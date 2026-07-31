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Decisió pendent

La fiscalia deixa en mans del TSJC amnistiar ja un ex alt càrrec del Govern per l’1-O

El diputat d’ERC Josep Maria Jové ha sol·licitat que es retiri la qüestió prejudicial plantejada al TJUE, després de la sentència d’aquest òrgan judicial que avalava la llei del perdó

El TSJC deixa a un pas de judici els diputats Jové i Salvadó per l’1-O

El dictat d’ERC, Josep María Jové, durant una sessió plenària, al Parlament de Catalunya, a 22 de juliol del 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Illa compareix avui al Parlament per informar sobre els canvis al Govern després del nomenament de Raúl Moreno com a nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo. La compareixença té lloc al marge que ha deixat el debat de la proposició de llei de les cambres de comerç catalanes i del Consell General de Cambres, que s’ha posposat perquè els Comuns i la CUP l’han portat al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). 22 juliol 2026 David Zorrakino / Europa Press 22/07/2025. Josep Maria Jové; David Zorrakino

El dictat d’ERC, Josep María Jové, durant una sessió plenària, al Parlament de Catalunya, a 22 de juliol del 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Illa compareix avui al Parlament per informar sobre els canvis al Govern després del nomenament de Raúl Moreno com a nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo. La compareixença té lloc al marge que ha deixat el debat de la proposició de llei de les cambres de comerç catalanes i del Consell General de Cambres, que s’ha posposat perquè els Comuns i la CUP l’han portat al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). 22 juliol 2026 David Zorrakino / Europa Press 22/07/2025. Josep Maria Jové; David Zorrakino / David Zorrakino / Europa Press

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J. G. Albalat

Barcelona

La Fiscalia Superior de Catalunya ha deixat en mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la decisió d’aplicar la llei d’amnistiar ara l’excàrrec del Govern i actual diputat d’ERC, Josep Maria Jové, imputat per l’organització del referèndum unilateral de l’1-O. L’exparlamentari va sol·licitar que es retirés la qüestió prejudicial elevada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) després de la sentència dictada per aquest òrgan judicial que avalava la llei del perdó.

En un escrit, el tinent fiscal Pedro Ariche recorda al TSJC que el ministeri públic no va instar al seu dia a elevar qüestions prejudicials, per la qual cosa deixa a les seves mans resoldre si aplica l’amnistia ja al també diputat d’ERC. Jové, juntament amb el també excàrrec d’ERC Lluís Salvadó, està acusat de malversació, prevaricació i desobediència pel seu paper en l’organització de l’1-O quan exercia de secretari general del Departament d’Economia en l’etapa d’Oriol Junqueras.

Abans de resoldre si els amnistiava, l’alt tribunal català va decidir deixar en suspens el procés contra els dos ex alts càrrecs i elevar qüestions prejudicials al TJUE davant els dubtes que li suscitaven diversos articles de la llei relatius a la protecció dels cabals públics i la persecució de la corrupció.

Punts comuns

Les preguntes plantejades pel TSJC coincideixen en el fons amb què va formular el Tribunal de Comptes sobre la malversació en el procés i que la justícia europea va resoldre la setmana passada avalant l’amnistia, però les que incumbeixen Jové i Salvadó es tramitaven en un procés diferent. La defensa de Jové considera que aquesta sentència estableixi doctrina, per la qual cosa pot aplicar-se ja de forma immediata al cas suspès al TSJC, sense esperar que la justícia europea resolgui el seu cas.

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La fiscalia admet en el seu escrit que la sentència del TJUE sobre la responsabilitat comptable del procés «té per objecte determinats punts comuns» amb el cas que afecta Jové i Salvadó, però «no s’adverteix una completa identitat» entre els dos procediments. Per aquest motiu, estima que haurà de ser la mateixa sala civil i penal del TSJC la que, «per al cas d’entendre degudament contestats els dubtes» sobre l’adequació de la llei d’amnistia a la normativa europea, «procedeixi a retirar d’ofici la qüestió formulada, mantenint-la en cas contrari».

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