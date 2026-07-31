Immigració
Cinc claus de la sentència del Suprem que evita la devolució dels migrants que arriben nedant a Ceuta
L’Alt Tribunal va resoldre favorablement al juny el recurs d’un ciutadà algerià interceptat al mar i tornat immediatament al Marroc
Interpreta que la llei d’estrangeria només permet el rebuig en frontera per als casos en els quals els migrants arribin per terra
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Luis Ángel Sanz
El 29 de juny passat, el Tribunal Suprem (TS) va dictar sentència resolent un recurs contenciós administratiu interposat contra el Govern perquè l’Executiu de Pedro Sánchez va tornar diversos migrants que van arribar nedant a Ceuta el 14 de novembre del 2023. L’Alt Tribunal va resoldre que les anomenades devolucions en calent són un procediment excepcional que només és aplicable a les fronteres terrestres, no al mar. A continuació, resumim aquesta sentència en cinc claus:
El rebuig en frontera és «un mecanisme excepcional»
La sentència del Suprem resol el cas d’un ciutadà algerià interceptat per la Guàrdia Civil el 14 de novembre del 2023 quan intentava accedir nedant a Ceuta des del Marroc. Després de ser localitzat al mar, va ser entregat immediatament a les autoritats marroquines sense que s’iniciés un expedient administratiu individualitzat. El TS va analitzar si aquesta actuació podia emparar-se en la Disposició Addicional 10 de la llei d’estrangeria de l’any 2000, que regula el rebuig en frontera, més popularment conegut com a devolucions en calent. La sentència conclou que el rebuig en frontera és un «règim excepcional, per la qual cosa la seva aplicació ha de quedar limitada als supòsits expressament contemplats en la mateixa norma».
No pot aplicar-se al mar
El Suprem conclou que la llei d’estrangeria va ser dissenyada per als qui intenten accedir a Ceuta o Melilla franquejant els elements físics de contenció fronterers, com les tanques o els passos terrestres. Però no inclou els que són interceptats mentre neden o naveguen al mar abans d’entrar en territori espanyol. Al tractar-se d’una figura excepcional, el TS entén que no es pot estendre la seva aplicació a supòsits diferents dels contemplats. La llei d’estrangeria diu textualment: «Els estrangers que siguin detectats en la línia fronterera de la demarcació territorial de Ceuta o Melilla mentre intenten superar els elements de contenció fronterers per creuar irregularment la frontera podran ser rebutjats a fi d’impedir la seva entrada il·legal a Espanya». Arran d’aquesta textualitat, el Suprem interpreta que el mar no és un «element de contenció fronterer».
Devolució amb garanties
La sentència no prohibeix tornar els migrants interceptats al mar. Però estableix que les devolucions s’han de tramitar mitjançant el procediment ordinari previst en la llei d’estrangeria. Això implica l’obertura d’un expedient administratiu individual, la identificació de cada persona, una resolució motivada i el respecte de les garanties reconegudes per l’ordenament jurídic, com l’assistència lletrada, la possibilitat de formular al·legacions, la intervenció d’un intèrpret o l’accés als recursos legals. La diferència entre els dos mecanismes, per tant, rau en les garanties i els drets dels migrants, que s’han de respectar.
Interpretació conforme als drets humans
El Suprem recorda que el control de les fronteres correspon a l’Estat, però que aquest control s’ha d’exercir respectant el Conveni Europeu de Drets Humans, la normativa de la Unió Europea i la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans. Per això entén que les excepcions al règim general han d’interpretar-se de forma estricta i que les garanties procedimentals només poden suprimir-se quan una llei ho autoritza de forma expressa. A més, el TS aplica doctrina del Constitucional a aquest cas que «circumscriu el rebuig en frontera als intents d’encreuament irregular de la frontera terrestre de Ceuta i Melilla mitjançant la superació dels elements de contenció fronterers», entre els quals no s’inclou el mar.
Fixa doctrina per a futurs casos
El Suprem no només va resoldre amb la seva sentència el cas objecte de recurs. L’Alt Tribunal va fixar en la sentència una doctrina que serveix de referència per a tots els casos similars. Des d’aquella resolució, l’Administració no podrà fonamentar en el rebuig en frontera la devolució immediata de migrants interceptats al mar davant Ceuta o Melilla. Les Forces i Cossos de Seguretat podran continuar controlant la frontera i interceptant embarcacions o persones. Però les devolucions s’hauran de tramitar conforme al procediment ordinari de la llei d’estrangeria quan siguin al mar.
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