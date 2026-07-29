Sánchez defensa Zapatero i la "integritat" de la seva dona i el seu germà
El president qualifica d’«injusta» la condemna de David Sánchez i de «causa política» el procés contra Begoña Gómez / El líder socialista fa bandera del creixement econòmic
Luis Ángel Sanz
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va tornar a donar suport a José Luis Rodríguez Zapatero en la roda de premsa de balanç del curs polític celebrada ahir a la sala Barceló de la Moncloa, va qualificar com a "injusta" la sentència que va condemnar el seu germà, David Sánchez, i va assegurar que el procés contra la seva dona, Begoña Gómez, és una "causa política" perquè això és el que impulsen les acusacions populars del PP i Vox.El president del Govern, Pedro Sánchez, ha tornat a recolzar José Luis Rodríguez Zapatero en la roda de premsa de balanç del curs polític celebrada a la sala Barceló de la Moncloa, ha qualificat com a "injusta" la sentència que ha condemnat el seu germà, David Sánchez, i ha assegurat que el procés contra la seva dona, Begoña Gómez, és una "causa política" perquè això és el que estan impulsant les acusacions populars del PP i Vox.
Després d’una llarga exposició inicial en què va fer balanç no sols de la legislatura, sinó dels vuit anys de Govern, el cap de l’Executiu es va aturar en els processos judicials que afecten el seu entorn en el torn de preguntes dels periodistes. Sánchez va tornar a mostrar el seu suport a l’expresident Zapatero, però de manera més escarida que en ocasions anteriors: "Per part del Govern d’Espanya, per part del partit que dirigeixo, sens dubte, compta amb el nostre suport, respectem la seva presumpció d’innocència i som en les fases inicials d’aquesta investigació. Ja veurem en què deriva".Després d’una llarga exposició inicial en què ha fet balanç no només de la legislatura, sinó dels seus vuit anys de Govern, el cap de l’Executiu s’ha aturat també en els processos judicials que afecten el seu entorn en el torn de preguntes dels periodistes. Sánchez ha tornat a mostrar el seu suport a l’expresident Zapatero, però de manera més escarida que en ocasions anteriors: "Per part del Govern d’Espanya, per part del partit que dirigeixo, sens dubte, compta amb el nostre suport, respectem la seva presumpció d’innocència i estem en les fases inicials d ’aquesta investigació. Ja veurem en quina deriva".
Quant al rescat de l’aerolínia Plus Ultra, el cap de l’Executiu va insistir que el procés per a la concessió d’aquesta ajuda va ser "irreprotxable" i que el Govern l’ha revisat "per activa, per passiva i per perifràstica". També va afirmar que "no va ser un rescat, va ser un préstec amb uns tipus d’interès que no eren del grat de cap de les empreses que va rebre aquest préstec "Aquesta és la seva versió", ha respost als periodistes, "jo no opinaré sobre versions i estratègies de defensa". Quant al rescat de l’aerolínia Plus Ultra, el cap de l’Executiu ha tornat a insistir que el procés per a la concessió d’aquesta ajuda va ser "irreprotxable" i que el Govern l’ha revisat "per activa, per passiva i per perifràstica", a més que ha insistit que "no va ser un rescat, va ser un préstec amb uns tipus d’interès que no eren del grat de cap de les empreses que va rebre aquest préstec"..
Respecte a les joies trobades al despatx de l’expresident i valorades en 1,3 milions d’euros, Sánchez no va voler opinar perquè serà Zapatero qui en doni "les explicacions oportunes". "Jo no soc el seu portaveu", va rematar.Respecte a les joies trobades al despatx de l’expresident i valorades en 1,3 milions d’euros, Sánchez no ha volgut opinar perquè serà Zapatero qui doni "les explicacions oportunes", "jo no soc el seu portaveu", ha reblat.
Treballar i "formar-se"
Però on Sánchez es va aturar més va ser en els casos judicials que afecten la seva "família". Va defensar que tant David Sánchez com Begoña Gómez són "dues persones que durant tota la seva vida el que han fet ha sigut treballar i formar-se". Va qualificar la sentència de l’Audiència de Badajoz que va condemnar el seu germà com a "injusta", i va afegir que el procés contra la seva dona és una "causa política" perquè "les acusacions populars estan impulsant una causa política. Jo penso que això no és una opinió, sinó que això és un fet. Agradarà més o menys, però és així".Però on Sánchez més s’ha aturat ha sigut en els casos judicials que afecten la seva "família". Ha defensat que tant David Sánchez com Begoña Gómez són "dues persones que durant tota la seva vida el que han fet ha sigut treballar i formar-se". I ha qualificat la sentència de l’Audiència de Badajoz que ha condemnat Sánchez com a "injusta", a més d’afegir que el procés contra la seva dona és una "causa política" perquè "les acusacions populars estan impulsant una causa política. Jo crec que això no és una opinió, això és un fet. Agradarà més o menys, però és així".
