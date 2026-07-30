L’habitatge, la gran assignatura pendent
Davant la perspectiva d’un rebuig frontal del seu pla per donar solucions a la crisi habitacional, l’Executiu ha optat per esperar que passi l’estiu per aconseguir un temps extra.
Luis Ángel Sanz
La debilitat parlamentària del Govern o l’oposició frontal de 13 de les 15 comunitats autònomes del règim fiscal comú al nou model de finançament autonòmic han acabat forçant l’Executiu a deixar pendents per al setembre dues de les assignatures més importants de la legislatura: l’alt cost de l’habitatge, especialment de lloguer, i el model financer de les comunitats autònomes. Davant la perspectiva d’un rebuig frontal de les dues propostes, el Govern de Pedro Sánchez ha optat per llançar la pilota lluny, fins després de l’estiu, per aconseguir temps extra.La debilitat parlamentària del Govern o l’oposició frontal de 13 de les 15 comunitats autònomes del règim fiscal comú al nou model de finançament autonòmic han acabat forçant l’Executiu a deixar pendents per al setembre dues de les assignatures més importants de la legislatura: l’alt cost de la vivenda, especialment de lloguer, i el model financer de les comunitats autònomes. Davant la perspectiva d’un rebuig frontal de les dues propostes, el Govern de Pedro Sánchez ha optat per llançar la pilota lluny, fins després de l’estiu, per aconseguir temps extra.
L’Executiu s’afanya a fer veure que manté la iniciativa, que continua governant i que és capaç d’aprovar lleis per "millorar la vida de la gent". Com va assegurar el mateix Sánchez en el seu balanç del curs polític dimarts, el Govern va aprovar des que va començar la legislatura 74 lleis, un 85% de les iniciatives votades al Congrés, segons fonts socialistes. "Aquesta realitat és la d’un Govern que funciona, que treballa dia sí i dia també, que fa avançar el nostre país", va indicar el cap de l’Executiu.L’Executiu s’afanya a fer veure que manté la iniciativa, que continua governant i que és capaç d’aprovar lleis per "millorar la vida de la gent". Com va assegurar el mateix Pedro Sánchez en el seu balanç del curs polític dimarts, el Govern ha aprovat des que va començar la legislatura 74 lleis, un 85% de les iniciatives votades al Congrés, segons fonts socialistes. "Aquesta realitat és la d’un Govern que funciona, que treballa dia sí i dia també, que fa avançar el nostre país", va assegurar el cap de l’Executiu.
Amb el moviment portat a terme aquesta setmana, el Govern vol evitar dues sonores derrotes. Tant el decret d’habitatge que s’aprovaria en el Consell de Ministres com la proposta de finançament autonòmic podien haver evidenciat la debilitat de la Moncloa precisament en un moment en què l’Executiu ha agafat el timó d’una de les emergències més grans dels últims anys: el macroincendi que ha afectat Àvila, Madrid i Toledo.
Fonts de la Moncloa no amaguen la seva preocupació per la greu situació, però també respiren després que el comandament únic aprovat el cap de setmana i que va arrabassar la gestió de l’emergència a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a petició de la comunitat, hagi sigut un èxit operatiu sota les ordres del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska.Amb el moviment d’aquesta setmana, el Govern vol evitar dues sonores derrotes. Tant el decret de vivenda que s’aprovaria en el Consell de Ministres d’ahir com la proposta de finançament autonòmic podien haver evidenciat la debilitat de la Moncloa precisament en un moment en què l’Executiu ha agafat el timó d’una de les emergències més grans dels últims anys: el macroincendi que ha afectat Àvila, Madrid i Toledo. Fonts de la Moncloa no amaguen la seva preocupació per la greu situació, però també respiren després que el comandament únic aprovat el cap de setmana i que va arrabassar la gestió de l’emergència a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a petició de la Comunitat de Madrid, hagi sigut un èxit operatiu sota les ordres del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ja que la situació sembla encaminada a controlar-se.
Zona catastròfica
La declaració, a més, en el Consell de Ministres, d’aquestes àrees com a zones greument afectades per una emergència de Protecció Civil (l’antiga declaració de zona catastròfica) donarà molt aviat als damnificats accés a ajudes en funció de les pèrdues originades per l’incendi. L’impacte de la ràpida reacció del Govern davant d’una cosa que en principi és de competència autonòmica corria el perill de diluir-se ahir amb una severa derrota en el Consell de Política Fiscal i Financera o d’aquí a unes setmanes al Congrés si no hi havia acord sobre el decret d’habitatge per prorrogar els lloguers i el decret que s’aprovaria avui era rebutjat.La declaració, a més, en el Consell de Ministres, d’aquestes àrees com zones greument afectades per una emergència de Protecció Civil (l’antiga declaració de zona catastròfica) donarà molt aviat als damnificats accés a ajudes en funció de les pèrdues originades per l’incendi. L’impacte de la ràpida reacció del Govern davant d’una cosa que en principi és de competència autonòmica corria el perill de diluir-se dimecres amb una severa derrota en el Consell de Política Fiscal i Financera o d’aquí a unes setmanes al Congrés si no hi havia acord sobre el decret de vivenda per prorrogar els lloguers i el decret que s’aprovaria avui era rebutjat.
A l’Executiu reconeixen que els dos assumptes són d’una "extrema complexitat" i corren el perill de no aprovar-se tampoc a la tardor. Sobretot atesa la tensió que s’està vivint en la recta final de la legislatura, tant amb el PP com amb els socis d’investidura. Cap de les 11 comunitats populars volia ni tan sols negociar el nou model de finançament autonòmic. Unes, com Castella i Lleó, perquè consideren que els perjudica al beneficiar les regions més poblades o amb més recursos. D’altres, com Madrid o el País Valencià, perquè rebutgen que la proposta del Govern sigui fruit d’un acord previ entre Sánchez i el líder d’ERC, Oriol JunquerasA l’Executiu reconeixen que els dos assumptes són d’una "extrema complexitat" i corren el perill de no aprovar-se tampoc a la tardor. Sobretot atesa la tensió que s’està vivint en la recta final de la legislatura, tant amb el PP com amb els socis d’investidura. Cap de les 11 comunitats populars volia ni tan sols negociar el nou model de finançament autonòmic. Unes, com Castella i Lleó, perquè consideren que els perjudica greument el beneficiar les regions més poblades o amb més recursos. D’altres, com Madrid o el País Valencià, perquè rebutgen que la proposta del Govern sigui fruit d’un acord previ entre el president, Pedro Sánchez, i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, tot i que després els números els afavoreixin.
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