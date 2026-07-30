Ceuta exigeix al Govern una resposta a la immigració i vol un comandament únic
El president de la ciutat autònoma alerta que els serveis d’acollida estan "desbordats" amb l’entrada de més de 200 migrants al dia i planteja intensificar el repartiment a altres comunitats
Miguel Ángel Rodríguez
Només en l’última setmana han arribat nedant a Ceuta prop de 1.500 migrants. Una xifra que el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, va enarborar ahir per alertar de la crisi migratòria que s’està vivint a la ciutat, amb l’entrada de més de 200 migrants al dia i els serveis d’acollida "desbordats". Davant aquesta situació, va reclamar al Govern d’Espanya una resposta "contundent i sense dilació" per fer front a aquesta nova crisi, plantejant l’opció d’establir un "comandament únic" que permeti afrontar la situació de manera "coordinada". A més, va demanar una reforma de la llei d’estrangeria per recuperar les anomenades devolucions en calent davant de qui entra per mar.
Amb el record d’anteriors crisis migratòries, Vivas va apel·lar en una roda de premsa a les imatges del maig de l’any 2021, quan van arribar a Ceuta més de 10.000 estrangers des del Marroc. "Ben aviat", va avisar, s’arribarà a unes xifres "semblants" a les d’aquell any. Ahir, segons les dades policials, ja hi havia més de 400 persones esperant per poder accedir al Centre d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI), el recinte del qual té cobertes les seves 512 places i fins i tot alguna més. A l’àrea de Menors la situació és encarfa pitjor, amb una sobreocupació del 1.600%, va explicar Vivas.Amb el record d’anteriors crisis migratòries, Vivas ha apel·lat en una roda de premsa a les imatges que es van viure el maig del 2021, quan van arribar a Ceuta més de 10.000 estrangers des del Marroc. "En breus", ha avisat, s’arribarà a xifres "semblants" a la d’aquell any. Aquest mateix dimecres, segons les dades policials, ja hi havia més de 400 persones esperant poder accedir a l’interior del Centre d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI), el recinte del qual té cobertes les seves 512 places i fins i tot alguna més. A l’àrea de Menors la situació és pitjor, amb una sobreocupació del 1.600%, ha explicat Vivas.
Solució "immediata"
S’hi suma el perill de la ruta per mar. Ahir es van rescatar en alta mar més de 115 persones que intentaven arribar nedant a territori ceutí i des d’inici d’any s’han recuperat prop de 60 cadàvers al mar. "Només des de la lleialtat institucional, el sentit d’Estat i la col·laboració entre administracions es pot afrontar aquesta crisi, per la qual cosa estem en permanent contacte amb diferents ministeris", va declarar Vivas, que va recalcar que la solució ha de ser "immediata i inajornable".S’hi suma el perill de la ruta per mar. Des de començament de dia s’han rescatat en alta mar més de 115 persones que intentaven arribar nedant a territori ceutí i des de començament d’any s’han recuperat prop de 60 cadàvers al mar. "Només des de la lleialtat institucional, el sentit d’Estat i la col·laboració entre administracions es pot afrontar aquesta crisi, per la qual cosa estem en permanent contacte amb diferents ministeris", ha dit Vivas, que ha recalcat que la solució ha de ser "immediata i inajornable".
Fonts del Ministeri de Migracions asseguren que estan en "permanent comunicació i coordinació" amb el Govern de Ceuta per mirar de fer front a la situació que es viu. La secretaria d’Estat de Migracions treballa per prestar "atenció humanitària a les persones migrants arribades" i fa "trasllats diaris a la Península" com marca la norma.Fonts del Ministeri de Migracions asseguren que estan en "permanent comunicació i coordinació" amb el Govern de Ceuta per fer front a la situació i que la secretaria d’Estat de Migracions està treballant per prestar "atenció humanitària a les persones migrants arribades" i estan "realitzant trasllats periòdics a la Península" com marca la norma.
Va ser al parlar de la necessitat d’aquesta coordinació quan el president ceutí va obrir la porta a establir un "comandament únic", a l’estil de les emergències nacionals activades amb els incendis a Madrid, Àvila i Toledo. "Com que la naturalesa és de col·lapse en l’àmbit migratori, com que hi està implicada també la frontera i moltíssims àmbits d’actuació i moltíssimes competències concurrents, creiem que per a la deguda coordinació hi hauria d’haver un comandament únic que tingués la capacitat per ordenar, per coordinar, per dirigir aquesta crisi", va apuntar. Ha sigut al parlar de la necessitat d’aquesta coordinació quan el president ceutí ha obert la porta a establir un "comandament únic", a l’estil de les emergències nacionals que s’han activat ara amb els incendis a Madrid, Àvila i Toledo. "Com que la naturalesa és de col·lapse en l’àmbit migratori, com està implicada també la frontera i moltíssims àmbits d’actuació i moltíssimes competències concurrents, creiem que per a la deguda coordinació hi hauria d’haver un comandament únic que tingués la capacitat per ordenar, per coordinar, per dirigir aquesta crisi", ha apuntat.
