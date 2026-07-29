Tres morts i diversos atrapats per un terratrèmol al Japó
Una explosió provocada per un sisme de magnitud 7,1 provoca l’ensorrament d’un centre comercial amb els empleats dins
Jose Rico
Almenys tres persones van morir, unes 80 van resultar ferides i es tem que fins a 30 més estiguin atrapades en l’ensorrament d’un centre comercial al sud del Ja- pó, després d’un terratrèmol de magnitud 7,1 a la prefectura de Kumamoto.Almenys tres persones han mort, unes 80 han resultat ferides i es tem que fins a 30 més es trobin atrapades en l’ensorrament d’un centre comercial al sud del Japó, després que un terratrèmol de magnitud 7,1 colpegés la prefectura de Kumamoto.
Una persona va ser trobada en una casa esfondrada a Yatsushiro i se la va traslladar a un hospital, on va morir posteriorment, va afirmar l’agència de notícies japonesa Kyodo, que va citar la Policia de Kumamoto.Una persona va ser trobada en una casa esfondrada a la ciutat de Yatsushiro i l’hi va traslladar a un hospital, on va morir posteriorment, va afirmar l’agència de notícies japonesa Kyodo, que va citar la Policia de Kumamoto. La cadena de televisió nipona NHK va informar que unes 80 persones rebien atenció mèdica a la localitat de Hikawa, al districte de Yatsushiro.
Un centre comercial va patir una explosió que va provocar el col·lapse del segon pis. Segons l’Agència de Gestió d’Incendis i Desastres japonesa, una trentena d’empleats estan desapareguts i es tem que estiguin a sota de la runa.Un centre comercial de la zona va patir una explosió que va provocar el col·lapse del segon pis de l’edifici, i segons l’Agència de Gestió d’Incendis i Desastres japonesa una trentena d’empleats del lloc es troben desapareguts i es tem que puguin trobar sota la runa. L’operador d’aquest centre comercial ubicat a Kashima, Aeon Mall, va declarar que l’explosió es va produir després que empleats i clients evacuessin l’edifici. Imatges publicades per NHK van mostrar el centre comercial amb part de la paret despresa i la teulada col·lapsadaL’operador d’aquest centre comercial ubicat a la localitat de Kashima, Aeon Mall, va declarar que l’explosió es va produir després que els empleats i els clients haguessin evacuat l’edifici. Imatges publicades per NHK van mostrar el centre comercial amb part de la paret despresa i la teulada col·lapsada.
El terratrèmol va tenir lloc a les 16.27 hora local (9.27 hora peninsular espanyola) i el seu epicentre es va ubicar a uns 10 quilòmetres de profunditat sota la prefectura de Kumamoto, a l’illa japonesa de Kyushu.
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