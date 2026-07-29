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Tellado critica un triomfalisme "insultant"

Tellado critica un triomfalisme «insultant»

Tellado critica un triomfalisme «insultant» / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partit Popular (PP) va optar per un vídeo gravat del seu secretari general, Miguel Tellado, per respondre en la roda de premsa de balanç del curs polític oferta ahir a la Moncloa pel president del Govern, Pedro Sánchez. Per al número dos d’Alberto Núñez Feijóo, "la gent no vol balanços, sinó que confessi i se’n vagi", en al·lusió als escàndols de corrupció que esquitxen el PSOE i l’Executiu.El Partit Popular (PP) va optar per un vídeo gravat del seu secretari general, Miguel Tellado, per respondre a la roda de premsa de balanç del curs polític oferta aquest dimarts a la Moncloa pel president del Govern, Pedro Sánchez. Per al número dos d’Alberto Núñez Feijóo, "la gent no vol balanços, sinó que confessi i se’n vagi", va afirmar, al·ludint als escàndols de corrupció que esquitxen el PSOE i a l’Executiu.

En aquesta línia, Tellado va apuntar que el "balanç real" de l’executòria del cap de l’Executiu es resumiria en dues dades: "Tres condemnes en vuit mesos i zero pressupostos en quatre anys", a més d’"un combo de corrupció integral i paràlisi política".En aquesta línia, Tellado va apuntar que el "balanç real" de l’executòria del cap de l’Executiu es resumiria en dues dades: "Tres condemnes en vuit mesos i zero pressupostos en quatre anys", a més d’"un combo de corrupció integral i paràlisi política".

La mà dreta del líder del PP va vaticinar que la d’ahir serà l’última roda de premsa de balanç de Sánchez, anticipant un canvi de Govern després de les eleccions generals de l’any que ve. "El temps de Sánchez s’acaba: el compte enrere del canvi està activat", va remarcarLa mà dreta del líder del PP va vaticinar que la d’aquest dimarts serà l’última roda de premsa de balanç de Sánchez, anticipant un canvi de Govern després de les eleccions generals de l’any que ve. "El temps de Sánchez s’acaba: el compte enrere del canvi està activada", va remarcar..

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Tellado va opinar que el president del Govern central va desplegar en la seva intervenció, que va tenir gairebé dues hores de durada, "un triomfalisme francament insultant".

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