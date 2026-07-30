Rússia declara en cerca i captura el fundador de Telegram
Marc Marginedas
No és la primera vegada que es troba a l’ull de l’huracà. Pàvel Dúrov, fundador de la xarxa social russa Telegram i anomenat el Mark Zuckeberg de Rússia, va ser col·locat ahir en situació de cerca i captura per part de les autoritats policials del seu país, que l’acusen de suposada connivència amb el terrorisme, i llancen contra ell una ordre de detenció internacional. L’empresari viu exiliat a Dubai i porta a terme visites ocasionals a repúbliques de l’antic espai exsoviètic, incloent-hi també Geòrgia.No és la primera vegada que es troba a l’ull de l’huracà. Pável Durov, fundador de la xarxa social russa Telegram i anomenat el ‘Mark Zuckeberg de Rusia’, ha sigut col·locat aquest dimecres en situació de recerca i captura per les autoritats policials del seu país, que l’acusen de suposada connivència amb el terrorisme, llançant contra ell una ordre de detenció internacional. L’empresari resideix en l’actualitat a Dubai com a exiliat i realitza ocasionals visites a repúbliques de l’antic espai exsoviètic, incloent-hi Geòrgia.
El Servei Federal de Seguretat (FSB), una de les branques en les quals es va dividir el KGB després de la dissolució de l’URSS, va detallar els suposats delictes comesos per Dúrov, entre els quals hi ha la no eliminació de comptes i xats pertanyents als "serveis d’intel·ligència ucraïnesos", "organitzacions extremistes i terroristes per organitzar i coordinar sabotatges i atemptats terroristes, assassinats en massa i frau cibernètic a Rússia".
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