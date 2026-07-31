Borràs desvincula el seu indult d’una "negociació" amb el PSOE
"Sánchez no sap ni per què m’han jutjat ni per què m’han condemnat", va dir
Quim Bertomeu
L’expresidenta del Parlament i exlíder de Junts Laura Borràs va assegurar ahir que l’indult parcial que li va concedir dimarts el Govern de Pedro Sánchez no és fruit de cap negociació política entre el seu partit i el PSOE. "No té res a veure amb la política. No he format mai part de cap negociació ni he demanat cap indult", va dir en una entrevista a TV3, la primera després de la concessió de l’indult. Borràs va defensar que l’executiu socialista s’ha limitat a seguir la recomanació del jutge que la va condemnar al seu dia per prevaricació. En aquella sentència, el mateix magistrat va dir que la pena de presó de quatre anys, sis mesos i un dia era "desproporcionada i excessiva". Amb la mesura de gràcia, la condemna queda reduïda a dos anys i l’exlíder independentista no haurà d’entrar a la presó. "En la part dispositiva de la sentència és el jutge qui demanava l’indult", va recordar.
Malgrat la mesura de gràcia concedida, Borràs es va mostrar molt crítica amb el Govern i, en especial, amb Pedro Sánchez. Li va molestar que en la seva compareixença de dimecres, el president digués que la condemna havia sigut per malversació quan en realitat va ser per prevaricació. "El panorama és desolador. No sap ni per què m’han jutjat ni per què m’han condemnat", va lamentar. Per ella això és una prova més del "descrèdit" de la política i del mateix Sánchez. "El PSOE en sap molt de corrupció", va criticar, en al·lusió als processos judicials que afecten el partit socialista.
Borràs també va afirmar que el seu cas "no té res a veure amb la corrupció", tot i que tècnicament no és així, ja que la prevaricació sí que es considera corrupció. No obstant, el tribunal que la va condemnar per fraccionar contractes va exposar al seu dia que Borràs no buscava obtenir un "lucre personal", sinó l’"emmascarament" davant els òrgans de control.
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- La mort de Pau Simon eleva a set els miners morts al Bages en onze anys
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa
- La mina on s'ha produit l'accident mortal a Súria va passar una revisió de seguretat la setmana passada