El dirigent diu que l’amnistia va ser una "decisió valenta"
El cap de l’Executiu afirma que el TJUE ha confirmat que es va actuar conforme al dret per afavorir la reconciliació"
Miguel Ángel Rodríguez
Pedro Sánchez no s’havia pronunciat encara sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que avala la llei d’amnistia. Va ser ahir, durant el seu balanç del curs polític, quan el president del Govern central va assegurar, més de 10 dies després, que la sentència confirma que l’Executiu va actuar "conforme al dret per afavorir la reconciliació". Dos anys després que s’aprovés la polèmica norma, encara no aplicada en la seva totalitat a dirigents del procés, com Carles Puigdemont, Sánchez va recalcar que va ser una "decisió valenta".
El cap de l’Executiu central va aprofitar la intervenció, a l’hora d’abordar la relació amb les comunitats autonòmiques, per "recordar" que la justícia europea ha avalat la llei d’amnistia i els objectius del Govern: "Com hem dit sempre des del Govern d’Espanya, conforme al dret per afavorir, cosa que ha dit en la seva sentència el TJUE, la reconciliació". "Va ser una decisió valenta, però crec que ha sigut una decisió necessària que ens permet tornar a mirar junts al futur", va asseverar Sánchez.
La relació amb Catalunya
Per reafirmar les seves paraules, el president va exposar que quan va arribar al Govern el 2018, "el 40% dels catalans i catalanes assenyalaven la relació entre Catalunya i l’Administració General de l’Estat com un dels seus principals problemes". "Avui en són només el 2%. I això no és casualitat", va sentenciar.
En concret, el TJUE va resoldre fa dues setmanes que l’amnistia, pel que fa als delictes de malversació, no afecta els interessos financers de la Unió Europea i que la seva aplicació és compatible amb el dret comunitari. Però quan se li va preguntar per una possible reunió amb Carles Puigdemont, Sánchez va fer broma del fet que fins i tot president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, vol veure’s amb el líder de Junts i va esquivar la resposta.
Després de la sentència del TJUE, el Tribunal Suprem va continuar ahir aplicant l’amnistia. El Tribunal Suprem va declarar amnistiats els actes que van ser comesos pels exmembres de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Maria Barrufet, Lluís Guinó, que van ser condemnats per desatendre al seu dia les indicacions donades pel Tribunal Constitucional sobre determinats acords parlamentaris emmarcats en el procés independentista. Va declarar així extingida la responsabilitat penal per aquests fets, igual com ha fet en els últims dies respecte a vuit condemnats per desordres públics i la que fos consellera del Govern durant el referèndum de l’1-O Meritxell Serret.
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