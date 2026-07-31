Begoña Gómez recupera el passaport amb dues setmanes de retard
C. G.
La dona del president del Govern, Begoña Gómez, va recuperar ahir a la tarda el passaport després que la procuradora acudís a recollir-lo al Tribunal de Instància de Madrid. Ho fa dues setmanes després que l’Audiència Provincial acordés aixecar les mesures cautelars que li va imposar el jutge Juan Carlos Peinado després d’asseure-la davant un tribunal del jurat.La dona del president del Govern, Begoña Gómez,va recuperar aquest dimecres a la tarda el passaport, després que la procuradora acudís a recollir-lo al Tribunal de Instància de Madrid. Ho fa dues setmanes després que l’Audiència Provincial acordés aixecar les mesures cautelars que li havia imposat el jutge Juan Carlos Peinado després d’asseure-la davant un tribunal del jurat, han assenyalat a EL PERIÓDICO fonts jurídiques.
El retard en el compliment d’aquesta disposició del tribunal d’apel·lació va motivar que la setmana passada la defensa de la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, remetés un escrit al jutge reclamant l’entrega immediata del document –a ella també li van confiscar després d’asseure-la al banc d’acusats– i advertint que la restricció que s’està cometent sobre els seus drets és d’"extrema gravetat". Álvarez va recuperar el seu passaport fa una setmana, també mitjançant un tràmit realitzat per la procuradora, assenyalen a aquest diari fonts de la defensa.El retard en el compliment d’aquesta disposició del tribunal d’apel·lació va motivar que la setmana passada la defensa de la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, remetés un escrit al jutge reclamant l’entrega immediata del document –a ella també li va ser confiscat després d’asseure-la la banqueta– i advertint que la restricció que s’està cometent sobre els seus drets és d’"extrema gravetat". Álvarez va recuperar el seu passaport fa una setmana, també mitjançant un tràmit realitzat per la procuradora, assenyalen a aquest diari fonts de la defensa.
El tema del passaport ni tan sols va ser esmentat en l’última interlocutòria del jutge, de manera que Peinado assumia l’anul·lació de dos dels delictes inicialment imputats per ordre de l’Audiència –apropiació indeguda i corrupció en els negocis– i es veia obligat a demanar a les acusacions populars un ajust en els seus escrits de cara a la vista oral. Després de l’ajust es demanen per a Gómez 13 anys de presó per tràfic d’influències i malversació.L’assumpte del passaport ni tan sols va ser esmentada en l’última interlocutòria del jutge, pel qual Peinado assumia l’anul·lació de dos dels delictes inicialment imputats per ordre de l’Audiència –apropiació indeguda i corrupció en els negocis– i es veia obligat a demanar a les acusacions populars un ajust en els seus escrits de cara a la vista oral. Després d’aquest ajust, es demanen per a Gómez 13 anys de presó per tràfic d’influències i malversació.
Va ser a finals del juny passat quan Peinado va acordar retirar el passaport a la dona de Pedro Sánchez i a la seva assistent a la Moncloa, María Cristina Álvarez, en una resolució en la qual apreciava risc de fuga per la gravetat de les penes que se li atribueixen. No obstant, Gómez, que des de dimecres la defensa Jaime Campaner, va recuperar momentàniament el document el 8 de juliol per viatjar a Londres a la graduació de la seva filla, com li va permetre el jutge Antonio Viejo, que substituïa Peinado per vacances.Va ser a finals del mes de juny passat quan Peinado va acordar retirar el passaport a la dona de Pedro Sánchez i al seu assistent a la Moncloa, María Cristina Álvarez, en una resolució en la qual apreciava risc de fuga per la gravetat de les penes que se li atribueixen. No obstant, Gómez va recuperar momentàniament el document el 8 de juliol passat per poder El dia 8 la dona del president va acudir a aquesta mateixa seu judicial per recollir el passaport i poder viatjar a Londres a la graduació de la seva filla, com li va permetre uns dies abans el jutge Antonio Viejo, que substituïa llavors el magistrat Juan Carlos Peinado durant les seves vacances.
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- La mort de Pau Simon eleva a set els miners morts al Bages en onze anys
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa
- La mina on s'ha produit l'accident mortal a Súria va passar una revisió de seguretat la setmana passada