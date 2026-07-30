Corrupció estatal i màfies
Les traves al refugi deixen persones deportades per l’Administració Trump a Mèxic encallades i exposades a extorsions i xarxes del crim organitzat, que vulneren els seus drets. "Busquen trencar-te per extorsionar-te", denuncia un cubà ja regularitzat al país.
I. B.
Els divendres a la tarda, Xico López Aguilar agafava l’autobús de Tenosique, a la frontera mexicana amb Guatemala, fins a Villahermosa. Era titular de la delegació regional de la Comissió Estatal dels Drets Humans de Tabasco, encarregada de temes migratoris. En el mateix transport viatjaven migrants que, malgrat estar regularitzats, temien ser detinguts o extorsionats en guàrdies. López Aguilar els avisava que faria el mateix trajecte i que, si els paraven, hi intervindria.
"Quan rebien el seu refugi i volien traslladar-se a una altra ciutat, sempre els paraven i els provaven d’extorsionar", explica López Aguilar. Milers de migrants acaben encallats a Mèxic perquè no poden creuar als EUA o perquè són deportats allà per part de l’Administració de Donald Trump com a nacionals d’un tercer país. L’Estat mexicà reconeix el dret al refugi, a la informació, a la defensa i a la protecció davant el delicte. A la pràctica, molts troben corrupció i autoritats que alimenten un sistema del qual també es beneficien les xarxes de tràfic de persones."Quan rebien el seu refugi i volien traslladar-se a una altra ciutat, sempre els paraven i els provaven d’extorsionar", explica López Aguilar a EL PERIÓDICO. Milers de migrants acaben encallats a Mèxic perquè no poden creuar els EUA o perquè són deportats allà per l’Administració de Donald Trump com a nacionals d’un tercer país. Sobre el paper, l’Estat mexicà reconeix el dret al refugi, a la informació, a la defensa i a la protecció davant el delicte. A la pràctica, molts troben corrupció i autoritats que alimenten un sistema del qual també es beneficien les xarxes de tràfic de persones.
Empares i acompanyament
Amb López Aguilar al capdavant de l’oficina regional, es van registrar prop de 1.000 casos de violacions de drets de persones migrants i refugiades només a Tabasco, davant els 20 o 30 anuals que solia rebre aquesta delegació en gairebé 20 anys d’història. La seva tasca, limitada al principi a orientar sobre drets i presentar queixes, va acabar en empares, acompanyaments i gestions davant la Comissió Mexicana d’Ajuda a Refugiats (COMAR) i l’Institut Nacional de Migració (INM).Amb López Aguilar al capdavant de l’oficina regional, es van registrar prop de 1.000 casos de violacions de drets de persones migrants i refugiades només a Tabasco, davant els 20 o 30 d’anuals que solia rebre aquesta delegació en gairebé 20 anys d’història. La seva tasca, limitada al principi a orientar sobre drets i presentar queixes, va acabar en empares, acompanyaments i gestions davant la Comissió Mexicana d’Ajuda a Refugiats (COMAR) i l’Institut Nacional de Migració (INM).
"Les persones que estan en aquestes institucions no veuen el càrrec que ocupen com una forma de suport a les persones en trànsit, sinó com un negoci. Hi ha massa corrupció", afirma. El llicenciat relata que a COMAR es demanaven pagaments per avançar sol·licituds de refugi. Va conèixer casos de persones que van entregar fins a 20.000 pesos –uns 1.000 euros– sense aconseguir que el seu expedient es resolgués."Les persones que estan en aquestes institucions no veuen el càrrec que ocupen com una forma de recolzament a les persones en trànsit, sinó com un negoci. Hi ha massa corrupció", afirma. El llicenciat relata que en COMAR es demanaven pagaments per avançar sol·licituds de refugi. Va conèixer casos de persones que van entregar fins a 20.000 pesos –uns 1.000 euros– sense aconseguir que el seu expedient es resolgués.
