Illa mira el model de Singapur contra l’especulació de l’habitatge
El president i el primer ministre de la ciutat estat acorden també reforçar la col·laboració en intel·ligència artificial
Júlia Regué
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va abandonar el Vietnam i va aterrar ahir a Singapur, centre financer i logístic on conclourà avui el seu viatge oficial al sud-est asiàtic, centrat a obrir Catalunya a nous mercats i forjar aliances tecnològiques i logístiques mitjançant una connectivitat més gran entre els ports i els aeroports dels dos territoris. Illa va ser rebut pel primer ministre, Lawrence Wong, a qui va traslladar la seva voluntat d’enfortir les relacions institucionals i econòmiques i de facilitar la implantació d’empreses catalanes amb l’objectiu de fixar "una relació a llarg termini". Així, van acordar reforçar la col·laboració en intel·ligència artificial i van intercanviar experiències sobre les polítiques d’accés a l’habitatge i de regulació del mercat per evitar l’especulació.
Reunits a The Istana, la seu governamental del país, els dos mandataris van apostar per potenciar les inversions i per cooperar en matèria d’investigació i innovació, també en l’àmbit acadèmic i, especialment, en matèria d’intel·ligència artificial. Segons fonts del Govern, tots dos van coincidir en la necessitat que el seu ús estigui "al servei del bé comú", per la qual cosa van apostar per crear una regulació internacional que garanteixi aquest objectiu.
Connexió aèria
Quant a les infraestructures, Illa va presentar el port de Barcelona com una porta d’entrada al mercat europeu i va destacar la seva aposta per l’ampliació de l’aeroport del Prat per convertir-lo en un hub internacional i reforçar les connexions directes amb Singapur a causa de l’elevat flux de passatgers entre les dues ciutats, un assumpte que plantejarà avui a Singapore Airlines en una reunió.
El president també va posar sobre la taula el problema de l’accés a un habitatge digne i la necessitat de combinar polítiques de construcció per augmentar l’oferta amb mesures regulatòries d’intervenció al mercat, per la qual cosa va voler conèixer de prop l’experiència de Singapur.
En un dels informes que el Govern va demanar per analitzar les opcions de limitar la compra especulativa d’habitatge a Catalunya, elaborat per l’expert Jaime Palomera, s’esmenta aquest cas, el d’un Estat amb una planificació pública del sòl i en el qual el 80% dels ciutadans viuen en edificis públics però en règim de propietat. El model parteix del fet que "la primera llar és prioritària", per la qual cosa hi ha mesures per evitar l’acumulació patrimonial excessiva d’habitatge i per trencar dinàmiques que incrementen els preus. Una és l’impost addicional a la compra d’habitatge (ABSD), que augmenta a partir de la segona propietat i és encara més alt per als compradors estrangers.
Equitat i estabilitat
Segons indica aquest informe, la seva aplicació va propiciar una caiguda d’entre el 80% i el 90% de les compres per part d’estrangers a partir del 2023, i les seves adquisicions representen entre l’1% i el 2% del total. Una altra de les eines que complementen aquesta mesura és el control de la revenda de propietats públiques, que obliga els amos a estar-hi entre 5 i 10 anys.
El president es presenta davant els cercles polítics, econòmics i empresarials del sud-est asiàtic com un soci fiable per construir relacions basades en el multilateralisme, un missatge en el qual va coincidir també l’ambaixador de la UE, Artis Bērtulis, amb qui es va citar després, i que Illa replica en les trobades amb alts executius catalans que treballen en multinacionals de la zona. Però Illa recalca que busca establir vincles a llarg termini i en condicions d’igualtat.
Així ho va recalcar també durant el seu últim acte a la ciutat de Ho Chi Minh, abans d’abandonar el Vietnam. "Hem de treballar conjuntament i, com més, millor [...] No estem interessats en una relació a curt termini i desigual", va assegurar Illa durant la inauguració d’un fòrum econòmic en el qual va mirar de seduir els possibles inversors presentant Catalunya com un lloc "estable i amb seguretat jurídica".
També va admetre que, durant aquests cinc últims dies, s’ha quedat "impressionat" pel creixement econòmic que exhibeix la regió, pel "dur treball" dels seus ciutadans, i per la seva estratègia de previsió i planificació d’infraestructures i inversions. "És una cosa que no es troba en altres parts del món", va remarcar el president, i va allargar la mà per traçar línies d’actuació compartides en matèria de tecnologia, ciència i logística.
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