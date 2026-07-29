Educació
Junts demana una comissió d’investigació al Parlament per la polèmica de les proves PISA
ERC y Comuns rechazan que Illa comparezca de urgencia por el fiasco de PISA y le emplazan a hacerlo en septiembre
¿Por qué los resultados de PISA 2025 en Catalunya no serán válidos? ¿Quién es el responsable? Preguntas y respuestas del fiasco
Carlota Camps
Junts vol deixar passar la polèmica generada al voltant de les proves PISA, els resultats de les quals a Catalunya han quedat invalidats, ja que es va eximir més d’un 23% dels estudiants de la mostra, quan l’OCDE només permet excloure’n fins a un 5%. Després que PSC, ERC i els Comuns tombessin la proposta dels postconvergents per forçar una votació que obligués el president Salvador Illa a comparèixer en seu parlamentària per donar explicacions sobre aquesta qüestió, i traslladessin el debat al setembre, el grup liderat per Mònica Sales ha reclamat la creació d’una comissió d’investigació.
El Govern va al·legar que es tractava d’un error tècnic i va apuntar com a principal hipòtesi una confusió entre els criteris d’exclusió de les proves de l’OCDE i els exàmens d’avaluació de final de cicle. La consellera Esther Niubó, que va comparèixer dilluns a la Cambra catalana també a petició de Junts, va assegurar que hi havia en marxa unes diligències internes per esclarir els fets, tot i que també va obrir la porta a encarregar una auditoria externa després que ho demanessin els Comuns.
No obstant això, Junts considera que el Govern «ha perdut tota credibilitat, després d’haver ocultat aquests fets durant quatre mesos» i ha menystingut qualsevol investigació interna que pugui impulsar el mateix departament. «És impossible creure que, després de quatre mesos d’una suposada investigació interna, el Govern encara no sàpiga què va passar», ha denunciat Sales a través d’un comunicat, en què també ha assenyalat que «és evident que l’Executiu està ocultant els motius d’aquest fiasco».
Per aquesta raó, els postconvergents consideren imprescindible que sigui el Parlament qui assumeixi la fiscalització dels fets. «Si el Govern no vol donar explicacions, serà el Parlament qui investigui què va passar, qui ho sabia, qui va decidir ocultar-ho i per què es va mantenir en silenci durant quatre mesos», ha reblat Sales. El departament va tenir constància de l’error que va invalidar les proves al març del 2026, però no ho va comunicar fins a la setmana passada, enmig de les vacances d’estiu als centres escolars.