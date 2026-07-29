El Consell del Poder Judicial veu una possible falta lleu en Peinado
Les diligències fan referència al suggeriment del jutge del cas Begoña Gómez que els escortes podien facilitar que fugís
C. G.
La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial va arribar finalment a un acord, tot i que profundament dividida, sobre les queixes presentades contra diversos aspectes de la instrucció del jutge del cas Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. La Comissió Permanent del Consell General del Poder General ha pogut arribar finalment a un acord – tot i que profundament dividida – sobre les queixes presentades contra diversos aspectes de la instrucció del jutge del cas Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado.
Malgrat que el promotor de l’acció disciplinària havia proposat l’arxivament de totes les iniciatives presentades, a la reunió d’ahir es va acordar remetre al Tribunal Superior de Madrid dues diligències per tal que valori la possible comissió d’una falta disciplinària lleu per les manifestacions abocades per Peinado en una interlocutòria que suggeria que els policies que escorten la dona de Pedro Sánchez podrien facilitar la seva fugida. Aquesta decisió va tenir quatre vots en contra i quatre vots a favor, per la qual cosa va ser necessari el vot de qualitat de la seva presidenta, Isabel Perelló, per poder desfer l’empat.Malgrat que el promotor de l’Acció Disciplinària havia proposat l’arxiu de totes les iniciatives presentades, en la reunió d’aquest dimarts s’ha acordat remetre al Tribunal Superior de Madrid dues de les diligències perquè valori la possible comissió d’una falta disciplinària lleu per les manifestacions abocades per Peinado en una interlocutòria: el que suggeria que els policies que escorten la dona de Pedro Sánchez podrien facilitar la seva fugida. Aquesta decisió ha tingut quatre vots en contra i quatre a favor, per la qual cosa ha sigut necessari el vot de qualitat de la presidenta, Isabel Perelló, per desfer l’empat.Igualment, es remet al tribunal superior la queixa d’un particular per retard injustificat i s’ha pres coneixement de la proposta d’arxiu de quatre queixes més, entre les quals les plantejades per Bolaños i pel grup municipal Més Madrid.
Entre els escrits contra l’instructor del cas de Begoña Gómez es trobava el presentat per l’exministre de Justícia Félix Bolaños, el de l’assistent a la Moncloa de la dona del president del Govern i el del Sindicat Unificat de Policia pels dubtes expressats pel jutge en relació amb una suposada fugida. Es van rebutjar les queixes presentades pel grup municipal Més Madrid i el diputat Guillermo Hita, exalcalde d’Alcalá de Henares (Madrid).Entre els escrits contra l’instructor del cas Begoña hi havia el presentat per l’exministre de Justícia Félix Bolaños, l’assistent a la Moncloa de la dona del president del Govern i el del Sindicat Unificat de Policia pels dubtes expressats pel jutge en relació amb una suposada fugida d ’aquesta malgrat comptar amb escorta oficial que ha sigut remès per a la seva valoració junt amb la del particular. S’han rebutjat les queixes presentades pel grup municipal Más Madrid, el diputat sociexpedrer Guillermo Hita – exalcalde d’Alcalá de Henares (Madrid).
No hi ha unanimitat
La decisió no va ser unànime, i quatre vocals del sector conservador van presentar un vot discrepant. Consideren que la decisió de la majoria "és estrictament jurisdiccional i revisable per la via ordinària dels recursos que caben contra aquesta, seu natural en la qual pot apreciar-se una eventual absència, insuficiència o desencert de la motivació".La decisió, en tot cas, no ha sigut unànime, i quatre dels vocals del sector conservador han presentat un vot discrepant. Consideren que la decisió adoptada per la majoria "és estrictament jurisdiccional i revisable per la via ordinària dels recursos que hi caben contra ella, seu natural en la qual pot apreciar-se una eventual absència, insuficiència o desencert de la motivació".
Per la seva banda, dos vocals progressistes van votar en contra d’arxivar les queixes presentades pel ministre Bolaños, Cristina Álvarez –assistent de Begoña Gómez també processada– i Més Madrid i el diputat Guillermo Hita.Per la seva banda, dos vocals progressistes han votat en contra de l’arxiu de les queixes presentades pel ministre Félix Bolaños, per Cristina Álvarez – assistent de Begoña Gómez també processada – i per Més Madrid i el diputat Guillermo Hita.
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- Un mes després, què sabem de la desaparició d'un veí de Còrdova a Callús?
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Visitant de la riera de Merlès: 'Abans de la pandèmia, la riera s'omplia de cotxes
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya: 'Si es prova l’intrusisme en el cas Andic, es podria denunciar per via penal
- La victòria d’Espanya al Mundial de futbol ha accentuat la fuga de votants de Junts a Aliança?
- Per què la Torre Lluvià només obre un dia al mes?
- Ronquera, dificultat per a empassar o un embalum en el coll: quan poden ser un senyal d'alarma de càncer