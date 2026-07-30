El PP impulsarà al setembre un pla contra la degradació institucional
Els populars plantegen una reforma del Codi Penal per reintroduir-hi penes per malversació i auditories públiques que afectarien els rescats
Mariano Alonso Freire
Els membres del Grup Popular van acudir ahir a una última cita a la sala Constitucional del Congrés, on es van celebrar unes jornades sobre diversos assumptes com l’habitatge i la immigració i on, en un ambient distès i en to de broma, però sense que ningú entengués que no era cert, el secretari general del PP, Miguel Tellado, els va advertir que l’estiu seria curt, i que ja el dilluns 24 d’agost es produiria una primera reunió del comitè de direcció a Madrid, presidit per Alberto Núñez Feijóo. "Al setembre s’activa la maquinària, està clar", comentaven després diversos diputats, entre comiats i desitjos d’unes bones vacances.
Sigui quina sigui la data de les pròximes eleccions generals, una cosa que només Pedro Sánchez pot saber amb certesa, el cert és que la rentrée després de les vacances serà la de l’últim curs polític de la legislatura, marcat, a més, per les eleccions municipals i autonòmiques de l’últim diumenge de maig del 2027. I, com sempre que una legislatura s’esgota, molt més si s’exerceix l’oposició, és el moment de cremar els últims cartutxos estratègics.Sigui quina sigui la data de les pròximes eleccions generals, una cosa que només Pedro Sánchez pot saber amb certesa, el cert és que la rentrée després de les vacances serà la de l’últim curs polític de la legislatura, marcat a més per les eleccions municipals i autonòmiques de l’últim diumenge de maig de l’any vinent. I com sempre que una legislatura s’esgota, molt més si s’exerceix l’oposició, és el moment de cremar els últims cartutxos estratègics.
El PP sembla disposat a prioritzar com a gran eix de la seva acció política en aquests mesos finals de la legislatura que va començar després de les generals del 23 de juliol del 2023, el que Feijóo i els seus dirigents verbalitzen com un pla de "reconstrucció nacional". Fa referència a la degradació institucional que el primer partit de l’oposició adverteix després de diversos i greus casos de corrupció que esquitxen el PSOE i l’Executiu, però també a la degradació que observen a les infraestructures, denunciada aquest any després de la tragèdia ferroviària d’Adamuz i el caos persistent a Rodalies.En aquest sentit, el PP sembla disposat a prioritzar com a gran eix de la seva acció política en aquests mesos finals de la legislatura que va començar fa tres anys, després de les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, cosa que tant Feijóo com els seus principals dirigents verbalitzen ja com un pla de "reconstrucció nacional". Una cosa que fa referència, com és obvi, a la degradació institucional que el primer partit de l’oposició adverteix després dels diversos i greus casos de corrupció que venen esquitxant el PSOE i l’Executiu, però també, per exemple, a la idèntica degradació que observen en les infraestructures, i que han denunciat singularment aquest any després de la tragèdia ferroviària d’Adamuz i el caos persistent a Rodalies.
Per aquesta via va apuntar dilluns en una roda de premsa a Génova la vicesecretària de Regeneració Institucional dels populars, Cuca Gamarra, quan va presentar una proposició no de llei (PNL) que la formació conservadora ja va registrar. En aquesta iniciativa, a més de reclamar a Sánchez que convoqui ja les eleccions o se sotmeti a una moció de confiança, una cosa que amb els vots de Junts ja va aconseguir que el Congrés demanés al juny, es detallen altres qüestions que tracen el full de ruta regenerador que pretén Feijóo si arriba a la Moncloa en el seu segon assalt.Per aquesta via va apuntar dilluns en una roda de premsa a Génova la no en va vicesecretària de Regeneració Institucional dels populars, Cuca Gamarra, quan va presentar una prolixa Proposició no de Llei (PNL) que la formació conservadora ja ha registrat. En aquesta iniciativa, i a més de reclamar de nou a Sánchez que convoqui ja les eleccions o en cas contrari se sotmeti a una moció de confiança, una cosa que amb els vots de Junts ja es va aconseguir que el mateix Congrés ho demanés el juny passat, es detallen moltes altres qüestions que d’alguna manera tracen el full de ruta regenerador que pretén Feijóo si aconsegueix arribar a la Moncloa en el seu segon assalt.
