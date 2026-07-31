Decisió pendent
La fiscalia deixa en mans del TSJC amnistiar ja un ex alt càrrec del Govern per l’1-O
El diputat d’ERC Josep Maria Jové ha sol·licitat que es retiri la qüestió prejudicial plantejada al TJUE, després de la sentència d’aquest òrgan judicial que avalava la llei del perdó
El TSJC deixa a un pas de judici els diputats Jové i Salvadó per l’1-O
J. G. Albalat
La Fiscalia Superior de Catalunya ha deixat en mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la decisió d’aplicar la llei d’amnistiar ara l’excàrrec del Govern i actual diputat d’ERC, Josep Maria Jové, imputat per l’organització del referèndum unilateral de l’1-O. L’exparlamentari va sol·licitar que es retirés la qüestió prejudicial elevada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) després de la sentència dictada per aquest òrgan judicial que avalava la llei del perdó.
En un escrit, el tinent fiscal Pedro Ariche recorda al TSJC que el ministeri públic no va instar al seu dia a elevar qüestions prejudicials, per la qual cosa deixa a les seves mans resoldre si aplica l’amnistia ja al també diputat d’ERC. Jové, juntament amb el també excàrrec d’ERC Lluís Salvadó, està acusat de malversació, prevaricació i desobediència pel seu paper en l’organització de l’1-O quan exercia de secretari general del Departament d’Economia en l’etapa d’Oriol Junqueras.
Abans de resoldre si els amnistiava, l’alt tribunal català va decidir deixar en suspens el procés contra els dos ex alts càrrecs i elevar qüestions prejudicials al TJUE davant els dubtes que li suscitaven diversos articles de la llei relatius a la protecció dels cabals públics i la persecució de la corrupció.
Punts comuns
Les preguntes plantejades pel TSJC coincideixen en el fons amb què va formular el Tribunal de Comptes sobre la malversació en el procés i que la justícia europea va resoldre la setmana passada avalant l’amnistia, però les que incumbeixen Jové i Salvadó es tramitaven en un procés diferent. La defensa de Jové considera que aquesta sentència estableixi doctrina, per la qual cosa pot aplicar-se ja de forma immediata al cas suspès al TSJC, sense esperar que la justícia europea resolgui el seu cas.
La fiscalia admet en el seu escrit que la sentència del TJUE sobre la responsabilitat comptable del procés «té per objecte determinats punts comuns» amb el cas que afecta Jové i Salvadó, però «no s’adverteix una completa identitat» entre els dos procediments. Per aquest motiu, estima que haurà de ser la mateixa sala civil i penal del TSJC la que, «per al cas d’entendre degudament contestats els dubtes» sobre l’adequació de la llei d’amnistia a la normativa europea, «procedeixi a retirar d’ofici la qüestió formulada, mantenint-la en cas contrari».
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- El funeral per Pau Simon es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on va ser presidenta la seva mare
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- Ajuntaments i sindicats preparen avui mostres de condol per Pau Simon, el miner mort ahir a Súria
- La família del petit Luca, de Castellnou, inicia una recollida de firmes perquè pugui jugar a una categoria segura
- Necrològiques del 30 de juliol del 2026
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son