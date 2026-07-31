La calor, la falta de llum i les rèpliques compliquen els rescats al Japó
El terratrèmol del Japó deixa ja 34 morts mentre desenes de desapareguts continuen enterrats sota la runa
Adrián Foncillas
El sisme que dimarts va sacsejar el sud del Japó va deixar 34 morts i 63 ferits, cinc de greus, però les autoritats de Kumamoto temen una xifra més alta perquè encara hi ha desenes de desapareguts sota la runa. Els talls d’aigua i llum en plena onada de calor, sumats a les rèpliques, compliquen la vida a les ciutats més castigades i el rescat dels atrapats.El sisme que dimarts va colpejar el sud del Japó ha deixat 34 morts i 63 ferits, cinc d’ells en estat greu, però les autoritats de la prefectura de Kumamoto temen una factura més alta perquè desenes de desapareguts segueixen sota la runa dels edificis enderrocats. Els talls de subministrament d’aigua i llum en plena onada de calor, sumats a les constants rèpliques, compliquen la vida a les ciutats més castigades i el rescat dels atrapats.
Els equips seguien ahir removent les runes del centre comercial de Kashima, on hi havia 3.000 persones en el moment del terratrèmol. La majoria havien sigut traslladades a l’aparcament quan una hora després es va produir una forta explosió, probablement per una fuita de gas, que va destruir la segona planta, on encara hi havia alguns treballadors. Se’n van poder retirar 6 morts i 11 persones van poder ser rescatades. També van sobreviure els 25 gats d’una cafeteria que havien sigut abandonats enmig del caos.Els equips seguien aquest matí removent les ruïnes del centre comercial de la ciutat de Kashima que allotjava 3.000 persones en el moment del terratrèmol. La majoria havia sigut ja traslladada a l’aparcament quan una hora després es va produir una forta explosió, probablement deguda a una fuita de gas, que va destruir la segona planta on encara es mantenien alguns treballadors. Sis cadàvers han sigut ja retirats i onze persones van poder ser rescatades. També han sobreviscut els 25 gats d’una cafeteria que havien sigut deixats enrere durant el caos.
El centre feia només un mes que havia obert després d’una ambiciosa reforma i ja havia patit greus danys en el sisme que va sacsejar la regió fa deu anys. Els familiars dels desapareguts seguien als voltants del centre esperant notícies, segons la premsa local. A Nippon Paper, una fàbrica de paper a Yatsushiro, vuit persones van morir perquè la xemeneia va caure i va esclafar l’edifici. Els equips de rescat van salvar deu persones en les hores següents.El centre portava obert tot just un mes després d’una ambiciosa reforma i ja havia patit importants danys en el sisme que va fuetejar la regió deu anys enrere. Els familiars dels desapareguts segueixen als voltants del centre esperant notícies, segons la premsa local. A Nippon Paper, una fàbrica de paper a la zona de Yatsushiro, vuit persones van morir quan l’enorme xemeneia va caure i va esclafar l’edifici. Els equips de rescat van poder salvar deu persones en les hores següents.
Fins a 40 graus
El terratrèmol es va produir a l’illa de Kyushu a una profunditat de deu quilòmetres i va arribar als 6,6 graus en l’escala internacional, el nivell més alt al Japó. El sòl no ha donat treva des de dimarts. L’Agència Meteorològica del Japó va registrar 259 rèpliques fins a les 10.00 (hora local) d’ahir i va advertir que no cessaran almenys en una setmana. Quatre rèpliques van arribar als cinc graus i 14 van arribar als quatre.El terratrèmol es va produir a l’illa de Kyushu a una profunditat de deu quilòmetres i va arribar als 6,6 graus en l’escala internacional i el nivell més alt a la japonesa. El sòl no ha donat treva des de dimarts. L’Agència Meteorològica del Japó havia explicat 259 rèpliques fins a les 10.00 (hora local) d’avui dijous i ha advertit que no cessaran almenys en una setmana. Quatre de les rèpliques han arribat als cinc graus i 14 més van arribar als quatre graus.
La tragèdia ha coincidit amb una de les cada vegada més freqüents onades de calor que pateix el país del sol naixent. En 31 de les 47 prefectures s’han activat les alertes de cop de calor, des de l’oriental regió de Kanto fins a la meridional illa d’Okinawa, amb temperatures que s’acosten als 40 graus. A Kumamoto, on es va produir el sisme, ahir el termòmetre marcava 35 graus i el servei meteorològic va alertar que pujaran aquest cap de setmana. Els equips de rescat van rebre ordres de prendre continus descansos, les autoritats van demanar a avis i nens que extremin les precaucions i a la població se li va recomanar que es quedi a casa amb l’aire condicionat, s’hidrati i consumeixi sal. El ministre de Defensa, Shinjiro Koizumi, va anunciar ahir l’enviament immediat de 300 aparells d’aire condicionat a Kumamoto. La meitat s’instal·laran als centres d’evacuació, que acullen gairebé 10.000 veïns.La tragèdia ha coincidit amb una de les cada vegada més freqüents onades de calor que pateix el País del Sol Naixent. En 31 de les 47 prefectures han sigut activades les alertes de cop de calor, des de l’oriental regió de Kanto a la meridional illa d’Okinawa, amb temperatures que vorejar els 40 graus. En la de Kumamoto, on es va produir el sisme, avui el termòmetre marcava els 35 graus i ha alertat el servei meteorològic que pujaran el cap de setmana. Els equips de rescat han rebut ordres de prendre continus descansos, les autoritats han demanat a avis i nens que extremin les precaucions i a la població se li ha recomanat que es mantingui a casa amb l’aire condicionat, s’hidrati i consumeixi sal. El ministre de Defensa, Shinjiro Koizumi, ha anunciat aquest matí l’enviament immediat de 300 aparells d’aire condicionat a Kumamoto. La meitat seran instal·lats als centres d’evacuació que acullen gairebé 10.000 veïns.
Les estrictes normatives de construcció al Japó expliquen el fet que molt pocs edificis caiguessin. Els subministraments, en canvi, van quedar completament arruïnats. Desenes de milers de llars continuen sense electricitat ni aigua corrent.Les estrictes normatives de construcció al Japó expliquen que tot just un grapat d’edificis caiguessin. Els subministraments, en canvi, van quedar arruïnats. Desenes de milers de llars continuen sense electricitat ni aigua corrent dos dies després. Un home de mitjana edat lamentava aquest matí la falta d’aigua i el menjar insuficient al mitjà local NHK.
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