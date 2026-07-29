Zelenski i Trump acorden reforçar la defensa antiaèria d’Ucraïna
El president ucraïnès aprofita la bona sintonia amb el dirigent nord-americà per sol·licitar llicències de producció de míssils Patriot amb els quals poder fer front als atacs de Rússia
Marc Marginedas
Coincidint amb una aparent millor disposició del president dels EUA, Donald Trump, cap a Ucraïna, el president Volodímir Zelenski va aprofitar ahir un viatge als EUA per reunir-se amb el seu homòleg nord-americà i sol·licitar ajuda per frenar l’onada d’atacs aeris amb míssils balístics sobre Kíiv i altres ciutats, que des de començament d’any han segat la vida de més de 1.300 civils, un increment d’un 37% respecte al mateix període de l’any anterior. "La nostra prioritat absoluta és la defensa contra els míssils balístics", havia avançat el mateix cap de l’Estat ucraïnès a X.Aprofitant una aparent millor disposició del president dels EUA, Donald Trump, cap a Ucraïna, el president Volodímir Zelenski ha aprofitat aquest dilluns un viatge als EUA per reunir-se amb el seu homòleg nord-americà i sol·licitar ajuda per frenar l’onada d’atacs aeris amb míssils balístics sobre Kíiv i altres ciutats, que des de començament d’any han segat la vida de més de 1.300 civils, un increment d’un 37% respecte al mateix període de l’any anterior. "La nostra prioritat absoluta és la defensa contra els míssils balístics", havia avançat el mateix cap de l’Estat ucraïnès a la seva xarxa social X.
Res va transcendir del desenvolupament d’aquesta trobada, celebrada a porta tancada sense que se celebrés cap roda de premsa posterior. Zelenski es va limitar a informar que va ser una "bona trobada", en què van parlar de les "llicències de producció" de míssils Patriot en territori ucraïnès, i va expressar el seu "reconeixement" al president Trump pel seu "suport ferm".
Just moments abans que els dos dirigents es veiessin, un funcionari ucraïnès d’alt nivell va parlar de la necessitat que Washington autoritzi "la compra [per part d’Ucraïna] d’un lot de míssils Patriot", la quantia del qual no va especificar.Res ha transcendit del desenvolupament de la trobada, celebrada a porta tancada sense que se celebrés cap roda de premsa posterior. Zelenski s’ha limitat a informar que ha sigut una "bona trobada" en la qual han parlat de les "llicències de producció" de míssils Patriot en sòl ucraïnès, mentre ha expressat el seu "reconeixement" al president Trump pel seu "suport ferm". Moments abans de la celebració de la trobada, un funcionari ucraïnès d’alt nivell havia parlat de la necessitat que Washington autoritzi "la compra (per part d’Ucraïna) d’un lot de míssils Patriot", la quantia del qual no va especificar, i va donar a entendre que tot dependria de l’"humor" del magnat novaiorquès.
Les xifres són clares
Els números mostren l’enorme necessitat de míssils interceptors per part d’Ucraïna. Només al juliol, Moscou va llançar més de 120 míssils balístics i navals contra objectius a Ucraïna, dels quals van ser interceptats només 35. L’últim mes va ser el més mortal per a la població civil ucraïnesa des de la invasió ordenada per Putin el febrer del 2022.Els números mostren l’enorme necessitat de míssils interceptors per part d’Ucraïna. Només el mes de juliol, Moscou ha llançat més de 120 míssils balístics i de vaixell contra objectius a Ucraïna, dels quals van ser interceptats tan sols 35, una xifra que empal·lideix si se la compara amb els prop de 240 projectils disparats durant tot l’exercici del 2024. L’últim mes ha sigut el més mortal per a la població civil ucraïnesa des de l’inici de la invasió ordenada per Putin el febrer del 2022.
Les relacions entre Trump i Zelenski han travessat moments tempestuosos. Un dels moments de gran tensió es va viure el febrer de l’any passat, quan tots dos van acabar a crits al mateix Despatx Oval de la Casa Blanca, davant la mirada del vicepresident J. D. Vance i l’estupor del secretari d’Estat, Marco Rubio. Aquella imatge contrastava amb la cordialitat en les seves converses o reunions amb el president rus Vladímir Putin.Altres moments de gran tensió es van viure en el seu segon mandat, el febrer de l’any passat, quan tots dos van acabar a crits al mateix Despatx Oval de la Casa Blanca, davant la mirada del vicepresident J.D. Vance i l’estupor del secretari d’Estat, Marco Rubio. Una actitud que contrastava amb el desplegament de cordialitat quan mantenia converses o es reunia amb el president rus Vladímir Putin.
Tot això ja sembla formar part del passat, almenys quant a la gesticulació en l’àmbit públic. Malgrat els desacords, l’actitud de l’opinió pública nord-americana no sembla haver variat en el seu suport a la causa ucraïnesa.
Eleccions al novembre
Molts analistes creuen que aquesta sintonia podria obeir a una estratègia per acostar-se als ciutadans nord-americans de cara a les eleccions de mig mandat, que se celebraran el novembre que ve. Fins i tot personatges que es consideren molt pròxims a Trump s’han replantejat el seu suport a Rússia i les seves crítiques a Ucraïna, com la influencer ultradretana Laura Loomer, que ha viatjat fins i tot a Kíiv i s’ha entrevistat amb el cap de l’Estat ucraïnès.Tot això sembla formar ja part del passat, almenys quant a la gesticulació pública. Malgrat els desacords, l’actitud de l’opinió pública nord-americana no sembla haver variat en el seu recolzament a la causa ucraïnesa, i molts analistes creuen que aquesta sintonia podria obeir tan sols a una estratègia per acostar-se als ciutadans nord-americans de cara a les eleccions de meitat de mandat, que se celebraran el novembre que ve. Fins i tot personatgesque es consideren molt pròxims a Trump com la ‘influencer’ ultradretana Laura Loomer, s’han replantejat el seu recolzament a Rússia i les seves crítiques a Ucraïna, viatjant fins i tot a Kíiv i entrevistant-se amb el cap de l’Estat ucraïnès.
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