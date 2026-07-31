El Govern activa l’Exèrcit a Ceuta per l’entrada massiva d’immigrants
El desplegament militar arran de l’augment de la tensió, amb una desena de morts, arriba amb un pacte amb el Marroc per agilitzar les devolucions
Miguel Ángel Rodríguez
Les imatges de milers de joves saltant les tanques que separen Ceuta del Marroc i esquivant-les per terra i per mar van elevar la pressió que s’estava vivint a la ciutat autònoma des de fa una desena de dies, durant els quals ja havien arribat nedant prop de 2.000 persones. Al tancament d’aquesta edició s’havia rescatat una desena de cadàvers a les costes ceutines. Davant aquesta situació, que es va agreujar durant el dia, el Govern va desplegar l’Exèrcit a Ceuta.
El president, Pedro Sánchez, viatjarà allà avui amb el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, després d’haver pactat ahir amb el Marroc l’agilització de les devolucions a la frontera.
A primera hora d’ahir, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, va elevar una petició d’"auxili" a l’Executiu i, amb el suport de tots els partits, va reclamar activar l’emergència nacional i el tancament de la frontera. No obstant, el Govern va descartar les dues peticions. Sánchez es va posar en contacte amb Vivas per tranquil·litzar-lo: "Estem mobilitzant tots els recursos necessaris, treballant amb les autoritats marroquines i internacionals i preparant les mesures necessàries per recuperar la normalitat".
La resposta, amb l’agilització de les devolucions al Marroc i la mobilització de l’Exèrcit per donar suport a la Guàrdia Civil, va ser, segons van considerar fonts del Govern ceutí en nom de la Junta de portaveus de l’Assemblea de la ciutat autònoma, "clarament insuficient".
Va ser poc després del migdia quan milers de persones es van dirigir al perímetre fronterer des de la ciutat de Castillejos en una acció aparentment coordinada. Entre la multitud hi havia famílies senceres, dones, nens i joves. Molts van saltar la tanca i entrar a Ceuta, on feia dies que els serveis d’acollida estaven sobrepassats. A primera hora de la tarda es van tornar a veure allaus de joves que saltaven al mar per arribar a Ceuta, una situació que va durar tota la tarda i va acabar sumant l’arribada de milers de persones. Vivas es va reunir llavors amb els portaveus de tots els partits presents a l’Assemblea de Ceuta i es va aprovar una declaració en què es reclamava l’adopció "urgent i inajornable" de tres mesures: l’activació de l’emergència nacional, l’increment d’efectius dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat i el tancament de la frontera.
L’acord per aplicar les devolucions en calent passa per "revisar i implantar mesures per a l’entrega, com més aviat millor, de totes les persones que han entrat il·legalment a Ceuta". El pacte va provocar l’enuig dels socis de Sumar, que són contraris a aquesta mena de mesures.
La sentència del Suprem
L’arribada en els últims dies de prop de 2.000 persones a Ceuta nedant es produeix després de la sentència del Tribunal Suprem que estableix que la disposició addicional dècima de la llei de seguretat ciutadana, on es recull la figura de les devolucions en calent, no permet tornar immediatament els que siguin interceptats al mar per intentar entrar nedant a Ceuta o a Melilla, sinó només aquells que intentin saltar elements de contenció fronterers, com la tanca.
Vivas no va convèncer Sánchez per activar l’emergència nacional. Segons fonts governamentals, la normativa estatal de protecció civil "no contempla els fluxos migratoris com un risc del Sistema Nacional de Protecció Civil ni estableix uns plans especials, directrius bàsiques o instruments específics per a la seva gestió", per la qual cosa "no és possible l’activació de l’esmentat mecanisme".
El dirigent ceutí va reclamar també un increment d’efectius dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per protegir la frontera i mantenir la seguretat a la ciutat autònoma. Una petició que també va arribar des dels sindicats policials i que es va produir al final del dia amb l’enviament de més agents de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional i fins i tot de l’Exèrcit a la frontera.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- La mort de Pau Simon eleva a set els miners morts al Bages en onze anys
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa
- La mina on s'ha produit l'accident mortal a Súria va passar una revisió de seguretat la setmana passada