Keiko Fujimori crida a la reconciliació a l’assumir la presidència del Perú
La dirigent agafa el timó del país 26 anys després de la fugida del seu pare
Abel Gilbert
"Visca la reconciliació nacional". Keiko Fujimori va assumir ahir la presidència del Perú. Va rebre els atributs de comandament 26 anys i quatre mesos després que el seu pare, Alberto Fujimori, fugís del país enmig de grans mobilitzacions en contra seu. El Chino, com li deien malgrat el seu origen japonès, no va poder completar el tercer i controvertit mandat.
La flamant mandatària va prometre en el seu primer discurs "defensar la sobirania nacional, la llibertat d’expressió i de premsa, la democràcia i la independència dels poders de l’Estat". Fujimori va dir que un els seus principals objectius en els cinc anys de Govern serà "vetllar pels postergats" i "treballar incansablement per un país segur, pròsper i unit", sota la inspiració de l’Església catòlica.
La presidenta, rebuda amb aplaudiments a l’entrar al Congrés, va demanar al Parlament "facultats delegades" per enfrontar els desafiaments de la delinqüència i els fenòmens climàtics que s’acosten. "Mètode, disciplina, perseverança i una ruta clara", va afirmar.
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