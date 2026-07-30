Regulació tecnològica
La Unió Europea obligarà OpenAI i Roblox a moderar el contingut nociu i mitigar els seus riscos per als usuaris
A partir de l’agost, Brussel·les intensificarà la regulació de les dues plataformes després d’haver superat els 45 milions d’usuaris mensuals i les forçarà a ser més transparents sota amenaça de multes milionàries
Carles Planas Bou
La creadora de ChatGPT, OpenAI, i l’empresa de videojocs Roblox estaran subjectes a un control més estricte per part de la Unió Europea.
Segons avança Bloomberg, les dues companyies nord-americanes passaran a ser designades a partir de l’agost com a «plataformes en línia de gran mida» sota la llei de serveis digitals (DSA, per les sigles en anglès), la categoria amb què la Comissió Europea regula aquelles que superen el llindar de 45 milions d’usuaris mensuals al bloc.
Després de depassar aquesta xifra, OpenAI i Roblox estaran obligades a complir requisits de supervisió més rigorosos: presentar informes de transparència, detallar els seus plans de mitigació de riscos, adoptar mesures de moderació de continguts i abonar una taxa anual a Brussel·les.
Una vegada la Comissió les designi com a «plataformes en línia de gran mida», totes dues tindran quatre mesos per acatar amb la llei digital europea, que també exigeix prendre mesures dràstiques contra els continguts il·legals i nocius que habiten en aquests espais. Si incompleixen multes de fins al 6% de la facturació global anual, cosa que equivaldria a sancions milionàries.
D’aquesta manera, les creadores del popular xatbot d’IA i del videojoc per a nens s’uniran a altres grans plataformes ja afectades per la regulació europea com Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Google Search, Viquipèdia, X, Amazon Store, AliExpress, Apple App Store o Snapchat, entre d’altres.
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