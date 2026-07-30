El vot als 16 anys, dins el tinter
L’Executiu deixa al calaix bona part del seu pla legislatiu, com l’abolició de la prostitució o la reforma de l’acomiadament. La falta de celeritat per tirar-lo endavant suposa gairebé una renúncia.
Iván Gil
El Govern arrencarà l’últim curs parlamentari de la legislatura amb una vintena de lleis recollides en el seu pla anual normatiu sense aprovar encara en primera volta pel Consell de Ministres i, per tant, sense gairebé temps ja perquè vegin la llum al Congrés. Entre aquestes, algunes normes estrella com la de joventut, que incloïa la rebaixa de l’edat de vot als 16 anys, la llei de democràcia a l’empresa per asseure representants dels treballadors en els consells d’administració o la reforma de l’Estatut dels Treballadors en matèria d’acomiadament, que busca reforçar la causalitat en els supòsits d’extinció de la relació laboral i modificar el règim indemnitzatori.El Govern arrencarà l’últim curs parlamentari de la legislatura amb una vintena de lleis recollides en el seu pla anual normatiu sense aprovar encara en primera volta pel Consell de Ministres i, per tant, sense gairebé temps ja perquè vegin la llum al Congrés. Entre aquestes, algunes normes estrella com la de joventut, que incloïa la rebaixa de l’edat de vot als 16 anys, la llei de democràcia a l’empresa per asseure representants dels treballadors en els consells d’administració o la reforma de l’Estatut dels Treballadors en matèria d’acomiadament, que busca reforçar la causalitat en els supòsits d’extinció de la relació laboral i modificar el règim indemnitzatori.
A la llista s’hi afegeixen la llei d’estrangeria per adaptar-la al pacte europeu de Migració i Asil, la de famílies acollidores o la transposició de la directiva sobre el treball en plataformes. La falta de celeritat per aprovar aquests avantprojectes, alguns compromesos des de l’arrencada de la legislatura, suposa pràcticament una renúncia de l’Executiu.A la llista s’hi afegeixen la llei d’estrangeria per adaptar-la al pacte europeu de Migració i Asil, la de famílies acollidores o la transposició de la directiva sobre el treball en plataformes. La falta de celeritat a l’hora d’aprovar aquests avantprojectes, alguns d’ells compromesos des de l’arrencada de la legislatura, és pràcticament una renúncia per part de l’Executiu.
A aquest embús al full de ruta de l’Executiu s’hi afegeix el bloqueig al Congrés d’algunes iniciatives per la falta de recolzaments, com la de secrets oficials, la derogació parcial de la llei de seguretat ciutadana, coneguda com a llei mordassa, i normes centrals promogudes pel Ministeri de Justícia. Altres banderes del PSOE, com l’abolició de la prostitució, ni tan sols han fet el pas de registrar-se després d’optar per tornar a intentar la via parlamentària i treure-la del pla anual normatiu del Govern.A aquest embús al full de ruta de l’Executiu s’hi afegeix el bloqueig al Congrés de diverses iniciatives senyeres per la falta de recolzaments, com la de secrets oficials, la derogació parcial de la llei de seguretat ciutadana, coneguda com a ‘llei mordassa’, i algunes de les normes centrals promogudes pel Ministeri de Justícia. Altres banderes del PSOE, com la relativa a l’abolició de la prostitució, ni tan sols han fet el pas de registrar-se després d’optar per reintentar la via parlamentària i treure-la del pla anual normatiu del Govern.
Sense aval del Congrés
L’ordre de la Moncloa davant el bloqueig parlamentari passa per impulsar mesures que no requereixin l’aval del Congrés, com va aconseguir la regularització extraordinària de migrants a través d’un canvi reglamentari via reial decret. A la pista de sortida d’aquestes mesures a partir del setembre es troba la que busca garantir una alimentació saludable en hospitals i en residències de gent gran, segons diuen fonts del Ministeri de Drets Socials.
En funció de quan es convoquin les eleccions generals, amb la hipòtesi del març del 2027 guanyant punts al no descartar un avanç si decauen els Pressupostos a la tardor, també tindran dificultat per aprovar-se les normes pendents de passar en segona volta pel Consell de Ministres. Entre aquestes, la de la publicitat del sector públic per regular el finançament públic dels mitjans, la llei contra el tràfic o la de prevenció de riscos laborals. En funció de quan es convoquin les eleccions generals, amb la hipòtesi del març del 2027 guanyant punts al no descartar un avenç si decauen els Pressupostos a la tardor, també tindran dificultat per poder aprovar-se les normes pendents de passar en segona volta pel Consell de Ministres. Entre aquestes, la de la publicitat del sector públic per regular el finançament públic dels mitjans, la llei contra el tràfic o la de prevenció de riscos laborals.
A aquestes altures de l’any, el Govern ha remès a les Corts Generals vuit projectes de llei. Els dos últims dimarts passat, després de l’aprovació en el Consell de Ministres de la llei de regulació dels medicaments i la d’antitabaquismA aquestes altures de l’any, el Govern ha remès a les Corts Generals vuit projectes de llei. Els dos últims dimarts passat, després de l’aprovació en el Consell de Ministres de la llei de regulació dels medicaments i la d’antitabaquisme, que busca ampliar els espais sense fum i prohibir expressament el consum de productes del tabac a menors de 18 anys.e.
Aquest juliol s’ha accelerat el ritme amb l’aprovació definitiva del projecte de protecció de dret a l’honor, la llei sobre violència vicària i la reforma per digitalitzar i modernitzar la legislació financera. Amb tot, no totes tenen garantit el consens necessari amb els grups parlamentaris, que a més han endurit els vetos creuats i el distanciament amb l’Executiu per marcar més perfil propi davant el futur cicle electoral de les municipals i autonòmiques del maig del 2027 i les generalsAquest mes de juliol es va accelerar el ritme amb l’aprovació definitiva per part de l’Executiu del projecte de protecció de dret a l’honor, la llei sobre violència vicària i modernitzar la legislació financera. Amb tot, no totes tenen garantit el consens necessari amb els grups parlamentaris, que a més han endurit els vetos creuats i el distanciament amb l’Executiu per marcar més perfil propi davant el futur cicle electoral de les municipals i autonòmiques del maig del 2027 i les generals.
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