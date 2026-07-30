Sánchez deslliga l’indult a Borràs de possibles pactes
El president proposa que Mallorca tingui el centre europeu de lluita contra incendis
GUILLEM PORCEL
El president del Govern, Pedro Sánchez, va defensar ahir la concessió de l’indult parcial a l’expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i va rebutjar que la decisió respongui a negociacions polítiques o a acords amb els partits independentistes.
Durant una compareixença davant els mitjans, el cap de l’Executiu va insistir que la mesura es limita a executar el criteri expressat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va considerar excessiva la pena de presó imposada a Borràs i en va sol·licitar la revisió. Sánchez va voler concloure qualsevol interpretació política sobre la decisió i va remarcar que l’indult respon a raons jurídiques.
El president va apuntar que l’indult aprovat pel Consell de Ministres és parcial, ja que manté la condemna pel delicte de malversació i únicament afecta la pena de presó. "A la primera de les qüestions, que és l’indult, per ser precís, parcial. Això és com a conseqüència d’una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la qual s’estableix que la pena de presó és excessiva en la sentència", va dir.
Segons va agregar, va ser el mateix alt tribunal català el que va defensar que s’havia de mantenir la condemna per malversació, però rebaixar la pena privativa de llibertat per considerar-la desproporcionada. "L’opinió del TSJC és precisament que es mantingués la malversació, però no efectivament la pena de presó per considerar-la excessiva". I va afegir: "El que estem fent és donar compliment a la sentència del tribunal".
El cap de l’Executiu va insistir en diverses ocasions que la mesura no té relació amb l’actualitat política ni amb les negociacions parlamentàries que manté el Govern amb els grups.
Sánchez també va anunciar que Espanya ha sol·licitat formalment a la Comissió Europea que Mallorca es converteixi en la seu del futur hub europeu de lluita contra incendis del Mediterrani occidental, una infraestructura estratègica destinada a coordinar la resposta davant els grans incendis forestals que afecten cada vegada amb més freqüència el sud d’Europa.
El president del Govern va explicar que ja ha traslladat personalment aquesta proposta tant al rei Felip VI com a la presidenta del Govern de Mallorca, Marga Prohens, i va revelar que ha remès una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per defensar la candidatura de l’illa per acollir aquest organisme. Sánchez va despatxar ahir amb el rei Felip VI al palau de l’Almudaina, a Palma.
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