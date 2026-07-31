¿Favoritisme a Ripoll?
Orriols nega haver influït en la contractació per via d’urgència de la seva filla com a agent interina de la policia local. L’alcaldessa reconeix que va designar, mitjançant decret, el tribunal que va adjudicar la plaça
J. R.
Guinedell Subirana Orriols és a l’ull de l’huracà després d’haver sigut contractada com a agent interina de la policia local de Ripoll (Girona). La tempesta política s’ha desencadenat, és clar, pel seu cognom. És la primogènita de l’alcaldessa i líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que nega haver influït en la contractació i al·lega que la seva filla, de 19 anys, va obtenir la millor nota dels 24 candidats que es van presentar per al lloc. L’Ajuntament defensa l’"estricta legalitat" de tot el procés de selecció, que es va efectuar per via d’urgència i en el qual a l’alcaldessa li corresponia, mitjançant decret, designar el tribunal que va adjudicar la plaça.
La mateixa Orriols va treure el tema dilluns en el ple municipal per intentar neutralitzar el "relat fantasiós de l’oposició" i defensar els mèrits de la seva filla. Segons va detallar, la plaça d’agent de policia local es va convocar "per via d’urgència" per cobrir "el període de vacances i la manca actual d’efectius". En el decret de convocatòria, avançat per El País, s’argumenta que l’alcaldessa ostenta el "comandament superior de la policia local", i se li concedeix la "competència per dictar" la resolució de convocatòria de places.
Orriols signa el decret, en el qual s’elegeix el tribunal que va determinar el resultat final, compost per una sergent i dos caporals. La líder d’Aliança va admetre que aquesta elecció "no és aleatòria", però va adduir que, "en tots els processos que afecten la policia local, els tres membres del tribunal sempre són tres comandaments del cos".
Les proves escrites van tenir lloc el 2 de juliol, i les entrevistes, el 3. Segons Orriols, en el procés de selecció es van inscriure 24 persones, tot i que finalment només se’n van presentar 15 a la prova escrita. En aquest punt, l’alcaldessa va dir que la redacció de la prova escrita "la van fer, minuts abans de l’examen, el cap d’àrea i la cap en funcions del cos de la policia local per evitar la més mínima filtració". Així mateix, va detallar, els aspirants es van identificar amb els dígits del DNI, i no amb noms i cognoms, "perquè qui fes la correcció desconegués la identitat dels aspirants".
La prova escrita la van superar únicament cinc persones i la seva filla "va obtenir la millor nota". Aquests cinc aspirants van haver de realitzar una entrevista personal que van dirigir el cap d’àrea i tres comandaments de la policia local. Tot seguit, es va fer una mitjana entre la prova escrita i l’entrevista personal, i "només tres aspirants la van superar". D’aquests, la seva filla "va obtenir la primera posició amb més de dos punts per sobre del segon".
Junts reclama a Orriols que delegui les competències de Seguretat i ERC li retreu la seva impostura per criticar que els partits tradicionals col·loquin persones afins en càrrecs públics.
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