Començant per una reforma de la llei de l’indult, que data ni més ni menys que del segle XIX, per prohibir-lo en els casos de "delictes relacionats amb el terrorisme, la corrupció, els atacs a la integritat territorial de l’Estat, contra l’ordre constitucional i els comesos contra menors i a qui ocupant altes responsabilitats públiques hagin comès delictes en l’exercici de les seves funcions". Una descripció que encaixa a la perfecció amb la mesura de gràcia concedida aquesta mateixa setmana pel Consell de Ministres a l’exportaveu de Junts Laura Borràs, sobre la qual, no obstant, els populars han mantingut una actitud de perfil baix.Començant per una reforma de la llei de l’indult, que data ni més ni menys que del segle XIX, per prohibir-ho en els casos de "delictes relacionats amb el terrorisme, la corrupció, els atacs a la integritat territorial de l’Estat, contra l’ordre constitucional i les comeses contra menors i a qui ocupant altes responsabilitats públiques hagin comès delictes a l’exercici de les seves funcions". Una descripció que encaixa a la perfecció amb la mesura de gràcia concedida aquesta mateixa setmana pel Consell de Ministres a l’exportaveu de Junts, Laura Borrás, sobre la qual, no obstant, els populars han mantingut una actitud de perfil baix.
El pla del PP, del qual la esmentada PNL seria únicamentun mer esbós (la iniciativa no té caràcter vinculant), inclou una modificació de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal per reforçar la independència de la Fiscalia General de l’Estat i de qui ocupi aquest càrrec. També preveu el cessament immediat de qualsevol alt càrrec de l’Administració al qual se li hagi obert una investigació judicial.El pla del PP, del qual la esmentada PNL vindria a ser un mer bossejo (la iniciativa, per la seva pròpia naturalesa, no té caràcter vinculant) inclou també una modificació de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal per reforçar la independència de la Fiscalia General de l’Estat i de qui ocupi aquest càrrec. Igualment, el cessament immediat de qualsevol alt càrrec de l’administració al qual se li hagi obert una investigació judicial.
Amb el focus a RTVE
La proposta de reconstrucció de Feijóo passa també pels mitjans de comunicació públics. L’Agència Efe, però, sobretot, Ràdio Televisió Espanyola (RTVE), segons el parer del PP entregada a la "propaganda sanchista". I finalment, però no menys important, tant per una reforma del Codi Penal que torni a introduir les penes per malversació que el Govern de Sánchez va eliminar d’acord amb ERC, i que eren precisament les que afectaven els líders del procés, així com diversos processos d’auditories públiques. Aquestes últimes afectarien singularment la Societat Estatal de Participacions Industrials, la Sepi, i també els rescats del Fons de Suport a la Solvència a Empreses Estratègiques (FASEE), el mecanisme pel qual es va produir, entre d’altres, el rescat de l’aerolínia Plus Ultra pel qual s’investiga ara l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero. nLa proposta de reconstrucció de Feijóo passa també pels mitjans de comunicació públics. L’Agència EFE però, sobretot, Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) segons el parer del PP entregada a la "propaganda sanchista". I finalment, però no menys important, tant per una reforma del Codi Penal que torni a introduir en el mateix les penes per malversació que el Govern de Sánchez va eliminar d’acord amb ERC, i que eren precisament les que afectaven els líders del procés, així com diversos processos d’auditories públiques. Aquestes últimes afectarien singularment la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, i també als rescats del Fons de Suport a la Solvència a Empreses Estratègiques (FASEE), el mecanisme pel qual es va produir, entre d’altres, el rescat de l’aerolínia Plus Ultra pel qual s’investiga ara l’expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
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