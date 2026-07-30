Famosos
Gabriel Rufián: «Vaig celebrar el Mundial d’Espanya, una selecció plena de catalans i bascos. Es pot ser independentista i anar amb Espanya, vaig cantar tots els gols»
El polític d’Esquerra Republicana de Catalunya va compartir el seu punt de vista sobre això
Ricardo Castelló
Gabriel Rufián torna a estar en boca de tots pels comentaris que ha realitzat després que Espanya conquerís el seu segon Mundial al MetLife Stadium. El polític d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va compartir el seu punt de vista sobre això a X, abans conegut com a Twitter, on va expressar que la victòria de la selecció espanyola davant de l’Argentina va ser completament justa i, a més, va apuntar al president de la FIFA. «Espanya, 1- Infantino, 0», va escriure a la xarxa social d’Elon Musk.
Hores després, el polític va comentar que «milers de persones a Euskadi i Catalunya animen la Selecció espanyola simplement perquè està plena de bascos i catalans i perquè (encara) no poden animar la selecció basca i catalana. Seleccions que no arribaran sense prou suport popular», i aquest n’és el cas.
Va voler deixar clar que «eternament emprenyats i insultant-los, assenyalant-los o menyspreant-los no sembla la millor manera d’arribar a aquest suport popular. Per guanyar un país cal entendre i acceptar la diversitat d’aquest país. Tret que vulguis ser una tribu i no un país, clar».
Rufián se sincera a ‘La Sexta Xplica’
Rufián va ser un dels últims convidats a ‘La Sexta Xplica’, on es va obrir en canal per parlar del triomf d’Espanya en el Mundial 2026, disputat als Estats Units, Mèxic i el Canadà. No va dubtar a reconèixer el presentador José Yélamo que «soc molt futboler», per la qual cosa va celebrar en gran el triomf de la selecció de Luis de la Fuente.
«Jo vaig anar amb Espanya, una selecció plena de catalans, bascos i amb Borja Iglesias», va revelar. No obstant això, Yélamo li va recordar: «Bé, també hi ha andalusos, canaris...».
El polític d’ERC va comentar «sí, però bé, pel que em toca a mi, diguéssim... i juguen l’hòstia». En aquell instant, el periodista de ‘La Sexta Xplica’ li va dir: «Has rebut atacs per dir que anaves amb Espanya». A la qual cosa Rufián va expressar: «Quan no m’ataquen?».
Sobre si es pot anar amb Espanya sent independentista o republicà, el d’ERC va ser clar, «es pot». «Anar amb una selecció que juga l’hòstia, que està plena de gent jove, amb virtuts com l’esforç, la resistència, em sembla normal», va assegurar.
Finalment, el polític va reconèixer que no només va celebrar el gol de Ferran Torres, sinó que va fer el mateix amb tots els gols que va anotar Espanya durant el Mundial.
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- La mort de Pau Simon eleva a set els miners morts al Bages en onze anys
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa
- La mina on s'ha produit l'accident mortal a Súria va passar una revisió de seguretat la setmana passada