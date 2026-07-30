Canvi climàtic
Sánchez aixeca l’emergència estatal a Àvila i Madrid després d’aconseguir el control dels incendis
L’UME cedeix el comandament operatiu als serveis d’extinció de Castella i Lleó i de la Comunitat de Madrid
El president diu que la presa de control de la situació per part del Govern a petició de les comunitats autònomes ha sigut «un raonable èxit»
Luis Ángel Sanz
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat des del Lloc de Comandament Avançat de Navaluenga, a Àvila, l’aixecament del nivell 3 d’alerta pels terribles incendis que han afectat Àvila i la Comunitat de Madrid i la desactivació de l’emergència nacional posada en marxa el cap de setmana passat, quan l’Executiu d’Espanya va prendre el control de l’extinció dels incendis sota el comandament operatiu de la Unitat Militar d’Emergències (UME) després de la petició que va fer la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i també el Govern de la Junta.
Tant Sánchez com el president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, han celebrat des de Navaluenga que els incendis de les dues províncies ja estan «estabilitzats» i controlats, tot i que els serveis d’emergència continuaran refrescant la zona per evitar nous reinicis de les flames.
A partir d’avui, els governs regionals de Castella i Lleó i Madrid assumiran la coordinació i el control de la total extinció de les flames, ja controlades. Sánchez ha garantit que malgrat aixecar-se l’emergència nacional, tant l’UME com el sistema nacional de Protecció Civil continuaran treballant a les dues províncies ara sota el comandament de les comunitats autònomes. El president ha celebrat que aquesta primera experiència d’emergència nacional hagi constituït un «raonable èxit» en la lluita contra el que ha sigut l’incendi més gran de la història d’Espanya fins al moment.
El cap de l’Executiu considera que la coordinació de tots els equips sota el comandament del Govern d’Espanya ha garantit una «resposta eficaç», sobretot «atesa l’envergadura de l’incendi que teníem al davant». L’extinció de les flames ha requerit el treball sense pausa dels equips durant més de 150 hores, així com l’ajuda del Mecanisme Europeu de Protecció Civil, que el Govern va activar el cap de setmana passat per comptar amb l’ajuda d’Itàlia i Grècia.
El president ha qualificat com «una molt bona notícia» el pas al nivell 2, perquè això suposa que tant l’UME com la resta d’equips tècnics consideren que l’emergència nacional ja ha passat. Ja ha mostrat la seva «eterna gratitud» als «que es juguen literalment la vida per defensar la vida dels seus conciutadans». «Els Estats som tots», han conclòs Sánchez, «i hem treballat com si fóssim un únic equip». Sánchez ha comparegut acompanyat pel ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, el president de la Junta de Castella i Lleó, del PP, i l’alcalde de Navaluenga, Armando García, també del PP.
Absència d’Ayuso
Dimarts, Pedro Sánchez va visitar el Lloc de Comandament Avançat de Navalcarnero, a Madrid, on va presidir el Comitè Estatal de Coordinació i Direcció de l’Emergència (Cecod). La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no hi va assistir, malgrat que havia sigut convidada a la reunió i a la compareixença posterior, com confirmen des de la Moncloa. Ayuso va preferir quedar-se a Madrid, on va convocar un Consell de Govern. Mañueco també ha tingut aquest dijous Consell de Govern a Valladolid, però ha preferit traslladar-se després a Àvila per assistir a la reunió de coordinació amb Sánchez.
El president de la Junta remarcat en la seva intervenció la unitat aconseguida de totes les administracions contra el foc: «Malgrat que el foc ja està en fase d’estabilització, «no marxem». «Seguirem aquí colze a colze, tots units, tant l’UME com els serveis de Castella i Lleó», ha destacat. «Tots junts, units, a Àvila, a Zamora, a Lleó i també a Madrid», ha destacat Mañueco, «junts som més eficaços».
Com ha explicat, el Consell de Govern regional d’aquest dijous ha aprovat un pla d’ajudes amb més de 40 mesures i una inversió d’entre 80 i 90 milions d’euros per ajudar a la recuperació de les zones devastades i de les famílies afectades per la catàstrofe. «A partir de la setmana vinent, visitarem totes les vivendes per retirar la runa i valorar les pèrdues ocasionades», ha explicat.
Mañueco ha anunciat també un Pla de Reactivació Econòmica per a la zona de Burgohondo i Navaluenga, que depenen en gran manera del turisme d’interior i ara ha vist danyat el seu principal atractiu: l’entorn natural privilegiat de la zona.
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