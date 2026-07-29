Romero insta el PP a deixar les "excuses" i a plantejar propostes
"S’hauran d’asseure i plantejar propostes tangibles", afirma la consellera
Sabina Feijóo Macedo
Diàleg, responsabilitat i el final del que la consellera d’Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, considera que són "excuses". "Hauran d’asseure’s i plantejar propostes que siguin tangibles", va traslladar ahir la consellera al PP, poques hores després que el Ministeri d’Hisenda decidís ajornar el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), previst inicialment per a avui a Madrid, després d’atendre la petició de les comunitats autònomes governades pels populars.
"S’ha de dir que havien tingut temps i no el van aprofitar, perquè hi va haver reunions bilaterals que el ministeri volia mantenir amb totes les comunitats autònomes i les del PP s’hi van negar", va afegir. Així mateix, va valorar positivament l’anunci del vot favorable de les Canàries al nou model: "Hi insistim, és bo per a Catalunya, però també és bo per a la resta de comunitats autònomes".
La suspensió del CPFF també suposa un revés per a ERC, que fa mesos que colla perquè el nou finançament tiri endavant al més aviat possible, ja que el nou model de repartiment de recursos entre comunitats autònomes és fruit de l’acord assolit entre el Govern de Pedro Sánchez i el partit d’Oriol Junqueras.
El líder republicà va lamentar l’ajornament i va advertir que posposar la reunió implica retardar l’arribada dels recursos addicionals que, segons el seu parer, necessiten les autonomies. "Anem tard: fa 13 anys que esperem un nou model de finançament. Catalunya no pot continuar atrapada en un sistema de l’any 2009", va afirmar.
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