Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Antoni LlobetAccident a la mina de SúriaMinibús de ManresaObres al GuimeràIncendi AnoiaTerapeuta dels Andic
instagramlinkedin

Borràs desvincula el seu indult d’una "negociació" amb el PSOE

"Sánchez no sap ni per què m’han jutjat ni per què m’han condemnat", va dir

Borràs desvincula el seu indult d’una «negociació» amb el PSOE

Borràs desvincula el seu indult d’una «negociació» amb el PSOE

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Quim Bertomeu

Barcelona

L’expresidenta del Parlament i exlíder de Junts Laura Borràs va assegurar ahir que l’indult parcial que li va concedir dimarts el Govern de Pedro Sánchez no és fruit de cap negociació política entre el seu partit i el PSOE. "No té res a veure amb la política. No he format mai part de cap negociació ni he demanat cap indult", va dir en una entrevista a TV3, la primera després de la concessió de l’indult. Borràs va defensar que l’executiu socialista s’ha limitat a seguir la recomanació del jutge que la va condemnar al seu dia per prevaricació. En aquella sentència, el mateix magistrat va dir que la pena de presó de quatre anys, sis mesos i un dia era "desproporcionada i excessiva". Amb la mesura de gràcia, la condemna queda reduïda a dos anys i l’exlíder independentista no haurà d’entrar a la presó. "En la part dispositiva de la sentència és el jutge qui demanava l’indult", va recordar.

Malgrat la mesura de gràcia concedida, Borràs es va mostrar molt crítica amb el Govern i, en especial, amb Pedro Sánchez. Li va molestar que en la seva compareixença de dimecres, el president digués que la condemna havia sigut per malversació quan en realitat va ser per prevaricació. "El panorama és desolador. No sap ni per què m’han jutjat ni per què m’han condemnat", va lamentar. Per ella això és una prova més del "descrèdit" de la política i del mateix Sánchez. "El PSOE en sap molt de corrupció", va criticar, en al·lusió als processos judicials que afecten el partit socialista.

Notícies relacionades

Borràs també va afirmar que el seu cas "no té res a veure amb la corrupció", tot i que tècnicament no és així, ja que la prevaricació sí que es considera corrupció. No obstant, el tribunal que la va condemnar per fraccionar contractes va exposar al seu dia que Borràs no buscava obtenir un "lucre personal", sinó l’"emmascarament" davant els òrgans de control.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents