalitzada»
Júlia Regué
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha abandonat el Vietnam i ha aterrat aquest dimecres a Singapur, centre financer i logístic on conclourà aquest dijous el seu viatge oficial al sud-est asiàtic, centrat a obrir Catalunya a nous mercats i forjar aliances tecnològiques i logístiques mitjançant més connectivitat entre els ports i els aeroports dels dos territoris. Illa ha sigut rebut pel primer ministre, Lawrence Wong, a qui ha traslladat la seva voluntat d’enfortir les relacions institucionals i econòmiques i de facilitar la implantació d’empreses catalanes amb l’objectiu d’establir «una relació a llarg termini». Així, han acordat reforçar la col·laboració en matèria d’intel·ligència artificial i han intercanviat experiències sobre les polítiques d’accés a la vivenda i de regulació del mercat per evitar l’especulació.
Reunits a The Istana, la seu governamental del país, els dos mandataris han apostat per potenciar les inversions i per cooperar en matèria d’investigació i innovació, també en l’àmbit acadèmic i, especialment, en matèria d’ intel·ligència artificial. Segons fonts del Govern, tots dos han coincidit en la necessitat que el seu ús estigui «al servei del bé comú», per la qual cosa han apostat per crear una regulació internacional que garanteixi aquest objectiu.
Quant a les infraestructures, Illa ha presentat el port de Barcelona com una porta d’entrada al mercat europeu, i ha destacat la seva aposta per l’ampliació de l’aeroport del Prat per convertir-lo en un hub internacional i reforçar les connexions directes amb Singapur a causa de l’elevat flux de passatgers entre les dues ciutats, un assumpte que plantejarà aquest dijous a Singapore Airlines en una reunió privada.
La compra especulativa de vivenda
El president també ha posat sobre la taula el problema de l’accés a una vivenda digna i la necessitat de combinar polítiques de construcció per augmentar l’oferta amb mesures regulatòries d’intervenció al mercat, per la qual cosa ha volgut conèixer de prop l’experiència de Singapur. En un dels informes que el Govern va demanar per analitzar les opcions de limitar la compra especulativa de vivenda a Catalunya, elaborat per l’expert Jaime Palomera, s’esmenta aquest cas, el d’un Estat amb una planificació pública del sòl i en el qual el 80% dels ciutadans viu en edificis públics, però en règim de propietat.
El model parteix del fet que «la primera llar és prioritari», per la qual cosa hi ha mesures per evitar l’acumulació patrimonial excessiva de vivenda i per trencar dinàmiques que incrementen els preus. Una és l’ impost addicional a la compra de vivenda (ABSD), que augmenta a partir de la segona propietat i és encara més alt per als compradors estrangers. Segons aquest informe, la seva aplicació va propiciar una caiguda d’entre el 80 i el 90% de les compres per part d’estrangers a partir del 2023, i les seves adquisicions representen avui entre l’1 i el 2% del total. Una altra de les eines que complementen aquesta mesura és el control de la revenda de propietats públiques, que obliga els propietaris a mantenir-s’hi entre cinc i 10 anys.
Illa ofereix equitat i estabilitat
El president es presenta davant els cercles polítics, econòmics i empresarials del sud-est asiàtic com un soci fiable per construir relacions basades en el multilateralisme, un missatge en el qual ha coincidit també l’ambaixador de la UE, Artis Bērtulis, amb qui s’ha citat després, i que Illa replica en les trobades amb alts executius catalans que treballen en multinacionals de la zona. Però Illa recalca que busca establir vincles a llarg termini i en condicions d’igualtat i profit mutu.
Així ho ha recalcat també durant el seu últim acte a la ciutat de Ho Chi Minh, abans d’abandonar el Vietnam. «Hem de treballar conjuntament i, com més, millor [...] No estem interessats en una relació a curt termini i desigual», ha assegurat durant la inauguració d’un fòrum econòmic en el qual ha mirat de seduir els inversors presentant Catalunya com un lloc «estable i amb seguretat jurídica». També ha admès que, durant aquests cinc últims dies, s’ha quedat «impressionat» pel creixement econòmic que exhibeix la regió, pel «dur treball» dels seus ciutadans, i per la seva estratègia de previsió i planificació d’infraestructures i inversions. «És una cosa que no es troba en altres parts del món», ha remarcat, i ha allargat la mà per traçar línies d’actuació compartides en matèria de tecnologia, ciència i logística.
El viatge oficial conclourà aquest dijous amb la conferència ‘Catalonia-Singapore Business Dialogue ’ organitzada per la Singapore Business Federation, entitat que representa més de 30.000 companyies, i amb visites a Eurofragance ,una companyia catalana especialitzada en productes de perfumeria establerta des del 2013 al país; i a ST Engineering i ST Ventures, pertanyents a un dels grups tecnològics, d’enginyeria i defensa més rellevants d’Àsia.
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