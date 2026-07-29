Illa aplaudeix l’aval de les Canàries al nou finançament autonòmic
Hisenda posposa la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per a avui a petició de les comunitats del PP
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va celebrar ahir que les Canàries hagin anunciat que votarien a favor del nou model de finançament autonòmic que el Govern sotmetrà a les comunitats en un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) després de veure reconegudes les seves singularitats i obtenir una aportació de 1.300 milions més a l’any. "És una mostra de realisme polític i de sentit comú, cal treballar pels ciutadans de la teva autonomia", va aplaudir durant una atenció als periodistes al finalitzar la seva trobada amb el vicepresident executiu de Vietnam Airlines, Nguyen Quang Trung, a Hanoi (Vietnam), on es troba de viatge oficial.El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat aquest dimarts que Canàries hagi anunciat que votaria a favor del nou model de finançament autonòmic que el Govern sotmetrà a la consideració de les comunitats en un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) després de veure reconegudes les seves singularitats i obtenir una aportació de 1.300 milions més a l’any. "És una mostra de realisme polític i de sentit comú, s’ha de treballar pels ciutadans de la teva autonomia", ha aplaudit durant una atenció als periodistes al finalitzar la seva trobada amb el vicepresident executiu del Vietnam Airlines, Nguyen Quang Trung, a Hanoi (Vietnam), on es troba de viatge oficial.
El suport del Govern de Fernando Clavijo (CC) permet als socialistes defensar que el nou sistema, acordat amb ERC per a la investidura d’Illa, no s’ha fet a mida de Catalunya, sinó que pretén actualitzar un model caducat des del 2014. "És un model en què ningú perd i tothom guanya. Les Canàries se n’han adonat i s’hi han afegit", va insistir Illa, que va afirmar que el moviment és "la prova que el diàleg funciona".El recolzament del Govern que presideix Fernando Clavijo (CC) permet als socialistes defensar que el nou sistema, que va ser acordat amb ERC per a la investidura d’Illa, no s’ha fet a mesura de Catalunya, sinó que pretén girar full i actualitzar un model caducat des del 2014. "És un model en què ningú perd i tothom guanya. Les Canàries se n’han adonat i s’hi han afegit", ha insistit Illa, que ha afirmat que el moviment és una "magnífica notícia i la prova que el diàleg funciona".
Illa va fer aquesta valoració abans de conèixer-se que Hisenda posposava al 4 de setembre la reunió del CPFF, després de la petició de les autonomies del PP de suspendre la reunió prevista per a avui. Aquestes comunitats van argumentar, en una carta al ministre Arcadi España, que la documentació remesa era insuficient i van reclamar més temps. El president va defensar que el model es debati al més aviat possible: "Cal tramitar-la, cal discutir-la i que qui tingui una millor proposta factible la posi sobre taula, tot i que crec que no és el cas".Illa ha realitzat aquesta valoració abans de conèixer-se que Hisenda ajornaria fins al 4 de setembre la reunió del CPFF, després que les comunitats autònomes del PP demanessin que se suspengués la reunió agendada per a aquest dimecres. El president, però, ha defensat la importància que el model es debati al més aviat possible, per la qual cosa havia rebutjat implícitament que s’hauria de retardar la reunió. "Cal tramitar-la, cal discutir-la i que qui tingui una millor proposta factible la posi sobre taula, tot i que crec que no és el cas fins ara", ha sentenciat.
El Ministeri d’Hisenda ja afrontava la reunió amb els suports necessaris per obtenir el vistiplau de l’òrgan abans del pacte amb Clavijo, ja que disposa del 50% dels vots i necessita que almenys una comunitat avali la proposta, i ja comptava amb Catalunya. Però l’aval de les Canàries trenca el bloc que formava Coalició Canària amb el PP i reforça l’aposta socialista davant les crítiques de l’oposició.El Ministeri d’Hisenda, encapçalat pel ministre Arcadi España, ja afrontava la reunió amb els recolzaments necessaris per obtenir el vistiplau de l’òrgan abans del pacte amb Clavijo, ja que disposa del 50% dels vots i necessita que almenys una comunitat recolzi la proposta, i ja comptava amb Catalunya. Però l’aval de les Canàries trenca el bloc que conformava Coalició Canària amb el PP, i reforça l’aposta socialista davant les crítiques de l’oposició.
Illa va criticar als populars que no hagin fet una proposta pròpia: "Tot el que no sigui posar alternatives clares i factibles sobre la taula i explicar molt bé per què, quan tenien majories per millorar el sistema de finançament, no ho van fer, és fer castells a l’aire".Per això, Illa ha burxat en aquesta diferència de criteri i ha criticat als populars que no hagin fet una proposta pròpia: "Tot el que no sigui posar alternatives clares i factibles sobre la taula i explicar molt bé per què, quan tenien majories per millorar el sistema de finançament, no ho van fer, és fer castells en l’aire", ha deixat anar.
Vol Barcelona-Hanoi
El president està de viatge oficial al sud-est asiàtic per intensificar les relacions comercials de Catalunya. Per arribar al Vietnam, tenia previst fer escala a París, però va modificar la ruta i va parar a Singapur davant la possibilitat de retards a l’aeroport francès. No hi ha cap vol directe entre Espanya i el país asiàtic, i el cap de la Generalitat vol que Barcelona compti amb el primer. Així ho va defensar en la seva reunió amb el vicepresident executiu de Vietnam Airlines a la seu de la companyia a Hanoi, on va trobar la sintonia per treballar en l’obertura d’aquesta ruta aèria.
"Hem establert les bases per a aquesta connexió, que té molta demanda", va celebrar al finalitzar la reunió, tot i que va advertir que no es podrà materialitzar de manera "immediata".
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