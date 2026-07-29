El Govern concedeix un indult parcial a Borràs i li rebaixa la pena
La multa i la inhabilitació es mantenen per a l’expresidenta del Parlament, condemnada per prevaricació i falsedat després d’adjudicar contractes a dit
May Mariño
El Consell de Ministres va acordar ahir concedir cinc indults. El primer és un indult parcial a l’expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, condemnada per corrupció, pel qual se li commutarà la pena de presó de quatre anys, sis mesos i un dia per una altra de dos anys. La resta de la pena (multa i inhabilitació de 13 anys i un dia) es manté.El Consell de Ministres ha acordat avui concedir cinc indults. El primer és un indult parcial a l’expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, condemnada al seu dia per corrupcion, pel qual se li commutarà la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i 1 dia per una altra de dos anys. La resta de la pena (multa i inhabilitació de 4 anys i 1 dia) es manté. L’indult, segons el comunicat de Justícia, es concedeix en els termes plantejats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que la va condemnar i va afirmar que la pena de presó resultava "desproporcionada i excessiva".L’indult, segons explica el comunicat de Justícia, es concedeix en els termes plantejats pel mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va ser el que la va condemnar, i que en la sentència va afirmar que la pena de presó resultava "desproporcionada i excessiva".
El Tribunal Suprem va confirmar el febrer del 2025 la condemna per prevaricació i falsedat documental imposada a Borràs. La pena va ser de quatre anys i mig de presó i 13 d’inhabilitació, a més d’una multa de 36.000 euros, per fraccionar contractes per adjudicar-los a dit a un amic quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes entre el 2013 i el 2018. El tribunal va al·legar que Borràs no buscava obtenir un "llibre personal", sinó l’"emmascarament" davant els òrgans de control. La Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya es va oposar a l’indult, al no veure penediment en Borràs.Si bé, el Tribunal Suprem va confirmar el febrer del 2025 la condemna per prevaricació i falsedat documental imposada a Borràs. La pena imposada van ser quatre anys i mig de presó i 13 d’inhabilitació, a més d’una multa de 36.000 euros, per fraccionar contractes per adjudicar-los a dit a un amic quan dirigia l’ILC entre el 2013 i 2018. El tribunal al·legava així mateix que Borràs no buscava obtenir un "llibre personal", sinó l’"emmascarament" davant els òrgans de control. No obstant, es pot recordar que la Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya es va oposar a l’indult al no veure penediment a Borràs.
La mesura de gràcia aplicada a la que també va ser diputada al Congrés es produeix en un moment en què el Tribunal Suprem està aplicant la llei d’amnistia després de rebre l’aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Fonts de Junts consultades per EL PERIÓDICO es mostren sorpresos per aquesta decisió de la qual, diuen, no tenien constància.La mesura de gràcia aplicada a la qual també va ser diputada al Congrés es produeix en un moment en què el Tribunal Suprem està aplicant la llei d’amnistia després de rebre l’aval del Trubunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Fonts de Junts consultades per EL PERIÓDICO es mostren sorpresos per aquesta decisió de la qual, diuen, no tenien constància.
Turull i Puigdemont
Des de la xarxa social X, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va assegurar que "aquest indult no blanquejarà la greu injustícia perpetrada" i que "no repara en absolut el mal ja fet" a l’expresidenta i la seva família, amb perjudicis que persistiran amb la inhabilitació". "Tot el nostre suport a ella", va afegir.
També a les xarxes socials es va manifestar l’exlíder de Junts, Carles Puigdemont. . "Me n’alegro molt per la presidenta i per la seva família", va expressar. "Més enllà de l’evident naturalesa política de la causa, que sempre tindrem ben present, la notícia és un alleujament i motiu d’alegria", va assenyalar en un missatge a X després de conèixer-se la decisió del Govern.
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