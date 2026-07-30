Un atac saudita a l’Iraq revifa l’amenaça d’una guerra regional
En col·laboració amb els EUA, Riad mata una vintena de milicians proiranians
Adrià Rocha Cutiller
Després de cinc dies d’aturada en els atacs i bombardejos a l’Orient Mitjà –amb el president nord-americà, Donald Trump, assegurant donar un temps a l’Iran per tornar a les negociacions– els EUA i l’Aràbia Saudita van atacar ahir a la matinada diverses posicions de les Unitats de Mobilització Popular (UMP), les milícies de l’Iraq controlades i finançades per l’Iran.Després de cinc dies d’aturada en els atacs i bombardejos a l’Orient Mitjà – amb el president nord-americà, Donald Trump, assegurant donar un temps a l’Iran per tornar a les negociacions— EUA i l’Aràbia Saudita han atacat aquest dimecres de matinada diverses posicions de les Unitats de Mobilització Popular (UMP), les milícies de l’Iraq controlades i finançades per l’Iran.
Aquests grups, dilluns, van atacar amb salves de petits drons refineries saudites i bases nord-americanes a Jordània, mentre Trump deia que estava tenint "molt bones converses amb Teheran". Pels atacs, segons van confirmar les UMP, van morir almenys 20 milicians.Aquests grups, dilluns, van atacar amb diverses salves de petits drons tant refineries saudites com bases nord-americanes a Jordània, mentre Trump deia estar tenint "molt bones converses amb Teheran". Pels atacs, segons han confirmat les UMP, han mort almenys 20 milicians.
Aquests grups, que van guanyar poder i influència durant la campanya militar contra Estat Islàmic ara fa una dècada, han construït un Estat iraquià a l’ombra, basant-se en l’extorsió armada i en una enorme corrupció. En aquest sentit, des de fa un parell d’anys les UMP formen part de l’Exèrcit regular iraquià, però actuen pel seu compte.Aquests grups, que van guanyar poder i influència durant la campanya militar contra Estat Islàmic fa una dècada, han construït un Estat iraquià a l’ombra, basant-se en l’extorsió armada i una enorme corrupció. Des de fa un parell d’anys les UMP formen part de l’Exèrcit regular iraquià, però actuen pel seu propi compte.
Resposta iraniana
L’atac saudita a les milícies revifa l’amenaça d’una guerra a la regió. "No estem buscant escalar el conflicte, sinó que la nostra intenció és respondre a qualsevol agressió que rebem", va declarar ahir el Ministeri de Defensa saudita, que va confirmar haver participat en l’atac conjunt amb els EUA, l’objectiu del qual van ser diverses oficines regionals de les UMP. "Aquests atacs són un enorme error de càlcul", va declarar després un oficial anònim iranià a la televisió estatal persa, IRIB."No estem buscant escalar el conflicte, sinó que la nostra intenció és respondre a qualsevol agressió que rebem", ha declarat aquest dimecres el Ministeri de Defensa saudita, que ha confirmat haver participat en l’atac conjunt amb els EUA, l’objectiu del qual han sigut diverses oficines regionals de les UMP. "Aquests atacs són un enorme error de càlcul", ha declarat després un oficial anònim iranià a la televisió estatal persa, IRIB.
En resposta a l’atac saudita i nord-americà, l’Iran va disparar contra tres vaixells de càrrega que intentaven creuar l’estret d’Ormuz i va llançar un atac amb míssils balístics contra Jordània, on els EUA mantenen una de les seves bases regionals. Amman va confirmar haver fet caure els cinc míssils entrants dins del seu espai aeri.En resposta a l’atac saudita i nord-americà, l’Iran ha disparat contra tres barcos de càrrega que intentaven creuar l’estret d’Ormuz, i ha llançat un atac amb míssils balístics contra Jordània, on els EUA mantenen una de les seves bases regionals. Amman ha confirmat haver fet caure tots els cinc míssils entrants dins del seu espai aeri.
"Mentre es mantinguin les amenaces contra la República Islàmica de l’Iran, i els EUA prossegueixin amb les seves accions il·legals i malèfiques en contra dels nostres interessos, la nostra resistència seguirà", va dir ahir la Guàrdia Revolucionària iraniana, el cos d’elit politicomilitar del país persa, en un comunicat."Mentre es mantinguin les amenaces contra la República Islàmica de l’Iran, i els EUA prossegueixin amb les seves accions il·legals i malèfiques en contra dels nostres interessos, la nostra resistència seguirà", ha dit aquest dimecres la Guàrdia Revolucionària iraniana, el cos d’elit politicomilitar del país persa, en un comunicat. "Farem fort l’Iran. S’emportaran una bona pallissa", va dir ahir Trump en una entrevista a la televisió Fox News."Farem fort l’Iran. S’emportaran una bona pallissa", ha dit aquest dimecres Trump en una entrevista a la televisió FoxNews.
Des que els Estats Units i l’Iran van firmar fa quatre setmanes el seu preacord inicial, els dos països han estat constantment guerrejant, amb escaramusses, bombardejos i atacs cada dia més violents.Des que els EUA i l’Iran van firmar fa quatre setmanes el seu preacord inicial – que havia d’obrir el camí per començar unes negociacions reals, fins a l’agost, per arribar a un acord de pau definitiu— els dos països han estat constantment guerrejant-se, amb escaramusses, bombardejos i atacs cada dia més violents.
El preacord estipulava un termini màxim de 60 dies per a la firma de l’acord final, i les negociacions no únicament no han tingut lloc, sinó que en les úniques dues ocasions en què representants iranians i nord-americanes s’han reunit, les xerrades tot just van versar sobre matisos, friccions i desacords sobre el preacord ja firmat.El preacord estipulava un termini màxim de 60 dies per a la firma de l’acord final, i les negociacions no només no han passat, sinó que en les úniques dues ocasions en què representants iranians i nord-americanes s’han reunit, les xerrades han amb prou feines versat sobre matisos, frecs i desacords sobre el preacord ja firmat.
De moment, les negociacions estan en punt mort. Trump va catalogar el lideratge iranià d’"escòria sagnant i deixalles".
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