Sánchez va detallar que en els dos casos la fiscalia va demanar el sobreseïment del cas. En la investigació a Gómez, que s’enfronta a un suposat delicte de malversació, l’Advocacia de l’Estat "ni tan sols ha sigut requerida, quan en teoria hi és per defensar els interessos de l’Administració Pública". "Llavors, ¿què és el que ens queda?", es va preguntar. En el seu cas, les acusacions que dirigeixen el PP i Vox "estan impulsant una causa política", argumentaSánchez ha detallat que en els dos casos, la fiscalia ha demanat el sobreseïment. A més, en la investigació a Gómez, que s’enfronta a un suposat delicte de malversació, l’Advocacia de l’Estat "ni tan sols ha sigut requerida, quan en teoria està per defensar els interessos de l’Administració Pública". "Llavors, ¿què és el que ens queda?", s’ha preguntat, "les acusacions populars". I en el seu cas, les acusacions que dirigeixen PP i Vox "estan impulsant una causa política", ha argumentat.. Segons va afegir, "les úniques propostes" que aquestes acusacions estan fent és "elevar les peticions de presó". "Aquest és el tipus d’oposició que tenim; jo, sens dubte, no m’hi sumo", va dir.Segons ha afegit, "les úniques propostes" que aquestes acusacions venen fent és "elevar les peticions de presó". "Aquest és el tipus d’oposició que tenim; jo, sens dubte, no m’hi sumo", ha afirmat.
En un to diferent d’altres ocasions, el president va defensar i va posar en valor les trajectòries professionals tant de la seva dona com del seu germà, "llicenciat en Econòmiques, llicenciat en Composició i Direcció d’Orquestra per la Universitat de Sant Petersburg". David Sánchez, va continuar, "parla perfectament rus, anglès, francès, italià" i "ha dedicat tota la seva vida a treballar de manera íntegra i a formar-se". Per això té, va defensar, "tot el dret a recórrer aquesta sentència que considera injusta".En un to diferent d’altres ocasions, el president ha defensat i posat en valor les trajectòries professionals tant de la seva dona com del seu germà, "llicenciat en Econòmiques, llicenciat en Composició i Direcció d’Orquestra per la Universitat de Sant Petersburg". David Sánchez, ha continuat, "parla perfectament rus, anglès, francès, italià" i "ha dedicat tota la seva vida a treballar de manera íntegra i a formar-se". Pel que té, ha defensat, "tot el dret a recórrer aquesta sentència que considera injusta i esperem que altres instàncies li donin la raó".
Tant Sánchez com Gómez, va afegir, no són sols el seu germà i la seva dona, són "David Sánchez i Begoña Gómez", que han sigut sotmesos a "un procés de deshumanització" malgrat "el seu passat d’integritat i professionalitat". "¿La parella d’un president del Govern ha de renunciar a la seva carrera professional?", es va dir per afegir: "¿És aquesta l’Espanya que volem?"
De les tradicions que es mantenen en la política espanyola hi ha la del balanç del president del Govern del curs polític abans de l’inici de les seves vacances. Pedro Sánchez va comparèixer al palau de la Moncloa per exposar l’informe diari de rendició de comptes, fer un repàs de les accions fetes i de les que queden pendents i dels compromisos que ha anat adquirint l’Executiu aquests mesos i durant la legislatura.De les tradicions que es mantenen en la política espanyola hi ha la del balanç del president del Govern del curs polític abans de l’inici de les seves vacances. Pedro Sánchez ha comparegut aquest migdia al palau de la Moncloa per exposar l’informe diari de rendició de comptes Complint, en el qual dona compte d’un repàs de les accions realitzades i de les que queden pendents dels compromisos que ha anat adquirint l’Executiu aquests mesos i durant la legislatura.
L’economia que més creix
Pedro Sánchez va reivindicar l’evolució de l’economia espanyola i del mercat laboral com un dels principals actius del seu Govern. Així, va assegurar que Espanya encadena "gairebé tres anys" com la gran economia europea que més creix i va qualificar les dades d’ocupació com un "autèntic èxit de país".
El cap de l’Executiu va destacar que la Comissió Europea ha elevat al 2,6% la seva previsió de creixement per a Espanya el 2026, en un escenari marcat per les guerres, les tensions comercials i la crisi energètica. Segons els seus càlculs, l’economia espanyola tancarà l’exercici creixent cinc vegades més que Itàlia, quatre vegades més que Alemanya i tres vegades més que França.
Sánchez va vincular aquest avenç amb la confiança inversora. Des d’inicis d’any, va assenyalar, s’han constituït més de 60.000 societats i l’Ibex ha continuat batent màxims. Va posar també el focus en l’ocupació després de conèixer-se que la taxa d’atur està per sota del 10%. "El que està aconseguint Espanya és una cosa extraordinària", va afirmar el president del Govern.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- Un mes després, què sabem de la desaparició d'un veí de Còrdova a Callús?
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Visitant de la riera de Merlès: 'Abans de la pandèmia, la riera s'omplia de cotxes
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya: 'Si es prova l’intrusisme en el cas Andic, es podria denunciar per via penal
- La victòria d’Espanya al Mundial de futbol ha accentuat la fuga de votants de Junts a Aliança?
- Per què la Torre Lluvià només obre un dia al mes?
- Ronquera, dificultat per a empassar o un embalum en el coll: quan poden ser un senyal d'alarma de càncer