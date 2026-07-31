Més de 48.300 persones que han travessat cap a Ceuta els darrers dies han tornat al Marroc, segons el govern espanyol
L'executiu afirma que 57 persones han perdut la vida en aquesta crisi migratòria
ACN
Més de 48.300 persones que han travessat cap a Ceuta els darrers dies han tornat cap al Marroc fins a les sis de la tarda d'aquest divendres, segons han indicat a l'ACN fonts del govern espanyol. L'executiu estatal confirma, a més, que en les darreres hores hi ha hagut 57 morts en la nova crisi migratòria a la ciutat autònoma espanyola en terres africanes. Aquest migdia, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha elevat fins als 60.000 els migrants que ha entrat a la ciutat autònoma, 10.000 més que el govern espanyol.
En una roda de premsa aquest divendres després de reunir-se amb el president espanyol, Pedro Sánchez, Vivas ha assegurat que “és impossible assumir aquesta situació” i l’ha instat a “actuar” per poder retornar les persones que han arribat a la ciutat de manera il·legal.
Vivas ha afegit que ha arribat un nombre de persones equivalent al 70% de la població de Ceuta i que està “més que justificada” la sensació dels ciutadans “d’inquietud, impotència i abandonament”.
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