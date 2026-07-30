El Japó busca contra rellotge els atrapats arran del terratrèmol
Les autoritats confirmen 18 morts però assumeixen que seran més, ja que hi ha desenes de desapareguts sota la runa
Adrián Foncillas
Les plantes superiors són només un garbuix de ferros entre l’esquelet de ciment que s’observa després del despreniment de la façana. Aeon Mall, un centre comercial de Kashima que acull 200 negocis, va patir una devastadora explosió, probablement per una fuita de gas, poc després del sisme de magnitud 7,1 que dimarts va castigar el sud del país. Les imatges aèries mostren una enorme xemeneia reclinada sobre Nippon Paper, una fàbrica de paper a Yatsushiro. Desenes de treballadors estan desapareguts sota la runa dels dos edificis mentre els equips de rescat s’esforcen a trobar-los vius.Les plantes superiors són només un garbuix de ferros entre l’esquelet de ciment que s’observa després del despreniment de la façana. Aeon Mall, un centre comercial de la ciutat de Kashima que acull 200 negocis, va patir una devastadora explosió, probablement per una fuita de gas, poc després del sisme de magnitud 7,1 que dimarts a la tarda va colpejar el sud del país. Les imatges aèries mostren una enorme xemeneia reclinada sobre Nippon Paper, una fàbrica de paper situada a la ciutat de Yatsushiro. Desenes de treballadors estan desapareguts sota la runa dels dos edificis mentre els equips de rescat s’afanen a trobar-los vius.
L’últim recompte fixa els morts confirmats en 18, però les autoritats assumeixen que seran més. "Han passat més de 20 hores des del desastre i encara hi ha persones esperant ajuda. És una veritable cursa contra el rellotge", va afirmar la primera ministra, Sanae Takaichi, que havia promès que s’enviaran a la regió afectada, a la prefectura de Kumamoto, tots els efectius necessaris. Per ara les tasques de rescat compten amb uns 4.600 soldats de les Forces d’Autodefensa, 2.000 policies i uns 1.410 bombers. "Estem avaluant la situació de la nostra capacitat de resposta. Vam sol·licitar a cada unitat operativa que continuï augmentant el seu personal i equip", va demanar Takaichi.L’últim recompte fixa els morts confirmats en 18, però les autoritats assumeixen que seran més. "Han passat més de 20 hores des del desastre i encara hi ha persones esperant ajuda. És una veritable carrera contra el rellotge", ha afirmat la primera ministra, Sanae Takaichi, en la seva última intervenció. Abans havia promès que seran enviades a la regió afectada, a la prefectura de Kumamoto, tots els efectius necessaris. Per ara les tasques de rescat compten amb uns 4.600 soldats de les Forces d’Autodefensa, 2.000 policies i uns 1.410 bombers. "Estem avaluant la situació de la nostra capacitat de resposta. Vam sol·licitar a cada unitat operativa que continuï augmentant el seu personal i equip", ha demanat Takaichi.
El sisme va arribar al nivell màxim de 7 en l’escala japonesa i, immediatament, va quedar activat el protocol nacional, que inclou alertes als mòbils amb recomanacions de buscar refugi i la frenada dels shinkansen o trens bala. Tot just cinc edificis van caure, segons el recompte matinal, malgrat la intensitat del tremolor, gràcies als estrictes estàndards nacionals de construcció. Carreteres i ponts van patir danys mínims. El sisme no va generar problemes a la xarxa de centrals nuclears, un temor recurrent des del tsunami que va arruïnar la de Fukushima el 2011.El sisme va arribar al nivell màxim de 7 en l’escala japonesa i, immediatament, va quedar activat l’engrasat protocol nacional, que inclou alertes als mòbils amb recomanacions de buscar refugi i la frenada dels shunkansen o trens bala. Tot just cinc edificis han caigut, segons el recompte matinal, malgrat la intensitat de la tremolor, gràcies als estrictes estàndards nacionals de construcció. Carreteres i ponts han patit danys mínims que no seran difícils de reparar. El sisme no ha generat problemes a la xarxa de centrals nuclears, un temor recurrent des del tsunami que va arruïnar la de Fukushima el 2011.
Més de 9.000 persones continuen en algun dels 506 centres d’evacuació repartits per cinc prefectures. Ahir es van registrar almenys una seixantena de rèpliques menors, de magnituds entre un i quatre graus. Més de 9.000 persones es mantenen avui en algun dels 506 centres d’evacuació repartits per cinc prefectures, segons dades oficials. L’Agència Meteorològica Japonesa ha alertat la població de les fortes rèpliques, que duraran almenys una setmana, i dels previsibles despreniments i lliscaments de terres. Almenys una seixantena de rèpliques menors, de magnituds entre un i quatre graus, s’havien registrat aquest matí. L’alerta de tsunami activada immediatament després del sisme va ser aixecada dues hores després.
"La gent ve amb cremades i fractures per haver quedat atrapada sota les runes després del terratrèmol, i les ambulàncies ens estan portant més ferits constantment", va manifestar el treballador d’un hospital a la televisió pública NHK.
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- La mort de Pau Simon eleva a set els miners morts al Bages en onze anys
- Cinc cadàvers de nadons trobats al domicili d’una parella a la localitat francesa d’Orange
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa
- Banys termals de Llo: reobertura i nova ampliació vuit mesos després de l'incendi