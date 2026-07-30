Crisi migratòria
Espanya i el Marroc acorden el retorn de les persones que han entrat il·legalment a Ceuta
Sánchez envia Grande-Marlaska després de parlar amb el president de la Ciutat Autònoma.
Miguel Ángel Rodríguez
Les imatges de milers de joves saltant les tanques que separen Ceuta del Marroc han acabat incrementant la pressió que la ciutat autònoma vivia des de feia una desena de dies, període durant el qual ja hi havien arribat prop de 2.000 persones nedant. Davant aquesta situació, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha adreçat aquest dijous una petició d’"auxili" al Govern espanyol i, amb el suport de tots els partits, ha reclamat l’activació de l’emergència nacional i el tancament de la frontera.
Ha estat el mateix Pedro Sánchez qui s’ha posat en contacte amb Vivas per intentar tranquil·litzar-lo i assegurar-li que el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, viatjarà aquest divendres a la ciutat autònoma per analitzar la situació, tot i que l’activació de l’emergència nacional sembla descartada. "Estem mobilitzant tots els recursos necessaris, treballant amb les autoritats marroquines i internacionals, i preparant les mesures necessàries per recuperar la normalitat com més aviat millor", ha publicat Sánchez a la xarxa social X. Entre aquestes mesures hi ha, segons fonts del Ministeri de l’Interior, agilitzar els retorns al Marroc.
Després d’uns dies en què Vivas havia alertat de la complexa situació que vivia la ciutat autònoma, el president de Ceuta ha demanat a primera hora del matí una resposta "enèrgica, decidida i immediata" i ja apuntava a l’activació de l’emergència nacional i d’un comandament únic per afrontar la crisi. Durant l’última setmana, l’arribada de migrants s’havia produït per mar, però al llarg del matí la pressió ha augmentat a la frontera que separa Castillejos (Marroc) de Ceuta (Espanya), amb milers de joves marroquins saltant la tanca.
Poc abans del migdia, milers de persones s’han dirigit al perímetre fronterer en una acció aparentment coordinada. Entre la multitud hi havia famílies senceres, dones, infants i joves. Molts d’ells han aconseguit superar la tanca i entrar a Ceuta, on els serveis d’acollida feia dies que estaven desbordats. Davant aquesta situació, Vivas s’ha reunit amb els portaveus de tots els partits, que han aprovat una declaració reclamant l’adopció "urgent i inajornable" de tres mesures: l’activació de l’emergència nacional, l’augment d’efectius dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat i el tancament de la frontera.
La conversa
Després d’aquesta declaració, fonts del Govern de Ceuta han informat que Sánchez ha trucat a Vivas per explicar-li que el Govern "ja està treballant" en una resposta extraordinària a la crisi migratòria i que, de moment, el ministre de l’Interior es desplaçarà aquest divendres a la ciutat autònoma per "seguir sobre el terreny l’evolució dels esdeveniments i coordinar les actuacions". Sánchez, en el seu missatge a les xarxes socials, també ha assegurat que "el Govern està plenament implicat a donar una resposta immediata" i que és "el moment de construir solucions, amb responsabilitat i cooperació".
Segons fonts del Ministeri de l’Interior, el Govern ja treballa per agilitzar les anomenades devolucions en calent. Després d’agrair a les autoritats del país veí "els esforços fets els darrers dies per les seves forces de seguretat" i d’explicar que tots dos països "han acordat reforçar la coordinació i els esforços per fer front a aquests fluxos", afirmen que també s’ha acordat "revisar i aplicar mesures per al retorn, al més aviat possible, de totes les persones que han entrat il·legalment a Ceuta".
L’arribada durant els últims dies de prop de 2.000 persones a Ceuta nedant s’explica arran de la sentència del Tribunal Suprem que estableix que la disposició addicional desena, relativa a les devolucions en calent, no permet retornar immediatament les persones interceptades al mar mentre intenten entrar nedant a Ceuta o Melilla, sinó únicament aquelles que intentin superar elements físics de contenció fronterera, com ara la tanca. Segons fonts d’Interior, les màfies han aprofitat aquest buit legal.
L’emergència
En la conversa, Vivas també ha insistit "amb tota claredat i cruesa" en la gravetat de la situació. Tot i això, des de l’Executiu descarten activar l’emergència nacional. Segons expliquen fonts governamentals, la normativa estatal de protecció civil "no considera els fluxos migratoris com un risc del Sistema Nacional de Protecció Civil ni estableix plans especials, directrius bàsiques o instruments específics per gestionar-los", de manera que "no és possible activar aquest mecanisme".
Vivas discrepa d’aquesta interpretació i així ho ha fet saber a Sánchez, assegurant que el que demanen és la declaració d’una situació d’interès per a la Seguretat Nacional, prevista a l’article 23 de la Llei de Seguretat Nacional, i no una declaració d’emergència en l’àmbit de la protecció civil, com les que s’han activat amb els incendis de Madrid o Àvila.
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- La mort de Pau Simon eleva a set els miners morts al Bages en onze anys
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa
- La mina on s'ha produit l'accident mortal a Súria va passar una revisió de seguretat la setmana passada