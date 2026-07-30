El jutge autoritza noves indagacions als comptes de Zapatero i de les seves filles
L’instructor accepta la petició dels investigadors de la UDEF, que detecten "operatives financeres" sospitoses de l’expresident
Cristina Gallardo
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama va autoritzar ahir els experts antiblanqueig de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia a ampliar informació sobre diversos comptes de l’expresident del Govern José Luis Zapatero, les seves filles i la seva secretària, Gertrudis Alcázar, després de rebre un nou ofici de la unitat que apunta a "operatives financeres en les quals han sigut observades certes divergències respecte dels imports de fluxos de capitals investigats".
Sobre la secretària, el jutge destaca en la seva interlocutòria, a què va tenir accés EL PERIÓDICO, que tot i que no s’han detectat ingressos des de l’entramat cap als seus comptes, "el seu rol funcional en l’organització justifica l’anàlisi patrimonial". Va adquirir una vivenda per 132.055 euros sense finançament hipotecari, mitjançant pagaments periòdics entre el 2021 i el 2023, "sense operacions compensatòries que expliquin la seva capacitat econòmica", afirma.
"No s’han observat altres operacions que compensin aquesta transacció immobiliària o que aportin ingressos d’efectiu, com herències o vendes recents d’altres propietats, que justifiquin la capacitat econòmica mostrada", afegeix l’ofici de la UDEF sobre Alcázar.
En la resolució adoptada ahir pel magistrat de l’Audiència Nacional, que investiga presumptes delictes de tràfic d’influències i blanqueig de capitals relacionats amb el rescat de l’aerolínia Plus Ultra i altres negocis, es respon a un requeriment dels agents, que van fer la seva petició després de ser incorporada "informació procedent d’Intel·ligència Financera, així com d’informació tributària" derivada de les dades aportades pels mateixos investigats davant Hisenda.
Es dona llum verda als funcionaris de la UDEF per mirar d’ampliar la informació que es cregui pertinent sobre diversos productes bancaris, "amb l’advertència que en el cas que els Serveis Centrals de l’entitat bancària no tinguin accés a l’esmentada informació, sota cap concepte es contacti amb la sucursal bancària en qüestió".
Dades de Julito
Així, entre altres mesures s’autoritza la UDEF a ampliar la informació sobre desenes de comptes, que a més de les de l’expresident, la seva família i la seva secretària pertanyen al presumpte testaferro de Zapatero, Julito Martínez, i a societats del seu entorn o influència. Des d’aquestes societats es van executar els pagaments a l’expresident i a l’empresa de les seves filles, Whathefav.
Respecte a Alcázar, la UDEF destaca en el seu ofici que "tindria un paper rellevant" en la presumpta operativa, "constatant-se la seva intervenció en la gestió en les comunicacions, l’intercanvi de documentació, el control de l’agenda, tot això en relació amb el referit exercici d’influències de l’organització i amb prou coneixement del desenvolupament". Els investigadors recalquen que, "fins ara no s’ha tingut constància" que hagi rebut fons procedents, "directament o indirectament, de l’entramat societari investigat". No obstant, els agents estimen convenient dur a terme "consultes bàsiques relatives al seu patrimoni".
"Indicis sòlids"
La UDEF exposa que ha tingut coneixement que l’empresa ASP Rentes "és la societat de l’entorn de Julio Martínez", que registra un volum més gran de moviments de fons en els seus comptes bancaris. Així, dona compte d’un volum d’entrades d’1.984.521,15 euros, davant d’1.996.984,41 euros de sortides en el període del 2020 al 2025. Unes xifres que "contrasten amb els ingressos declarats (89.540 euros)". Segons la UDEF, hi ha "indicis sòlids sobre la seva ocupació com a societat instrumental".
El jutge incideix en l’existència d’una estructura "organitzada i estable" que estava orientada a l’exercici del tràfic d’influències a favor de clients com ara Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva o Softgestor, que retribuirien els seus serveis mitjançant contractes d’assessoria simulats que es relacionen amb l’entramat societari controlat pel presumpte testaferro..
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