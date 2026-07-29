Canvi climàtic
El Govern dona per «tècnicament estabilitzat» l’incendi de Madrid i Àvila, aixeca les restriccions a Castella i Lleó i manté quatre evacuacions a Madrid
L’Executiu manté el comandament de l’operatiu i valora com a «molt positiu» declarar l’emergència nacional per dirigir l’extinció
Els 9.500 veïns de Valdemaqueda, Robledo de Chavela, cinc urbanitzacions de San Martín de Valdeiglesias i dos de Pelayos de la Presa encara no poden tornar a casa
Luis Ángel Sanz
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informat que l’incendi d’Àvila i de Madrid pel qual es va decretar l’emergència nacional ja està «tècnicament estabilitzat». A més, el titular d’Interior ha informat que des d’aquest moment «s’aixequen totes les restriccions a la província d’Àvila» (confinaments i evacuacions), però se’n mantenen diverses a Madrid que afecten Valdemaqueda,Robledo de Chavela, cinc urbanitzacions de San Martín de Valdeiglesias i dos de Pelayos de la Presa. Aquests 9.500 veïns encara no podran tornar a casa. Sí tots els de la província d’Àvila.
A Madrid s’ha aixecat aquest matí l’evacuació d’El Encinar del Alberche i de Peralejos, segons ha afegit també Grande-Marlaska.
L’Executiu d’Espanya segueix de moment al capdavant de l’extinció d’aquest incendi després que la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, li demanés divendres que assumís aquesta responsabilitat. Aquest matí, Pedro Sánchez ja ha celebrat des del Post de Comandament Avançat de Navalcarnero l’«evolució favorable» dels incendis i que el comandament que va assumir l’Executiu i la coordinació amb la resta d’administracions han sigut «molt positius».
Marlaska ha explicat que el nivell 3 no es rebaixarà, de moment. Quan es faci, la gestió tornarà a la Comunitat de Madrid i a la Junta de Castella i Lleó. El Govern d’Espanya seguirà al capdavant de l’emergència fins que «s’analitzin totes les circumstàncies». «Quan procedeixi, es prendran les decisions oportunes», ha contestat als periodistes.
El ministre ha comparegut després que aquest mateix matí Sánchez visités el Post de Comandament abans de partir cap al palau de Marivent, a Palma de Mallorca, on es reunirà amb el rei Felip VI i el posarà al corrent de les últimes novetats sobre els incendis. Sánchez també té previst mantenir una reunió amb la presidenta del Govern balear, Marga Prohens.
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- Cinc cadàvers de nadons trobats al domicili d’una parella a la localitat francesa d’Orange
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Banys termals de Llo: reobertura i nova ampliació vuit mesos després de l'incendi
- Ronquera, dificultat per a empassar o un embalum en el coll: quan poden ser un senyal d'alarma de càncer
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa