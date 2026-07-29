Cambra catalana
El PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP tanquen una reforma del reglament del Parlament per blindar les sancions per discursos d’odi
El text, que serà registrat aquest dimecres davant la Cambra, arriba un dia després que la Mesa sancionés amb una advertència pública Sílvia Orriols i Joan Garriga per la seva conducta en el ple
Carlota Camps
Fumata blanca. Després de mesos de negociacions, els grups del PSC,Junts,ERC, els Comuns i la CUP han arribat a un acord per reformar el reglament del Parlament i blindar les sancions contra els discursos d’odi. El text, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, serà registrat aquest dimecres davant la Cambra catalana amb la intenció que es pugui debatre i aprovar a la tardor, quan es reprengui el curs polític.
Fins ara aquest tipus de discursos ja podien ser castigats a través del codi de conducta, però quedava pendent que s’inclogués en la normativa parlamentària per donar-li rang de llei. Això permetrà blindar les sancions imposades de posteriors recursos dels amonestats davant la justícia.
El text acordat pels cinc grups veta el «llenguatge ofensiu» i «difamatori», entès com aquell que «fomenta l’odi». També detalla les tasques que recauen sobre la comissió de l’estatut del diputat i les que ha d’assumir la Mesa, i estableix una graduació de sancions en funció de la gravetat de les conductes.
L’actual codi de conducta permetia a l’òrgan rector posar sancions des de l’«amonestació pública» fins a multes de 12.000 euros, però no deixava clar quin tipus de comportaments s’havien de considerar «lleus», «greus» i «molt greus», ni tampoc el càstig per a cadascun; es deixava a mercè de la comissió –encarregada de tipificar– i de la Mesa –responsable de les sancions–. Ara s’ordena, tot i que els imports econòmics es mantenen en la reforma.
Per canviar el reglament del Parlament només es necessita una majoria absoluta dels diputats, és a dir, 68 escons. No obstant, la voluntat de tots els signants ha sigut obtenir com més suports millor per fer la normativa més robusta. Només n’han quedat fora el PP i els dos grups d’extrema dreta, Vox i Aliança Catalana, davant els 107 diputats que sumen la resta de grups.
Sancionats Orriols i Garriga
L’entesa per tirar endavant aquesta reforma arriba un dia després que la Mesa acordés sancionar amb una amonestació públicaels diputatsSílvia Orriols i Joan Garrigaper la seva conducte en el ple. L’òrgan rector de la Cambra va decidir imposar-los la sanció més baixa possible després que la comissió qualifiqués en el seu informe aquests comportaments de «faltes lleus».
Orriols tenia un expedient obert per haver acusat la diputada d’ERC Najat Driouech de «blanquejar la discriminació i la submissió de les dones» i de fer «ostentació de la misogínia islàmica» al portar vel. Garriga, per la seva banda, tenia dues investigacions, una per dir «assassí» a l’expresident Lluís Companys i una altra per acusar els socialistes de gastar-se els diners «en drogues i putes».
En l’última reunió, la comissió esmentada, encarregada de vetllar pel compliment del codi de conducta, també va analitzar un altre procediment contra la diputada de Vox Júlia Calvet. En aquest cas, no obstant, va concloure que no hi havia infracció, per la qual cosa l’òrgan rector no l’ha sancionat. A Calvet se li va obrir una investigació per haver acusat de «corrupció» la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, per la gestió de la DGAIA, però finalment es va decidir que entrava dins de la llibertat d’expressió.
Quatre expedients oberts
No obstant, hi ha quatre casos més oberts. Un d’aquests és també contra Calvet, per presentar el racisme com «la reacció lògica d’un poble» que veu com es degraden els seus barris i se sent «estranger a casa seva». També hi ha una altra investigació contra Alberto Tarradas per insinuar que deportaria Driouech. El parlamentari es va disculpar posteriorment, però la Mesa va decidir, de manera inèdita, remetre el cas d’ofici a la comissió de l’estatut del diputat.
Els altres dos afecten Rafael Villafranca, que fa uns mesos va dir «delinqüents» als diputats de la CUP, i Maria García Fuster, per dir «vulgar assassí» a Lluís Companys. Aquest últim cas és pràcticament idèntic al de Garriga, que ja s’ha qualificat de «falta lleu» i s’ha saldat amb una amonestació pública.
En la passada legislatura, el Parlament va imposar al diputat de Junts Francesc de Dalmasesuna multa de 600 euros, a més d’una amonestació pública, per haver intimidat una periodista de TV3. Ha sigut l’única sanció econòmica que s’ha imposat fins al moment.
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