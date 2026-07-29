Trobada "positiva i productiva" amb Netanyahu en un "moment crític"
Andrea López-Tomàs
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el president dels EUA, Donald Trump, es van reunir ahir per primera vegada a la Casa Blanca des que van iniciar de manera conjunta la guerra contra l’Iran, el 28 de febrer. Aprofitant el viatge del líder hebreu a Washington D. C. per al funeral del senador republicà proisraelià Lindsey Graham, els dos aliats es van asseure junts durant 90 minuts, malgrat que la seva relació es troba en un moment baix. La trobada va ser "positiva i productiva", segons la secretària de premsa nord-americana, Karoline Leavitt.Benjamin Netanyahu, el primer ministre israelià, feia setmanes que perseguia el seu aliat, el president nord-americà Donald Trump, i aquest dimarts, per fi, l’ha trobat. Els dos mandataris s’han reunit per primera vegada a la Casa Blanca des que van llançar de forma conjunta una ofensiva militar contra l’Iran el 28 de febrer que encara sacseja la regió. Aprofitant el viatge del líder hebreu a Washington D.C. per al funeral del senador republicà proisraelià Lindsey Graham, els dos socis s’han assegut junts durant 90 minuts, malgrat que la seva relació es troba en un moment baix. La trobada ha sigut "positiva i productiva", ha declarat la secretària de premsa nord-americana Karoline Leavitt.
Netanyahu va arribar dilluns a la capital nord-americana enmig de la polèmica suscitada per la petició de l’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, de fer efectiva l’ordre d’arrest emesa en contra seu pel Tribunal Penal Internacional (TPI) el novembre del 2024.Abans, Trump ha atès el president ucraïnès Volodímir Zelenski, tot i que els focus estaven posats en Netanyahu. "Aquesta reunió és un gran privilegi, però també una gran responsabilitat", va declarar Netanyahu abans de partir d’Israel dilluns. "Discutirem tots els temes... en primer lloc, l’Iran, per descomptat; el nostre objectiu és garantir la nostra seguretat, però també ampliar el cercle de pau que ens envolta", va afegir. El primer ministre israelià va arribar dilluns a la capital nord-americana enmig de la polèmica suscitada per la petició de l’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, de fer efectiva l’ordre d’arrest emesa en contra seu pel Tribunal Penal Internacional (CPI) el novembre del 2024. Prèviament, Trump ja havia rebutjat de manera pública la detenció del líder hebreu aclarint que "no serà arrestat" mentre es trobi en territori nord-americà. Netanyahu va expressar que l’Iran seria el principal assumpte de la reunió, alhora que Trump, per la seva banda, intenta avançar en els seus esforços diplomàtics al Líban i en el seu pla per a Gaza. Hores abans de la trobada, el president nord-americà va insistir que hi ha hagut bones converses amb l’Iran, tot i que va reiterar les seves amenaces d’atacar la muntanya Pickaxe, així com ponts i centrals elèctriques, si no s’arriba a un acord amb Teheran.
"Estem en un moment crític", va declarar un alt funcionari israelià al Canal 12 després de la reunió al Despatx Oval. "El president Trump prendrà una decisió aviat sobre el seu rumb. No l’estem pressionant, però tampoc estem ignorant la realitat. Netanyahu va presentar la perspectiva israeliana", va dir, assenyalant que el líder hebreu va aportar informació d’intel·ligència sobre l’Iran. Segons el Canal 12, Netanyahu creu que no hi ha cap més opció que atacar de nou l’Iran, i "obtenir objectius que no havien sigut atacats anteriorment".
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