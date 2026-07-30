Begoña Gómez canvia d’advocat de cara al seu judici davant un jurat
L’exministre Antonio Camacho cessa en la defensa de la dona de Sánchez en favor del prestigiós penalista Jaime Campaner
Cristina Gallardo
Begoña Gómez ha canviat d’advocat de cara al judici davant un jurat pels delictes de tràfic d’influència i malversació de cabals públics. El seu nou advocat defensor serà Jaime Campaner, segons va avançar la cadena SER i van confirmar a EL PERIÓDICO fonts pròximes a aquest cas, després del cessament que es va acordar amb l’exministre de l’Interior Antonio Camacho.Begoña Gómez ha canviat d’advocat de cara al judici davant un jurat al qual s’enfrontarà en els pròxims mesos pels delictes de tràfic d’influència i malversació de cabals públics. El seu nou advocat defensor serà Jaime Campaner, segons ha avançat la cadena SER i confirmen a EL PERIÓDICO fonts pròximes al cas, després que la dona de Pedro Sánchez i l’exministre de l’Interior Antonio Camacho, de comú acord, acordessin el cessament en la tasca prestada fins ara per aquest últim.
La decisió de Gómez ja va ser traslladada al jutjat de l’instructor de la causa, Juan Carlos Peinado. Les mateixes fonts assenyalen la gratitud expressada per Gómez a Camacho per la feina feta des de la seva imputació el 2024 i destaquen el seu "rigor professional i la seva entrega en la defensa dels seus interessos en un procés complex i difícil en què la seva bona feina ha sigut fonamental".La decisió de Gómez ja ha sigut traslladada al jutjat de l’instructor de la causa, Juan Carlos Peinado. Les mateixes fonts assenyalen la gratitud expressada per Gómez a Camacho pel treball realitzat des de la seva imputació el 2024 i destaquen el seu "rigor professional i la seva entrega en la defensa dels seus interessos en un procés complex i difícil en què el seu bon treball ha sigut fonamental".
El canvi en l’estratègia defensiva de la dona de Pedro Sánchez es produeix en un moment en què el jutge Peinado ja va acabar la seva investigació i després que l’Audiència Provincial de Madrid confirmés parcialment les seves conclusions, portant a judici Gómez però limitant el nombre de delictes (2) que veurà el jurat popular.El canvi en l’estratègia defensiva de la dona de Pedro Sánchez es produeix en un moment en què el jutge Peinado ja ha acabat la seva investigació i després que l’Audiència Provincial de Madrid confirmés parcialment les seves conclusions, portant a judici Gómez però limitant el nombre de delictes (2) que veurà el jurat popular. Per aquesta raó, acusacions populars personades en la causa, sota la direcció lletrada d’Hazte Oír, es van veure obligades a reduir de 24 a 13 anys de presó la seva petició inicial per les presumptes irregularitats comeses amb la creació de la seva càtedra a la Universitat Complutense de Madrid i la tasca de la seva assistent a la Moncloa. En van quedar fora l’apropiació indeguda i un delicte de corrupció entre particulars.Per aquesta raó acusacions populars personades en la causa, sota la direcció lletrada d’Hazte Oír, s’han vist obligades a reduir dels 24 als 13 anys de presó la seva petició inicial de condemna per les presumptes irregularitats comeses amb la creació de la seva càtedra a la Universitat Complutense de Madrid i la tasca del seu assistent a la Moncloa. Han quedat fora l’apropiació indeguda i un delicte de corrupció entre particulars.
Campaner és un prestigiós penalista que va defensar l’expresident de Sacyr Luis del Rivero, en el cas Tàndem (macrocausa contra l’excomissari José Manuel Villarejo) i va ser present en altres procediments com Noos o la causa contra els Pujol.
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