També denuncia guàrdies amb horaris pactats: transports que passaven perquè els que hi viatjaven ja havien pagat. "Tenen com una finestra que s’obre per la corrupció", afirma. Retardar una cita, negar informació sobre una detenció o impedir el moviment d’una persona documentada empeny els migrants cap a gestors, advocats, traficants o xarxes criminals. "La qüestió migratòria els genera recursos. Per això posen tantes traves, amb la finalitat de fer desesperar la persona migrant", resumeix López Aguilar.També denuncia guàrdies amb horaris pactats: transports que passaven perquè els que hi viatjaven ja havien pagat. "Tenen com una finestra que s’obre per la corrupció", afirma. Retardar una cita, negar informació sobre una detenció o impedir el moviment d’una persona documentada empeny els migrants cap a gestors, advocats, traficants o xarxes criminals. "La qüestió migratòria els genera recursos. Per això posen tantes traves, amb la finalitat de desesperar la persona migrant", resumeix López Aguilar.
Andrés, un cubà ja regularitzat a Mèxic, descriu aquesta mateixa dinàmica. "Busquen trencar-te per extorsionar-te", afirma. Segons el seu relat, els obstacles administratius retarden la protecció i empenyen les persones cap a mitjancers al voltant d’oficines migratòries. "A Migració sempre hi ha tràmits que no es fan perquè aquestes persones puguin captar-los", afirma. "En la desesperació que et tornin a negar el refugi, acabes caient de nou a les seves mans".Andrés, cubà ja regularitzat a Mèxic, descriu la mateixa dinàmica. "Busquen trencar-te per extorsionar-te", afirma. Segons el seu relat, els obstacles administratius retarden la protecció i empenyen les persones cap a mitjancers al voltant d’oficines migratòries. "A Migració sempre hi ha tràmits que no es fan perquè aquestes persones puguin captar-los", afirma. "En la desesperació que et tornin a negar el refugi, acabes caient de nou a les seves mans".
"Et proposen portar-te als EUA o a un altre Estat pagant diners", assegura sobre aquests mitjancers. Andrés denuncia la impunitat amb la qual aborden els migrants a prop de les oficines migratòries: "Se senten protegits per Migració i pel narco". Ell, per la seva banda, va aconseguir regularitzar-se després d’anys de litigi i ara treballa com a obrer en un complex hoteler."Et proposen portar-te als Estats Units o a un altre estat pagant diners", assegura sobre aquests mitjancers. Andrés denuncia la impunitat amb què aborden migrants a prop de les oficines migratòries: "Se senten protegits per Migració i pel narco". Ell va aconseguir regularitzar-se després d’anys de litigi i ara treballa com a obrer en un complex hoteler.
Informació pública
L’explotació de migrants funciona com una xarxa en què participen actors públics, privats i criminals, segons Guadalupe Correa-Cabrera, professora a George Mason University i experta en crim transnacional. "No és que els narcos tinguin tota aquesta infraestructura. Són xarxes que ja existien i que saben que poden extorsionar i extreure rendes d’éssers humans que venen d’altres llocs", explica.L’explotació de migrants funciona com una xarxa on participen actors públics, privats i criminals, segons Guadalupe Correa-Cabrera, professora a George Mason University i experta en crim transnacional. "No és que els narcos tinguin tota aquesta infraestructura. Són xarxes que ja existien i que saben que poden extorsionar i extreure rendes d’éssers humans que venen d’altres parts", explica.
Saber qui ha arribat, on dorm, amb qui viatja, si té familiars als EUA o si pot pagar permet identificar qui extorsionar o reclutar. Correa-Cabrera assenyala agents públics dins d’aquest circuit: "L’Institut Nacional de Migració ha fet una feina espectacular d’intel·ligència per a aquestes xarxes".Saber qui va arribar, on dorm, amb qui viatja, si té familiars als Estats Units o si pot pagar permet identificar qui extorsionar o reclutar. Correa-Cabrera assenyala agents públics dins d’aquest circuit: "L’Institut Nacional de Migració ha fet una feina espectacular d’intel·ligència per a aquestes xarxes. Saben on arriben, amb qui són i qui té familiars a Miami". "Aquesta xarxa il·lícita es nodreix de corrupció, impunitat i polítiques restrictives dels EUA", afegeix."Cada zona del país ja tenia xarxes de tràfic humà, que inclouen empresaris del lícit i l’il·lícit, grups armats, policies locals, policies estatals i agents federals de l’Institut Nacional de Migració", afirma. L’explotació s’alimenta d’interessos criminals, funcionaris corruptes i pressió migratòria nord-americana: "La resposta no és simple. Aquesta xarxa il·lícita es nodreix de corrupció, impunitat i polítiques restrictives dels Estats Units".
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