Més tard, al ser repreguntat per aquesta opció, va admetre desconèixer quina seria la fórmula per vehicular aquesta eina, i que "l’important és que s’implanti o que s’estudiï la possibilitat que es posi en marxa aquest comandament únic de la crisi", com, va afegir, s’ha adoptat en altres emergències. Aquesta figura ja es va implementar, de manera pionera, el 2006, davant l’anomenada crisi dels caiucs, que va portar fins a les costes canàries més de 30.000 migrants.Més tard, al ser repreguntat per aquesta opció, ha admès desconèixer quina seria la fórmula per vehicular aquesta eina, i que "l’important és que es posi en marxa o que s’estudiï la possibilitat que es posi en marxa aquest comandament únic de la crisi", com, va afegir, s’ha adoptat en altres emergències. Aquesta figura ja es va implementar, de manera pionera, el 2006, davant l’anomenada ‘crisi dels caiucs’ que va portar fins a les costes canàries a més de 30.000 migrants.
A més, en la seva intervenció Vivas va posar cinc mesures més sobre la taula, algunes en concordança amb les polítiques del seu partit, el PP, i d’altres que xoquen frontalment. Primer, va demanar una "acollida extraordinària i afavorir les sortides de Ceuta", una cosa que rebutgen la resta de comunitats governades pels populars. Va ser l’abril de l’any passat quan el Congrés, amb el vot en contra del PP, va aprovar el reial decret que establia el repartiment obligatori entre autonomies dels menors estrangers. Aquesta setmana, el Govern d’Extremadura, en mans de María Guardiola després del seu pacte amb Vox, va anunciar que tornarà a acudir als tribunals contra aquesta norma.A més, Vivas ha posat cinc mesures més sobre la taula, algunes en concordança amb les polítiques del seu partit, el PP, i d’altres que xoquen frontalment. Primer, ha demanat una "acollida extraordinària i afavorir les sortides de Ceuta", una cosa que rebutgen la resta de comunitats populars. Va ser l’abril de l’any passat quan el Congrés, amb el vot en contra del PP, va aprovar el reial decret que establia el repartiment obligatori entre autonomies dels menors estrangers. Aquesta mateixa setmana, el Govern d’Extremadura, en mans de María Guardiola després del seu pacte amb Vox, ha anunciat que tornarà a acudir als tribunals contra aquesta norma.
Devolucions en calent
Una altra de les propostes és reformar la llei de seguretat ciutadana després de la sentència del Tribunal Suprem sobre la disposició addicional dècima, relativa a les devolucions en calent. Aquesta no permet tornar immediatament els que siguin interceptats al mar intentant entrar nedant a Ceuta o Melilla, sinó només als que intentin superar elements de contenció fronterers, com la tanca. El PP, després de conèixer-se la sentència, va anunciar la seva intenció de reformar aquest aspecte de la llei quan arribin a la Moncloa.Una altra de les propostes que ha fet és reformar la llei de seguretat ciutadana després que fa unes setmanes el Tribunal Suprem sentenciés que la disposició addicional dècima, relativa a les ‘devolucions en calent’, no permet tornar immediatament als que siguin interceptats al mar, quan intenten entrar nedant a Ceuta o Melilla, sinó només aquells que intentin superar elements de contenció fronterers, com la tanca. El PP, després de conèixer-se la sentència, ja va anunciar la seva intenció de reformar aquest aspecte de la llei quan arribin a la Moncloa.
Finalment, el president de Ceuta va demanar activar els recursos financers per a contingències migratòries, també continguts al reial decret rebutjat pels conservadors; reforçar el nombre d’efectius de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat a la frontera; i intensificar la col·laboració amb el Marroc en la "contenció i control" dels fluxos migratoris.
Respecte a aquest últim punt, les imatges que van ser difoses a les xarxes socials en les quals es veuen desenes de joves saltant al mar van causar commoció entre la població del país veí, malgrat que el seu Govern, de moment, es manté en silenci.Finalment, el president de Ceuta ha demanat activar els recursos financers per a contingències migratòries, també continguts al reial decret rebutjat pels conservadors; reforçar el nombre d’efectius de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat a la frontera; i intensificar la col·laboració amb el Marroc en la "contenció i control" dels fluxos migratoris. Respecte a aquest últim punt, les imatges que s’han difós per xarxes socials en les quals es veuen desenes de joves saltant al mar han causat commoció entre la població del país veí, malgrat que el seu govern es manté en silenci.
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